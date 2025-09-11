Daugiau apie YFII

YFII Kainos informacija

YFII Oficiali svetainė

YFII Tokenomika

YFII Kainų prognozė

YFII Istorija

YFII pirkimo vadovas

YFIIvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

YFII Spot

YFII USDT-M ateities sandoriai

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

yfii finance logotipas

yfii finance kaina(YFII)

1 YFII į USD – tiesioginė kaina:

$79.99
$79.99$79.99
+1.80%1D
USD
yfii finance (YFII) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:57:37(UTC+8)

yfii finance (YFII) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 76.67
$ 76.67$ 76.67
24 val. žemiausia
$ 81
$ 81$ 81
24 val. aukščiausia

$ 76.67
$ 76.67$ 76.67

$ 81
$ 81$ 81

$ 9,385.41962911
$ 9,385.41962911$ 9,385.41962911

$ 56.534854554921544
$ 56.534854554921544$ 56.534854554921544

-0.65%

+1.80%

+11.41%

+11.41%

yfii finance (YFII) realiojo laiko kaina yra $ 79.95. Per pastarąsias 24 valandas YFII svyravo nuo žemiausios kainos $ 76.67 iki aukščiausios $ 81 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia YFII kaina yra $ 9,385.41962911, o žemiausia – $ 56.534854554921544.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, YFII per pastarąją valandą pasikeitė -0.65%, per 24 valandas – +1.80%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

yfii finance (YFII) rinkos informacija

No.1676

$ 3.09M
$ 3.09M$ 3.09M

$ 55.16K
$ 55.16K$ 55.16K

$ 3.15M
$ 3.15M$ 3.15M

38.60K
38.60K 38.60K

39,375
39,375 39,375

39,375
39,375 39,375

98.02%

ETH

Dabartinė yfii finance rinkos kapitalizacija yra $ 3.09M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.16K. YFII apyvartoje yra 38.60K vienetų, o bendras kiekis siekia 39375. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.15M

yfii finance (YFII) kainos istorija USD

Stebėkite yfii finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +1.4144+1.80%
30 dienų$ -6.68-7.72%
60 dienų$ +2.17+2.78%
90 dienų$ -18.91-19.13%
yfii finance kainos pokytis šiandien

Šiandien YFII užfiksuotas $ +1.4144 (+1.80%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

yfii finance 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -6.68 (-7.72%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

yfii finance 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, YFII rodiklis pasikeitė $ +2.17 (+2.78% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

yfii finance 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -18.91 (-19.13%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir yfii finance (YFII) pokyčius?

Peržiūrėkite yfii finance kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra yfii finance (YFII)

Yearn is a financial platform that supports multiple DeFi protocols. It will automatically move positions between the agreements to help savers get the highest financial income. The platform aggregates the Compound, dYdX, Aave, and DDEX agreements. When users deposit, the platform will automatically allocate funds to the agreement with the highest revenue. Then yearn will give the user a proof of rights and interests called yToken, and the user can withdraw the tokens they originally deposited and the corresponding income through ytoken.

yfii finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų yfii finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti YFIIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie yfii finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti yfii finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

yfii finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos yfii finance (YFII) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų yfii finance (YFII) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes yfii finance prognozes.

Peržiūrėkite yfii finance kainos prognozę dabar!

yfii finance (YFII) Tokenomika

Supratimas apie yfii finance (YFII) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie YFIIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti yfii finance (YFII)

Ieškote, kaip nusipirkti yfii finance? Viskas paprasta ir patogu! yfii finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

