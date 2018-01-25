ZIL

Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management.

VardasZIL

ReitingasNo.200

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.09%

Cirkuliuojantis kiekis19,536,509,664.02278

Maksimali pasiūla21,000,000,000

Bendra pasiūla20,217,665,061.39945

Cirkuliacijos norma0.9303%

Išleidimo data2018-01-25 00:00:00

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą0.0081 USDT

Visų laikų rekordas0.25629331,2021-05-06

Mažiausia kaina0.00247720674605,2020-03-13

Vieša blokų grandinėZIL

