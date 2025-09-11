yfii finance (YFII) realiojo laiko kaina yra $ 79.95. Per pastarąsias 24 valandas YFII svyravo nuo žemiausios kainos $ 76.67 iki aukščiausios $ 81 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia YFII kaina yra $ 9,385.41962911, o žemiausia – $ 56.534854554921544.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, YFII per pastarąją valandą pasikeitė -0.65%, per 24 valandas – +1.80%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
yfii finance (YFII) rinkos informacija
Dabartinė yfii finance rinkos kapitalizacija yra $ 3.09M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.16K. YFII apyvartoje yra 38.60K vienetų, o bendras kiekis siekia 39375. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.15M
yfii finance (YFII) kainos istorija USD
Stebėkite yfii finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +1.4144
+1.80%
30 dienų
$ -6.68
-7.72%
60 dienų
$ +2.17
+2.78%
90 dienų
$ -18.91
-19.13%
yfii finance kainos pokytis šiandien
Šiandien YFII užfiksuotas $ +1.4144 (+1.80%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
yfii finance 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -6.68 (-7.72%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
yfii finance 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, YFII rodiklis pasikeitė $ +2.17 (+2.78% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
yfii finance 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -18.91 (-19.13%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir yfii finance (YFII) pokyčius?
Yearn is a financial platform that supports multiple DeFi protocols. It will automatically move positions between the agreements to help savers get the highest financial income. The platform aggregates the Compound, dYdX, Aave, and DDEX agreements. When users deposit, the platform will automatically allocate funds to the agreement with the highest revenue. Then yearn will give the user a proof of rights and interests called yToken, and the user can withdraw the tokens they originally deposited and the corresponding income through ytoken.
yfii finance kainos prognozė (USD)
Supratimas apie yfii finance (YFII) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą.
