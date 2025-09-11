ZIGCOIN (ZIG) realiojo laiko kaina yra $ 0.095267. Per pastarąsias 24 valandas ZIG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.094038 iki aukščiausios $ 0.097103 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZIG kaina yra $ 0.2128548, o žemiausia – $ 0.00431462744251162.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZIG per pastarąją valandą pasikeitė -0.08%, per 24 valandas – -0.89%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ZIGCOIN (ZIG) rinkos informacija
No.301
$ 134.23M
$ 134.23M$ 134.23M
$ 207.43K
$ 207.43K$ 207.43K
$ 186.15M
$ 186.15M$ 186.15M
1.41B
1.41B 1.41B
1,953,940,796
1,953,940,796 1,953,940,796
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
72.10%
ETH
Dabartinė ZIGCOIN rinkos kapitalizacija yra $ 134.23M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 207.43K. ZIG apyvartoje yra 1.41B vienetų, o bendras kiekis siekia 2000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 186.15M
ZIGCOIN (ZIG) kainos istorija USD
Stebėkite ZIGCOIN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00086519
-0.89%
30 dienų
$ +0.000142
+0.14%
60 dienų
$ +0.004146
+4.54%
90 dienų
$ -0.004173
-4.20%
ZIGCOIN kainos pokytis šiandien
Šiandien ZIG užfiksuotas $ -0.00086519 (-0.89%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ZIGCOIN 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000142 (+0.14%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ZIGCOIN 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZIG rodiklis pasikeitė $ +0.004146 (+4.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ZIGCOIN 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.004173 (-4.20%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ZIGCOIN (ZIG) pokyčius?
ZIGChain is the next evolution of Zignaly's vision, emerging as an EVM-compatible Layer 1 blockchain designed to democratize wealth generation.
Build innovative wealth generation protocols within our ecosystem, empowering wealth managers to deploy them into accessible investment strategies that democratize financial opportunities.
Launched in 2018, Zignaly—an FSCA-licensed social investment platform and top Binance Link Partner—has a robust community of over 600,000 registered users, 30,000 unique $ZIG holders, 100,000 followers on X, and tens of thousands more on Telegram and Discord.
ZIGCOIN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ZIGCOIN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ZIGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie ZIGCOIN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ZIGCOIN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
ZIGCOIN kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ZIGCOIN (ZIG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ZIGCOIN (ZIG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ZIGCOIN prognozes.
Supratimas apie ZIGCOIN (ZIG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZIGišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti ZIGCOIN (ZIG)
Ieškote, kaip nusipirkti ZIGCOIN? Viskas paprasta ir patogu! ZIGCOIN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.