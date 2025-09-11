Daugiau apie ZANO

ZANO kaina(ZANO)

1 ZANO į USD – tiesioginė kaina:

$15.299
$15.299$15.299
-4.20%1D
USD
ZANO (ZANO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:45:36(UTC+8)

ZANO (ZANO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 14.81
$ 14.81$ 14.81
24 val. žemiausia
$ 16.16
$ 16.16$ 16.16
24 val. aukščiausia

$ 14.81
$ 14.81$ 14.81

$ 16.16
$ 16.16$ 16.16

$ 18.18416003270963
$ 18.18416003270963$ 18.18416003270963

$ 0.19191742
$ 0.19191742$ 0.19191742

-1.00%

-4.20%

-12.15%

-12.15%

ZANO (ZANO) realiojo laiko kaina yra $ 15.299. Per pastarąsias 24 valandas ZANO svyravo nuo žemiausios kainos $ 14.81 iki aukščiausios $ 16.16 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZANO kaina yra $ 18.18416003270963, o žemiausia – $ 0.19191742.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZANO per pastarąją valandą pasikeitė -1.00%, per 24 valandas – -4.20%, o per pastarąsias 7 dienas – -12.15%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ZANO (ZANO) rinkos informacija

No.233

$ 205.49M
$ 205.49M$ 205.49M

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

$ 219.04M
$ 219.04M$ 219.04M

13.43M
13.43M 13.43M

14,317,123
14,317,123 14,317,123

ZANO

Dabartinė ZANO rinkos kapitalizacija yra $ 205.49M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.11M. ZANO apyvartoje yra 13.43M vienetų, o bendras kiekis siekia 14317123. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 219.04M

ZANO (ZANO) kainos istorija USD

Stebėkite ZANO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.67073-4.20%
30 dienų$ +5.111+50.16%
60 dienų$ +5.28+52.69%
90 dienų$ +5.287+52.80%
ZANO kainos pokytis šiandien

Šiandien ZANO užfiksuotas $ -0.67073 (-4.20%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

ZANO 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +5.111 (+50.16%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

ZANO 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZANO rodiklis pasikeitė $ +5.28 (+52.69% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

ZANO 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +5.287 (+52.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ZANO (ZANO) pokyčius?

Peržiūrėkite ZANO kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra ZANO (ZANO)

Zano is an open-source cryptocurrency and ecosystem with enterprise-grade privacy, security, and scalability that operates as a robust foundation for confidential assets and decentralised applications (dApps).

ZANO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ZANO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

ZANO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ZANO (ZANO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ZANO (ZANO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ZANO prognozes.

Peržiūrėkite ZANO kainos prognozę dabar!

ZANO (ZANO) Tokenomika

Supratimas apie ZANO (ZANO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZANOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti ZANO (ZANO)

Ieškote, kaip nusipirkti ZANO? Viskas paprasta ir patogu! ZANO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ZANO į vietos valiutas

1 ZANO(ZANO) į VND
402,593.185
1 ZANO(ZANO) į AUD
A$23.10149
1 ZANO(ZANO) į GBP
11.16827
1 ZANO(ZANO) į EUR
13.00415
1 ZANO(ZANO) į USD
$15.299
1 ZANO(ZANO) į MYR
RM64.56178
1 ZANO(ZANO) į TRY
631.38973
1 ZANO(ZANO) į JPY
¥2,248.953
1 ZANO(ZANO) į ARS
ARS$21,793.4255
1 ZANO(ZANO) į RUB
1,292.7655
1 ZANO(ZANO) į INR
1,349.83077
1 ZANO(ZANO) į IDR
Rp250,803.23856
1 ZANO(ZANO) į KRW
21,278.15518
1 ZANO(ZANO) į PHP
875.40878
1 ZANO(ZANO) į EGP
￡E.736.79984
1 ZANO(ZANO) į BRL
R$82.6146
1 ZANO(ZANO) į CAD
C$21.11262
1 ZANO(ZANO) į BDT
1,863.4182
1 ZANO(ZANO) į NGN
23,075.32871
1 ZANO(ZANO) į COP
$59,995.94644
1 ZANO(ZANO) į ZAR
R.267.57951
1 ZANO(ZANO) į UAH
631.54272
1 ZANO(ZANO) į VES
Bs2,386.644
1 ZANO(ZANO) į CLP
$14,702.339
1 ZANO(ZANO) į PKR
Rs4,345.06899
1 ZANO(ZANO) į KZT
8,247.38492
1 ZANO(ZANO) į THB
฿486.04923
1 ZANO(ZANO) į TWD
NT$464.32465
1 ZANO(ZANO) į AED
د.إ56.14733
1 ZANO(ZANO) į CHF
Fr12.08621
1 ZANO(ZANO) į HKD
HK$119.02622
1 ZANO(ZANO) į AMD
֏5,845.90089
1 ZANO(ZANO) į MAD
.د.م138.14997
1 ZANO(ZANO) į MXN
$284.5614
1 ZANO(ZANO) į SAR
ريال57.37125
1 ZANO(ZANO) į PLN
55.68836
1 ZANO(ZANO) į RON
лв66.24467
1 ZANO(ZANO) į SEK
kr143.04565
1 ZANO(ZANO) į BGN
лв25.54933
1 ZANO(ZANO) į HUF
Ft5,142.45287
1 ZANO(ZANO) į CZK
319.13714
1 ZANO(ZANO) į KWD
د.ك4.666195
1 ZANO(ZANO) į ILS
50.94567
1 ZANO(ZANO) į AOA
Kz13,997.20809
1 ZANO(ZANO) į BHD
.د.ب5.767723
1 ZANO(ZANO) į BMD
$15.299
1 ZANO(ZANO) į DKK
kr97.60762
1 ZANO(ZANO) į HNL
L400.98679
1 ZANO(ZANO) į MUR
697.02244
1 ZANO(ZANO) į NAD
$268.95642
1 ZANO(ZANO) į NOK
kr151.91907
1 ZANO(ZANO) į NZD
$25.70232
1 ZANO(ZANO) į PAB
B/.15.299
1 ZANO(ZANO) į PGK
K64.86776
1 ZANO(ZANO) į QAR
ر.ق55.68836
1 ZANO(ZANO) į RSD
дин.1,532.19485

Išsamesnei ZANO analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ZANO

Kiek ZANO(ZANO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ZANO kaina USD valiuta yra 15.299USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ZANO į USD kaina?
Dabartinė ZANO kaina USD valiuta yra $ 15.299. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ZANO rinkos kapitalizacija?
ZANO rinkos kapitalizacija yra $ 205.49MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ZANO apyvartoje?
ZANO apyvartoje yra 13.43MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ZANO kaina?
ZANO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 18.18416003270963USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ZANO kaina?
ZANO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.19191742USD.
Kokia yra ZANO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ZANO yra $ 1.11MUSD.
Ar ZANO kaina šiais metais kils?
ZANO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ZANO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:45:36(UTC+8)

ZANO (ZANO) svarbiausios industrijos naujienos

09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

