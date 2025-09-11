Daugiau apie XSWAP

$0.035
$0.035$0.035
-0.02%1D
XSwap (XSWAP) kainos grafikas realiu laiku
XSwap (XSWAP) kainos informacija (USD)

$ 0.035
$ 0.035$ 0.035
$ 0.03653
$ 0.03653$ 0.03653
$ 0.035
$ 0.035$ 0.035

$ 0.03653
$ 0.03653$ 0.03653

$ 0.19785616341934972
$ 0.19785616341934972$ 0.19785616341934972

$ 0.03175024909521895
$ 0.03175024909521895$ 0.03175024909521895

XSwap (XSWAP) realiojo laiko kaina yra $ 0.035. Per pastarąsias 24 valandas XSWAP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.035 iki aukščiausios $ 0.03653 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XSWAP kaina yra $ 0.19785616341934972, o žemiausia – $ 0.03175024909521895.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XSWAP per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.02%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

XSwap (XSWAP) rinkos informacija

$ 8.78M
$ 8.78M$ 8.78M

$ 5.06K
$ 5.06K$ 5.06K

$ 12.25M
$ 12.25M$ 12.25M

250.87M
250.87M 250.87M

350,000,000
350,000,000 350,000,000

345,362,377.78968024
345,362,377.78968024 345,362,377.78968024

Dabartinė XSwap rinkos kapitalizacija yra $ 8.78M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 5.06K. XSWAP apyvartoje yra 250.87M vienetų, o bendras kiekis siekia 345362377.78968024. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.25M

XSwap (XSWAP) kainos istorija USD

Stebėkite XSwap kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000007-0.02%
30 dienų$ -0.00668-16.03%
60 dienų$ -0.00605-14.74%
90 dienų$ -0.00416-10.63%
XSwap kainos pokytis šiandien

Šiandien XSWAP užfiksuotas $ -0.000007 (-0.02%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

XSwap 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00668 (-16.03%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

XSwap 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XSWAP rodiklis pasikeitė $ -0.00605 (-14.74% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

XSwap 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00416 (-10.63%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir XSwap (XSWAP) pokyčius?

Peržiūrėkite XSwap kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra XSwap (XSWAP)

XSwap is a dapp built on Chainlink CCIP - a decentralized interoperability protocol to transfer messages and funds between blockchains. XSwap provides a service layer on top of CCIP to execute cross-chain token swaps and flexible smart contract execution on the destination chains.

XSwap galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų XSwap investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti XSWAPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie XSwap mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti XSwap, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

XSwap kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos XSwap (XSWAP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų XSwap (XSWAP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes XSwap prognozes.

Peržiūrėkite XSwap kainos prognozę dabar!

XSwap (XSWAP) Tokenomika

Supratimas apie XSwap (XSWAP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XSWAPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti XSwap (XSWAP)

Ieškote, kaip nusipirkti XSwap? Viskas paprasta ir patogu! XSwap lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

XSWAP į vietos valiutas

Išsamesnei XSwap analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali XSwap svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie XSwap

Kiek XSwap(XSWAP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XSWAP kaina USD valiuta yra 0.035USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XSWAP į USD kaina?
Dabartinė XSWAP kaina USD valiuta yra $ 0.035. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra XSwap rinkos kapitalizacija?
XSWAP rinkos kapitalizacija yra $ 8.78MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XSWAP apyvartoje?
XSWAP apyvartoje yra 250.87MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XSWAP kaina?
XSWAP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.19785616341934972USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XSWAP kaina?
XSWAP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.03175024909521895USD.
Kokia yra XSWAP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XSWAP yra $ 5.06KUSD.
Ar XSWAP kaina šiais metais kils?
XSWAP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XSWAP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
XSwap (XSWAP) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

