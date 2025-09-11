XSwap (XSWAP) realiojo laiko kaina yra $ 0.035. Per pastarąsias 24 valandas XSWAP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.035 iki aukščiausios $ 0.03653 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XSWAP kaina yra $ 0.19785616341934972, o žemiausia – $ 0.03175024909521895.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XSWAP per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.02%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
XSwap (XSWAP) rinkos informacija
No.1214
$ 8.78M
$ 5.06K
$ 12.25M
250.87M
350,000,000
345,362,377.78968024
71.67%
ETH
Dabartinė XSwap rinkos kapitalizacija yra $ 8.78M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 5.06K. XSWAP apyvartoje yra 250.87M vienetų, o bendras kiekis siekia 345362377.78968024. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.25M
XSwap (XSWAP) kainos istorija USD
Stebėkite XSwap kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000007
-0.02%
30 dienų
$ -0.00668
-16.03%
60 dienų
$ -0.00605
-14.74%
90 dienų
$ -0.00416
-10.63%
XSwap kainos pokytis šiandien
Šiandien XSWAP užfiksuotas $ -0.000007 (-0.02%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
XSwap 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00668 (-16.03%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
XSwap 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XSWAP rodiklis pasikeitė $ -0.00605 (-14.74% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
XSwap 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00416 (-10.63%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir XSwap (XSWAP) pokyčius?
XSwap is a dapp built on Chainlink CCIP - a decentralized interoperability protocol to transfer messages and funds between blockchains. XSwap provides a service layer on top of CCIP to execute cross-chain token swaps and flexible smart contract execution on the destination chains.
XSwap galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų XSwap investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti XSwap, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
XSwap kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos XSwap (XSWAP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų XSwap (XSWAP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes XSwap prognozes.
Supratimas apie XSwap (XSWAP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XSWAPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti XSwap (XSWAP)
Ieškote, kaip nusipirkti XSwap? Viskas paprasta ir patogu! XSwap lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.