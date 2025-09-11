Daugiau apie ZIG

ZIGCOIN

ZIGCOIN kaina(ZIG)

$0.095267
-0.90%1D
USD
ZIGCOIN (ZIG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:46:34(UTC+8)

ZIGCOIN (ZIG) kainos informacija (USD)

ZIGCOIN (ZIG) realiojo laiko kaina yra $ 0.095267. Per pastarąsias 24 valandas ZIG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.094038 iki aukščiausios $ 0.097103 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZIG kaina yra $ 0.2128548, o žemiausia – $ 0.00431462744251162.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZIG per pastarąją valandą pasikeitė -0.08%, per 24 valandas – -0.89%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ZIGCOIN (ZIG) rinkos informacija

ETH

Dabartinė ZIGCOIN rinkos kapitalizacija yra $ 134.23M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 207.43K. ZIG apyvartoje yra 1.41B vienetų, o bendras kiekis siekia 2000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 186.15M

ZIGCOIN (ZIG) kainos istorija USD

Stebėkite ZIGCOIN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00086519-0.89%
30 dienų$ +0.000142+0.14%
60 dienų$ +0.004146+4.54%
90 dienų$ -0.004173-4.20%
ZIGCOIN kainos pokytis šiandien

Šiandien ZIG užfiksuotas $ -0.00086519 (-0.89%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

ZIGCOIN 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000142 (+0.14%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

ZIGCOIN 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZIG rodiklis pasikeitė $ +0.004146 (+4.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

ZIGCOIN 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.004173 (-4.20%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ZIGCOIN (ZIG) pokyčius?

Peržiūrėkite ZIGCOIN kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra ZIGCOIN (ZIG)

ZIGChain is the next evolution of Zignaly's vision, emerging as an EVM-compatible Layer 1 blockchain designed to democratize wealth generation. Build innovative wealth generation protocols within our ecosystem, empowering wealth managers to deploy them into accessible investment strategies that democratize financial opportunities. Launched in 2018, Zignaly—an FSCA-licensed social investment platform and top Binance Link Partner—has a robust community of over 600,000 registered users, 30,000 unique $ZIG holders, 100,000 followers on X, and tens of thousands more on Telegram and Discord.

ZIGCOIN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ZIGCOIN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti ZIGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie ZIGCOIN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ZIGCOIN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

ZIGCOIN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ZIGCOIN (ZIG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ZIGCOIN (ZIG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ZIGCOIN prognozes.

Peržiūrėkite ZIGCOIN kainos prognozę dabar!

ZIGCOIN (ZIG) Tokenomika

Supratimas apie ZIGCOIN (ZIG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZIGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti ZIGCOIN (ZIG)

Ieškote, kaip nusipirkti ZIGCOIN? Viskas paprasta ir patogu! ZIGCOIN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ZIG į vietos valiutas

Išsamesnei ZIGCOIN analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali ZIGCOIN svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ZIGCOIN

Kiek ZIGCOIN(ZIG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ZIG kaina USD valiuta yra 0.095267USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ZIG į USD kaina?
Dabartinė ZIG kaina USD valiuta yra $ 0.095267. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ZIGCOIN rinkos kapitalizacija?
ZIG rinkos kapitalizacija yra $ 134.23MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ZIG apyvartoje?
ZIG apyvartoje yra 1.41BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ZIG kaina?
ZIG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.2128548USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ZIG kaina?
ZIG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00431462744251162USD.
Kokia yra ZIG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ZIG yra $ 207.43KUSD.
Ar ZIG kaina šiais metais kils?
ZIG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ZIG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:46:34(UTC+8)

