ZANO (ZANO) realiojo laiko kaina yra $ 15.299. Per pastarąsias 24 valandas ZANO svyravo nuo žemiausios kainos $ 14.81 iki aukščiausios $ 16.16 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZANO kaina yra $ 18.18416003270963, o žemiausia – $ 0.19191742.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZANO per pastarąją valandą pasikeitė -1.00%, per 24 valandas – -4.20%, o per pastarąsias 7 dienas – -12.15%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ZANO (ZANO) rinkos informacija
$ 205.49M
$ 205.49M$ 205.49M
$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M
$ 219.04M
$ 219.04M$ 219.04M
13.43M
13.43M 13.43M
14,317,123
14,317,123 14,317,123
ZANO
Dabartinė ZANO rinkos kapitalizacija yra $ 205.49M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.11M. ZANO apyvartoje yra 13.43M vienetų, o bendras kiekis siekia 14317123. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 219.04M
ZANO (ZANO) kainos istorija USD
Stebėkite ZANO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.67073
-4.20%
30 dienų
$ +5.111
+50.16%
60 dienų
$ +5.28
+52.69%
90 dienų
$ +5.287
+52.80%
ZANO kainos pokytis šiandien
Šiandien ZANO užfiksuotas $ -0.67073 (-4.20%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ZANO 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +5.111 (+50.16%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ZANO 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZANO rodiklis pasikeitė $ +5.28 (+52.69% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ZANO 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +5.287 (+52.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ZANO (ZANO) pokyčius?
Zano is an open-source cryptocurrency and ecosystem with enterprise-grade privacy, security, and scalability that operates as a robust foundation for confidential assets and decentralised applications (dApps).
ZANO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ZANO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
ZANO kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ZANO (ZANO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ZANO (ZANO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ZANO prognozes.
Supratimas apie ZANO (ZANO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.