Xi Token (XI) realiojo laiko kaina yra $ 0.00113. Per pastarąsias 24 valandas XI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001113 iki aukščiausios $ 0.001348 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XI kaina yra $ 0.17351695283509208, o žemiausia – $ 0.000767804071288825.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XI per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +1.52%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Xi Token (XI) rinkos informacija
Dabartinė Xi Token rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.19K. XI apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.13M
Xi Token (XI) kainos istorija USD
Stebėkite Xi Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00001692
+1.52%
30 dienų
$ +0.000021
+1.89%
60 dienų
$ -0.000208
-15.55%
90 dienų
$ -0.000311
-21.59%
Xi Token kainos pokytis šiandien
Šiandien XI užfiksuotas $ +0.00001692 (+1.52%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Xi Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000021 (+1.89%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Xi Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XI rodiklis pasikeitė $ -0.000208 (-15.55% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Xi Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000311 (-21.59%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Xi Token (XI) pokyčius?
The XI Protocol implements a Decentralized Supercomputer through Cascade Computing for Eventually Correct Metaoracles. By implementing sequential anti-sybil and computing phases with XI staking and oracle commit-reveal schema, the architecture outsources multi-agent distributed consensus.
Xi Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.
Taip pat galite: - Patikrinti XIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Xi Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Xi Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Xi Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Xi Token (XI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Xi Token (XI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Xi Token prognozes.
Supratimas apie Xi Token (XI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Xi Token (XI)
Xi Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti".
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.