YFII į vietos valiutas

1 yfii finance(YFII) į VND
2,103,884.25
1 yfii finance(YFII) į AUD
A$120.7245
1 yfii finance(YFII) į GBP
58.3635
1 yfii finance(YFII) į EUR
67.9575
1 yfii finance(YFII) į USD
$79.95
1 yfii finance(YFII) į MYR
RM337.389
1 yfii finance(YFII) į TRY
3,301.1355
1 yfii finance(YFII) į JPY
¥11,752.65
1 yfii finance(YFII) į ARS
ARS$113,888.775
1 yfii finance(YFII) į RUB
6,815.7375
1 yfii finance(YFII) į INR
7,055.5875
1 yfii finance(YFII) į IDR
Rp1,310,655.528
1 yfii finance(YFII) į KRW
111,350.3625
1 yfii finance(YFII) į PHP
4,573.9395
1 yfii finance(YFII) į EGP
￡E.3,849.5925
1 yfii finance(YFII) į BRL
R$431.73
1 yfii finance(YFII) į CAD
C$110.331
1 yfii finance(YFII) į BDT
9,737.91
1 yfii finance(YFII) į NGN
120,587.7855
1 yfii finance(YFII) į COP
$313,528.722
1 yfii finance(YFII) į ZAR
R.1,399.125
1 yfii finance(YFII) į UAH
3,300.336
1 yfii finance(YFII) į VES
Bs12,472.2
1 yfii finance(YFII) į CLP
$76,831.95
1 yfii finance(YFII) į PKR
Rs22,706.5995
1 yfii finance(YFII) į KZT
43,099.446
1 yfii finance(YFII) į THB
฿2,542.41
1 yfii finance(YFII) į TWD
NT$2,423.2845
1 yfii finance(YFII) į AED
د.إ293.4165
1 yfii finance(YFII) į CHF
Fr63.1605
1 yfii finance(YFII) į HKD
HK$622.011
1 yfii finance(YFII) į AMD
֏30,549.6945
1 yfii finance(YFII) į MAD
.د.م721.9485
1 yfii finance(YFII) į MXN
$1,487.8695
1 yfii finance(YFII) į SAR
ريال299.8125
1 yfii finance(YFII) į PLN
291.018
1 yfii finance(YFII) į RON
лв346.1835
1 yfii finance(YFII) į SEK
kr747.5325
1 yfii finance(YFII) į BGN
лв133.5165
1 yfii finance(YFII) į HUF
Ft26,891.982
1 yfii finance(YFII) į CZK
1,668.5565
1 yfii finance(YFII) į KWD
د.ك24.38475
1 yfii finance(YFII) į ILS
265.434
1 yfii finance(YFII) į AOA
Kz72,880.0215
1 yfii finance(YFII) į BHD
.د.ب30.14115
1 yfii finance(YFII) į BMD
$79.95
1 yfii finance(YFII) į DKK
kr510.081
1 yfii finance(YFII) į HNL
L2,095.4895
1 yfii finance(YFII) į MUR
3,642.522
1 yfii finance(YFII) į NAD
$1,405.521
1 yfii finance(YFII) į NOK
kr794.703
1 yfii finance(YFII) į NZD
$134.316
1 yfii finance(YFII) į PAB
B/.79.95
1 yfii finance(YFII) į PGK
K338.988
1 yfii finance(YFII) į QAR
ر.ق291.018
1 yfii finance(YFII) į RSD
дин.8,010.1905

yfii finance išteklius

Išsamesnei yfii finance analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali yfii finance svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie yfii finance

Kiek yfii finance(YFII) verta (-as) šiandien?
Dabartinė YFII kaina USD valiuta yra 79.95USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė YFII į USD kaina?
Dabartinė YFII kaina USD valiuta yra $ 79.95. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra yfii finance rinkos kapitalizacija?
YFII rinkos kapitalizacija yra $ 3.09MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra YFII apyvartoje?
YFII apyvartoje yra 38.60KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) YFII kaina?
YFII pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 9,385.41962911USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) YFII kaina?
YFII pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 56.534854554921544USD.
Kokia yra YFII prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis YFII yra $ 55.16KUSD.
Ar YFII kaina šiais metais kils?
YFII šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite YFII kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:57:37(UTC+8)

yfii finance (YFII) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

YFII-į-USD skaičiuoklė

Suma

YFII
YFII
USD
USD

1 YFII = 79.95 USD

Prekiauti YFII

YFIIUSDT
$79.99
$79.99$79.99
+1.84%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis