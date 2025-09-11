Daugiau apie ZEUS

Zeus Network (ZEUS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1368
$ 0.1368$ 0.1368
24 val. žemiausia
$ 0.15
$ 0.15$ 0.15
24 val. aukščiausia

$ 0.1368
$ 0.1368$ 0.1368

$ 0.15
$ 0.15$ 0.15

$ 1.1225013526255134
$ 1.1225013526255134$ 1.1225013526255134

$ 0.10207457416645703
$ 0.10207457416645703$ 0.10207457416645703

0.00%

-6.31%

+5.52%

+5.52%

Zeus Network (ZEUS) realiojo laiko kaina yra $ 0.1394. Per pastarąsias 24 valandas ZEUS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1368 iki aukščiausios $ 0.15 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZEUS kaina yra $ 1.1225013526255134, o žemiausia – $ 0.10207457416645703.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZEUS per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -6.31%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Zeus Network (ZEUS) rinkos informacija

No.3544

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 172.13K
$ 172.13K$ 172.13K

$ 139.40M
$ 139.40M$ 139.40M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

SOL

Dabartinė Zeus Network rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 172.13K. ZEUS apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 139.40M

Zeus Network (ZEUS) kainos istorija USD

Stebėkite Zeus Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.009395-6.31%
30 dienų$ +0.0014+1.01%
60 dienų$ -0.0413-22.86%
90 dienų$ -0.0552-28.37%
Zeus Network kainos pokytis šiandien

Šiandien ZEUS užfiksuotas $ -0.009395 (-6.31%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Zeus Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0014 (+1.01%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Zeus Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZEUS rodiklis pasikeitė $ -0.0413 (-22.86% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Zeus Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0552 (-28.37%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Zeus Network (ZEUS) pokyčius?

Peržiūrėkite Zeus Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Zeus Network (ZEUS)

Zeus Network serves as a cross-chain communication layer implemented on SVM. The first mission of Zeus Network is to introduce Bitcoin liquidity to Solana, through the first DApp APOLLO.

Zeus Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Zeus Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ZEUSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Zeus Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Zeus Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Zeus Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Zeus Network (ZEUS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Zeus Network (ZEUS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Zeus Network prognozes.

Peržiūrėkite Zeus Network kainos prognozę dabar!

Zeus Network (ZEUS) Tokenomika

Supratimas apie Zeus Network (ZEUS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZEUSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Zeus Network (ZEUS)

Ieškote, kaip nusipirkti Zeus Network? Viskas paprasta ir patogu! Zeus Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ZEUS į vietos valiutas

Zeus Network išteklius

Išsamesnei Zeus Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Zeus Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Zeus Network

Kiek Zeus Network(ZEUS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ZEUS kaina USD valiuta yra 0.1394USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ZEUS į USD kaina?
Dabartinė ZEUS kaina USD valiuta yra $ 0.1394. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Zeus Network rinkos kapitalizacija?
ZEUS rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ZEUS apyvartoje?
ZEUS apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ZEUS kaina?
ZEUS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.1225013526255134USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ZEUS kaina?
ZEUS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.10207457416645703USD.
Kokia yra ZEUS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ZEUS yra $ 172.13KUSD.
Ar ZEUS kaina šiais metais kils?
ZEUS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ZEUS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Zeus Network (ZEUS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

