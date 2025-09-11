Daugiau apie XSPECTAR

xSPECTAR kaina(XSPECTAR)

1 XSPECTAR į USD – tiesioginė kaina:

$0.01548
$0.01548$0.01548
-3.12%1D
xSPECTAR (XSPECTAR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:56:48(UTC+8)

xSPECTAR (XSPECTAR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.012
$ 0.012$ 0.012
24 val. žemiausia
$ 0.01694
$ 0.01694$ 0.01694
24 val. aukščiausia

$ 0.012
$ 0.012$ 0.012

$ 0.01694
$ 0.01694$ 0.01694

$ 0.25624388611830134
$ 0.25624388611830134$ 0.25624388611830134

$ 0.002719112994460629
$ 0.002719112994460629$ 0.002719112994460629

0.00%

-3.11%

-4.03%

-4.03%

xSPECTAR (XSPECTAR) realiojo laiko kaina yra $ 0.01548. Per pastarąsias 24 valandas XSPECTAR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.012 iki aukščiausios $ 0.01694 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XSPECTAR kaina yra $ 0.25624388611830134, o žemiausia – $ 0.002719112994460629.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XSPECTAR per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -3.11%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

xSPECTAR (XSPECTAR) rinkos informacija

No.5965

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 421.49
$ 421.49$ 421.49

$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M

0.00
0.00 0.00

88,888,888
88,888,888 88,888,888

88,888,888
88,888,888 88,888,888

0.00%

Dabartinė xSPECTAR rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 421.49. XSPECTAR apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 88888888. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.38M

xSPECTAR (XSPECTAR) kainos istorija USD

Stebėkite xSPECTAR kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0004985-3.11%
30 dienų$ -0.00899-36.74%
60 dienų$ +0.0006+4.03%
90 dienų$ -0.00098-5.96%
xSPECTAR kainos pokytis šiandien

Šiandien XSPECTAR užfiksuotas $ -0.0004985 (-3.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

xSPECTAR 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00899 (-36.74%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

xSPECTAR 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XSPECTAR rodiklis pasikeitė $ +0.0006 (+4.03% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

xSPECTAR 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00098 (-5.96%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir xSPECTAR (XSPECTAR) pokyčius?

Peržiūrėkite xSPECTAR kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra xSPECTAR (XSPECTAR)

xSPECTAR is an exclusive society developed by top professionals in Law, Real Estate, IT, Art, Finance, and Gaming. With the vision of creating a private ecosystem, serial entrepreneur Dirk Schepens along with other experts joined forces to establish an exclusive metaverse on the XRP Ledger (XRPL), a high-performance decentralized blockchain. xSPECTAR will provide a complete ecosystem with a virtual economy and world built on Unreal Engine 5, showcasing clean aesthetics as well as providing interactive and visual advantages.

xSPECTAR galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų xSPECTAR investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti XSPECTARstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie xSPECTAR mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti xSPECTAR, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

xSPECTAR kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos xSPECTAR (XSPECTAR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų xSPECTAR (XSPECTAR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes xSPECTAR prognozes.

Peržiūrėkite xSPECTAR kainos prognozę dabar!

xSPECTAR (XSPECTAR) Tokenomika

Supratimas apie xSPECTAR (XSPECTAR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XSPECTARišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti xSPECTAR (XSPECTAR)

Ieškote, kaip nusipirkti xSPECTAR? Viskas paprasta ir patogu! xSPECTAR lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

xSPECTAR išteklius

Išsamesnei xSPECTAR analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali xSPECTAR svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie xSPECTAR

Kiek xSPECTAR(XSPECTAR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XSPECTAR kaina USD valiuta yra 0.01548USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XSPECTAR į USD kaina?
Dabartinė XSPECTAR kaina USD valiuta yra $ 0.01548. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra xSPECTAR rinkos kapitalizacija?
XSPECTAR rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XSPECTAR apyvartoje?
XSPECTAR apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XSPECTAR kaina?
XSPECTAR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.25624388611830134USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XSPECTAR kaina?
XSPECTAR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002719112994460629USD.
Kokia yra XSPECTAR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XSPECTAR yra $ 421.49USD.
Ar XSPECTAR kaina šiais metais kils?
XSPECTAR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XSPECTAR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:56:48(UTC+8)

xSPECTAR (XSPECTAR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

