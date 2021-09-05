ZIG

ZIGChain is the next evolution of Zignaly's vision, emerging as an EVM-compatible Layer 1 blockchain designed to democratize wealth generation. Build innovative wealth generation protocols within our ecosystem, empowering wealth managers to deploy them into accessible investment strategies that democratize financial opportunities. Launched in 2018, Zignaly—an FSCA-licensed social investment platform and top Binance Link Partner—has a robust community of over 600,000 registered users, 30,000 unique $ZIG holders, 100,000 followers on X, and tens of thousands more on Telegram and Discord.

VardasZIG

ReitingasNo.311

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.17%

Cirkuliuojantis kiekis1,408,940,795.2396517

Maksimali pasiūla1,953,940,796

Bendra pasiūla2,000,000,000

Cirkuliacijos norma0.721%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.2128548,2021-09-05

Mažiausia kaina0.00431462744251162,2023-07-13

Vieša blokų grandinėETH

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

