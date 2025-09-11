Daugiau apie XFI

XFI kaina(XFI)

1 XFI į USD – tiesioginė kaina:

XFI (XFI) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 14:56:06(UTC+8)

XFI (XFI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
XFI (XFI) realiojo laiko kaina yra $ 0.05806. Per pastarąsias 24 valandas XFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0579 iki aukščiausios $ 0.06 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XFI kaina yra $ 1.989041429955563, o žemiausia – $ 0.04913217188278703.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XFI per pastarąją valandą pasikeitė -1.16%, per 24 valandas – -1.39%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.76%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

XFI (XFI) rinkos informacija

XFI

Dabartinė XFI rinkos kapitalizacija yra $ 3.59M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 69.80K. XFI apyvartoje yra 61.83M vienetų, o bendras kiekis siekia 68707997.35578862. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.97M

XFI (XFI) kainos istorija USD

Stebėkite XFI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0008184-1.39%
30 dienų$ -0.01144-16.47%
60 dienų$ -0.02094-26.51%
90 dienų$ -0.03744-39.21%
XFI kainos pokytis šiandien

Šiandien XFI užfiksuotas $ -0.0008184 (-1.39%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

XFI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.01144 (-16.47%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

XFI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XFI rodiklis pasikeitė $ -0.02094 (-26.51% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

XFI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.03744 (-39.21%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir XFI (XFI) pokyčius?

Peržiūrėkite XFI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra XFI (XFI)

CrossFi is a next generation digital ecosystem that creates advanced and modern payment solutions. The company uses its own unique CrossFi technology, which synthesizes the stability of traditional finance and the transparency and security of blockchain technology. CrossFi aims to eliminate the financial isolation of citizens of any countries and simplify the use of cryptocurrencies in the daily routine.

XFI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų XFI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti XFIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie XFI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti XFI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

XFI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos XFI (XFI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų XFI (XFI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes XFI prognozes.

Peržiūrėkite XFI kainos prognozę dabar!

XFI (XFI) Tokenomika

Supratimas apie XFI (XFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti XFI (XFI)

Ieškote, kaip nusipirkti XFI? Viskas paprasta ir patogu! XFI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

XFI į vietos valiutas

XFI išteklius

Išsamesnei XFI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali XFI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie XFI

Kiek XFI(XFI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XFI kaina USD valiuta yra 0.05806USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XFI į USD kaina?
Dabartinė XFI kaina USD valiuta yra $ 0.05806. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra XFI rinkos kapitalizacija?
XFI rinkos kapitalizacija yra $ 3.59MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XFI apyvartoje?
XFI apyvartoje yra 61.83MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XFI kaina?
XFI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.989041429955563USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XFI kaina?
XFI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.04913217188278703USD.
Kokia yra XFI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XFI yra $ 69.80KUSD.
Ar XFI kaina šiais metais kils?
XFI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XFI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 14:56:06(UTC+8)

XFI (XFI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

