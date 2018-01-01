ZIGCOIN (ZIG) Tokenomika
ZIGChain is the next evolution of Zignaly's vision, emerging as an EVM-compatible Layer 1 blockchain designed to democratize wealth generation. Build innovative wealth generation protocols within our ecosystem, empowering wealth managers to deploy them into accessible investment strategies that democratize financial opportunities. Launched in 2018, Zignaly—an FSCA-licensed social investment platform and top Binance Link Partner—has a robust community of over 600,000 registered users, 30,000 unique $ZIG holders, 100,000 followers on X, and tens of thousands more on Telegram and Discord.
ZIGCOIN (ZIG) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius ZIGCOIN (ZIG) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Išsami ZIGCOIN tokeno struktūra (ZIG)
Išsamiau aptarkite, kaip išduodami, paskirstomi ir atrakinami ZIG tokenai. Šiame skyriuje pabrėžiami pagrindiniai tokeno ekonominės struktūros aspektai: naudingumas, paskatos ir teisių įgijimas.
ZIGChain is a Layer 1 blockchain designed to democratize access to wealth-generation opportunities, with its native token ZIG at the core of its ecosystem. The token economics of ZIGChain are structured to incentivize participation, ensure sustainable growth, and align stakeholder interests through a combination of issuance, allocation, usage, incentive, and locking mechanisms.
Issuance Mechanism
ZIGChain leverages the Cosmos SDK, utilizing its Mint module to regulate the issuance of ZIG tokens. This module ensures a sustainable token economy through controlled inflation and supply management. The issuance is designed to support network security, ecosystem development, and community incentives, with a total mainnet supply of 2,500,000,000 ZIG.
Allocation Mechanism
The allocation of ZIG tokens is transparent and structured to balance community, development, and long-term sustainability. The following table summarizes the mainnet allocation:
|Allocation Category
|Amount
|% of Total Supply
|Existing Community
|1,413,940,444
|56.56%
|Burnt To Date
|41,059,556
|1.64%
|Founders Tokens
|445,000,000
|17.80%
|Stake Subsidies
|187,500,000
|7.50%
|Ecosystem Development
|187,500,000
|7.50%
|Reserves
|100,000,000
|4.00%
|Community Rewards
|125,000,000
|5.00%
|Total
|2,500,000,000
|100.00%
Note: Some allocations (e.g., Founders Tokens, Stake Subsidies) are subject to lock-ups, vesting, and economic conditions.
Usage and Incentive Mechanism
ZIG is the native utility token of the ZIGChain ecosystem, serving multiple roles:
- Staking & Security: ZIG is staked by validators and delegators to secure the network. Stakers earn rewards from transaction fees and block rewards, and are subject to slashing for misconduct.
- Governance: Token holders can propose and vote on network changes, with each ZIG representing one vote.
- Ecosystem Participation: ZIG is used for transaction fees, liquidity provision, and as collateral in DeFi protocols.
- Wealth Management Engine: ZIGChain’s unique module allows tokenization of investment strategies, enabling users to participate in profit-sharing and risk management.
- Community Rewards: Incentives are distributed to users, developers, and ecosystem participants to foster growth and engagement.
Locking Mechanism
- Staking Lock: ZIG tokens staked by validators and delegators are locked for the duration of their participation. Upon unstaking, an unbonding period applies before tokens become liquid and transferable.
- Vesting & Lock-ups: Allocations to founders, team, and certain ecosystem funds are subject to lock-up and vesting schedules to ensure long-term alignment and prevent immediate market dumping.
Unlocking Time
- Unbonding Period: When tokens are unstaked, they enter an unbonding period (the specific duration is determined by network parameters and can be referenced in the ZIGChain documentation).
- Vesting Schedules: Allocations subject to vesting (e.g., Founders Tokens, Stake Subsidies) are released according to predefined schedules, often over several years, with possible cliffs and gradual unlocks.
Token Distribution Table
|Circulating Supply Breakdown
|Amount
|% of Circulating Supply
|Community
|1,413,940,444
|56.56%
|ZIGChain Foundation: Ecosystem
|187,500,000
|10.86%
|ZIGChain Foundation: Rewards
|125,000,000
|7.24%
Underlying Mechanisms and Implications
- Proof-of-Stake (PoS): ZIGChain uses Tendermint BFT consensus, requiring validators to lock ZIG as collateral, incentivizing honest behavior and penalizing malicious actions.
- Modular Architecture: The Cosmos SDK modules (Mint, Distribution, Governance, Staking, Slashing) provide flexibility and security, while ZIGChain-specific modules (Factory, DEX, Wealth Management Engine) enable advanced DeFi and investment functionalities.
- Ecosystem Growth: The allocation to ecosystem development and community rewards ensures ongoing support for dApps, partnerships, and user engagement, fostering a vibrant and sustainable blockchain economy.
Additional Context
- Ecosystem Fund: ZIGLabs, backed by $100 million, supports innovative projects and founders within the ZIGChain ecosystem, further incentivizing development and adoption.
- Partnerships: Collaborations with platforms like Nomad Fulcrum and Oroswap expand the utility and reach of ZIGChain, integrating real-world assets and advanced DeFi strategies.
References
- ZIGChain Token Distribution
- ZIGChain Staking
- ZIGChain Modules
- ZIGChain Overview
- ZIGLabs Ecosystem Fund
Conclusion
ZIGChain’s token economics are designed for long-term sustainability, robust network security, and broad-based participation. The combination of controlled issuance, transparent allocation, multi-faceted utility, and structured locking/unlocking mechanisms positions ZIGChain as a foundational pillar for decentralized wealth generation and financial innovation.
ZIGCOIN (ZIG) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti ZIGCOIN (ZIG) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ZIG tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek ZIG tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate ZIG tokenomiką, galite peržiūrėti ZIG tokeno kainą realiuoju laiku!
