ZAYA AI (ZAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.01283. Per pastarąsias 24 valandas ZAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01259 iki aukščiausios $ 0.01348 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZAI kaina yra $ 0.39613585496002174, o žemiausia – $ 0.00956370476366325.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZAI per pastarąją valandą pasikeitė +1.90%, per 24 valandas – -4.03%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ZAYA AI (ZAI) rinkos informacija
No.5609
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 19.30K
$ 19.30K$ 19.30K
$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M
0.00
0.00 0.00
100,000,000
100,000,000 100,000,000
BSC
Dabartinė ZAYA AI rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 19.30K. ZAI apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.28M
ZAYA AI (ZAI) kainos istorija USD
Stebėkite ZAYA AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0005388
-4.03%
30 dienų
$ -0.00036
-2.73%
60 dienų
$ -0.0026
-16.86%
90 dienų
$ -0.00206
-13.84%
ZAYA AI kainos pokytis šiandien
Šiandien ZAI užfiksuotas $ -0.0005388 (-4.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ZAYA AI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00036 (-2.73%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ZAYA AI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ZAI rodiklis pasikeitė $ -0.0026 (-16.86% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ZAYA AI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00206 (-13.84%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ZAYA AI (ZAI) pokyčius?
ZayaAI is a ground-breaking ecosystem that aims to combat cancers by seeking to leverage the latest Al technologies and medical screening procedures to provide early detection, prevention, and treatment. The ecosystem consists of three interconnected business units: Zaya Artificial Intelligence, Zaya Medical Clinic, and Zaya Pathology Lab. These units work cohesively to deliver a wide range of medical services to patients, doctors, hospitals, medical clinics, pathology labs, pharmaceutical companies and research institutes. These services would be basically made accessible by means of the $ZAYA token alternatively, while receiving Rewards.
ZAYA AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ZAYA AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ZAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie ZAYA AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ZAYA AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
ZAYA AI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos ZAYA AI (ZAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ZAYA AI (ZAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ZAYA AI prognozes.
Supratimas apie ZAYA AI (ZAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti ZAYA AI (ZAI)
Ieškote, kaip nusipirkti ZAYA AI? Viskas paprasta ir patogu! ZAYA AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.