Zeus Network (ZEUS) realiojo laiko kaina yra $ 0.1394. Per pastarąsias 24 valandas ZEUS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1368 iki aukščiausios $ 0.15 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZEUS kaina yra $ 1.1225013526255134, o žemiausia – $ 0.10207457416645703.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZEUS per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -6.31%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Zeus Network (ZEUS) rinkos informacija
No.3544
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 172.13K
$ 172.13K$ 172.13K
$ 139.40M
$ 139.40M$ 139.40M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
SOL
Dabartinė Zeus Network rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 172.13K. ZEUS apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 139.40M
Zeus Network (ZEUS) kainos istorija USD
Stebėkite Zeus Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.009395
-6.31%
30 dienų
$ +0.0014
+1.01%
60 dienų
$ -0.0413
-22.86%
90 dienų
$ -0.0552
-28.37%
Zeus Network kainos pokytis šiandien
Šiandien ZEUS užfiksuotas $ -0.009395 (-6.31%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Zeus Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0014 (+1.01%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Zeus Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZEUS rodiklis pasikeitė $ -0.0413 (-22.86% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Zeus Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0552 (-28.37%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Zeus Network (ZEUS) pokyčius?
Zeus Network serves as a cross-chain communication layer implemented on SVM. The first mission of Zeus Network is to introduce Bitcoin liquidity to Solana, through the first DApp APOLLO.
Zeus Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Zeus Network (ZEUS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Zeus Network (ZEUS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Zeus Network prognozes.
Supratimas apie Zeus Network (ZEUS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZEUSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
