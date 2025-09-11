Daugiau apie ZAI

ZAYA AI logotipas

ZAYA AI kaina(ZAI)

1 ZAI į USD – tiesioginė kaina:

ZAYA AI (ZAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:28:58(UTC+8)

ZAYA AI (ZAI) kainos informacija (USD)

ZAYA AI (ZAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.01283. Per pastarąsias 24 valandas ZAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01259 iki aukščiausios $ 0.01348 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZAI kaina yra $ 0.39613585496002174, o žemiausia – $ 0.00956370476366325.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZAI per pastarąją valandą pasikeitė +1.90%, per 24 valandas – -4.03%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ZAYA AI (ZAI) rinkos informacija

Dabartinė ZAYA AI rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 19.30K. ZAI apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.28M

ZAYA AI (ZAI) kainos istorija USD

Stebėkite ZAYA AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0005388-4.03%
30 dienų$ -0.00036-2.73%
60 dienų$ -0.0026-16.86%
90 dienų$ -0.00206-13.84%
ZAYA AI kainos pokytis šiandien

Šiandien ZAI užfiksuotas $ -0.0005388 (-4.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

ZAYA AI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00036 (-2.73%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

ZAYA AI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZAI rodiklis pasikeitė $ -0.0026 (-16.86% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

ZAYA AI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00206 (-13.84%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ZAYA AI (ZAI) pokyčius?

Peržiūrėkite ZAYA AI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra ZAYA AI (ZAI)

ZayaAI is a ground-breaking ecosystem that aims to combat cancers by seeking to leverage the latest Al technologies and medical screening procedures to provide early detection, prevention, and treatment. The ecosystem consists of three interconnected business units: Zaya Artificial Intelligence, Zaya Medical Clinic, and Zaya Pathology Lab. These units work cohesively to deliver a wide range of medical services to patients, doctors, hospitals, medical clinics, pathology labs, pharmaceutical companies and research institutes. These services would be basically made accessible by means of the $ZAYA token alternatively, while receiving Rewards.

ZAYA AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ZAYA AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ZAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie ZAYA AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ZAYA AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

ZAYA AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ZAYA AI (ZAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ZAYA AI (ZAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ZAYA AI prognozes.

Peržiūrėkite ZAYA AI kainos prognozę dabar!

ZAYA AI (ZAI) Tokenomika

Supratimas apie ZAYA AI (ZAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti ZAYA AI (ZAI)

Ieškote, kaip nusipirkti ZAYA AI? Viskas paprasta ir patogu! ZAYA AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ZAI į vietos valiutas

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ZAYA AI

Kiek ZAYA AI(ZAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ZAI kaina USD valiuta yra 0.01283USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ZAI į USD kaina?
Dabartinė ZAI kaina USD valiuta yra $ 0.01283. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ZAYA AI rinkos kapitalizacija?
ZAI rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ZAI apyvartoje?
ZAI apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ZAI kaina?
ZAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.39613585496002174USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ZAI kaina?
ZAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00956370476366325USD.
Kokia yra ZAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ZAI yra $ 19.30KUSD.
Ar ZAI kaina šiais metais kils?
ZAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ZAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
ZAYA AI (ZAI) svarbiausios industrijos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
