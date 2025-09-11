xSPECTAR (XSPECTAR) realiojo laiko kaina yra $ 0.01548. Per pastarąsias 24 valandas XSPECTAR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.012 iki aukščiausios $ 0.01694 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XSPECTAR kaina yra $ 0.25624388611830134, o žemiausia – $ 0.002719112994460629.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XSPECTAR per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -3.11%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
xSPECTAR (XSPECTAR) rinkos informacija
Dabartinė xSPECTAR rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 421.49. XSPECTAR apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 88888888. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.38M
xSPECTAR (XSPECTAR) kainos istorija USD
Stebėkite xSPECTAR kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0004985
-3.11%
30 dienų
$ -0.00899
-36.74%
60 dienų
$ +0.0006
+4.03%
90 dienų
$ -0.00098
-5.96%
xSPECTAR kainos pokytis šiandien
Šiandien XSPECTAR užfiksuotas $ -0.0004985 (-3.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
xSPECTAR 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00899 (-36.74%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
xSPECTAR 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XSPECTAR rodiklis pasikeitė $ +0.0006 (+4.03% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
xSPECTAR 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00098 (-5.96%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir xSPECTAR (XSPECTAR) pokyčius?
xSPECTAR is an exclusive society developed by top professionals in Law, Real Estate, IT, Art, Finance, and Gaming. With the vision of creating a private ecosystem, serial entrepreneur Dirk Schepens along with other experts joined forces to establish an exclusive metaverse on the XRP Ledger (XRPL), a high-performance decentralized blockchain. xSPECTAR will provide a complete ecosystem with a virtual economy and world built on Unreal Engine 5, showcasing clean aesthetics as well as providing interactive and visual advantages.
xSPECTAR kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos xSPECTAR (XSPECTAR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų xSPECTAR (XSPECTAR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes xSPECTAR prognozes.
Supratimas apie xSPECTAR (XSPECTAR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XSPECTARišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti xSPECTAR (XSPECTAR)
