XFI (XFI) realiojo laiko kaina yra $ 0.05806. Per pastarąsias 24 valandas XFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0579 iki aukščiausios $ 0.06 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XFI kaina yra $ 1.989041429955563, o žemiausia – $ 0.04913217188278703.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XFI per pastarąją valandą pasikeitė -1.16%, per 24 valandas – -1.39%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.76%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
XFI (XFI) rinkos informacija
Dabartinė XFI rinkos kapitalizacija yra $ 3.59M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 69.80K. XFI apyvartoje yra 61.83M vienetų, o bendras kiekis siekia 68707997.35578862. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.97M
XFI (XFI) kainos istorija USD
Stebėkite XFI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0008184
-1.39%
30 dienų
$ -0.01144
-16.47%
60 dienų
$ -0.02094
-26.51%
90 dienų
$ -0.03744
-39.21%
XFI kainos pokytis šiandien
Šiandien XFI užfiksuotas $ -0.0008184 (-1.39%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
XFI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01144 (-16.47%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
XFI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XFI rodiklis pasikeitė $ -0.02094 (-26.51% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
XFI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.03744 (-39.21%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir XFI (XFI) pokyčius?
CrossFi is a next generation digital ecosystem that creates advanced and modern payment solutions. The company uses its own unique CrossFi technology, which synthesizes the stability of traditional finance and the transparency and security of blockchain technology.
CrossFi aims to eliminate the financial isolation of citizens of any countries and simplify the use of cryptocurrencies in the daily routine.
XFI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos XFI (XFI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų XFI (XFI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes XFI prognozes.
Supratimas apie XFI (XFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti XFI (XFI)
