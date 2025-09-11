Daugiau apie XEP

XEP Kainos informacija

XEP Baltoji knyga

XEP Oficiali svetainė

XEP Tokenomika

XEP Kainų prognozė

XEP Istorija

XEP pirkimo vadovas

XEPvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

XEP Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Electra Protocol logotipas

Electra Protocol kaina(XEP)

1 XEP į USD – tiesioginė kaina:

$0.0001985
$0.0001985$0.0001985
+5.47%1D
USD
Electra Protocol (XEP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:10:59(UTC+8)

Electra Protocol (XEP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000179
$ 0.000179$ 0.000179
24 val. žemiausia
$ 0.0001999
$ 0.0001999$ 0.0001999
24 val. aukščiausia

$ 0.000179
$ 0.000179$ 0.000179

$ 0.0001999
$ 0.0001999$ 0.0001999

$ 0.00364294
$ 0.00364294$ 0.00364294

$ 0.000164469871839282
$ 0.000164469871839282$ 0.000164469871839282

0.00%

+5.47%

-4.57%

-4.57%

Electra Protocol (XEP) realiojo laiko kaina yra $ 0.0001984. Per pastarąsias 24 valandas XEP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000179 iki aukščiausios $ 0.0001999 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XEP kaina yra $ 0.00364294, o žemiausia – $ 0.000164469871839282.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XEP per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +5.47%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.57%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Electra Protocol (XEP) rinkos informacija

No.1618

$ 3.62M
$ 3.62M$ 3.62M

$ 57.07K
$ 57.07K$ 57.07K

$ 5.95M
$ 5.95M$ 5.95M

18.26B
18.26B 18.26B

30,000,000,000
30,000,000,000 30,000,000,000

18,264,272,766.40728
18,264,272,766.40728 18,264,272,766.40728

60.88%

XEP

Dabartinė Electra Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 3.62M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.07K. XEP apyvartoje yra 18.26B vienetų, o bendras kiekis siekia 18264272766.40728. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.95M

Electra Protocol (XEP) kainos istorija USD

Stebėkite Electra Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000010295+5.47%
30 dienų$ +0.000002+1.01%
60 dienų$ -0.0000158-7.38%
90 dienų$ -0.0000218-9.91%
Electra Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien XEP užfiksuotas $ +0.000010295 (+5.47%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Electra Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000002 (+1.01%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Electra Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XEP rodiklis pasikeitė $ -0.0000158 (-7.38% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Electra Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000218 (-9.91%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Electra Protocol (XEP) pokyčius?

Peržiūrėkite Electra Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Electra Protocol (XEP)

XEP is the core of a powerful, community-driven ecosystem, designed for growth and innovation. The Electra Protocol blockchain (Layer 1) provides the foundation for seamless, secure trading, while OmniXEP’s fast Layer 2 technology, unbreakable smart contracts, and ultra-low fees make it easy to build and trade. With ElectraDEX integrated, creating and exchanging tokens is simple. Whether you’re a developer or creator, you’re welcome to build on XEP and be part of this decentralized future

Electra Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Electra Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti XEPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Electra Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Electra Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Electra Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Electra Protocol (XEP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Electra Protocol (XEP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Electra Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Electra Protocol kainos prognozę dabar!

Electra Protocol (XEP) Tokenomika

Supratimas apie Electra Protocol (XEP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XEPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Electra Protocol (XEP)

Ieškote, kaip nusipirkti Electra Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Electra Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

XEP į vietos valiutas

1 Electra Protocol(XEP) į VND
5.220896
1 Electra Protocol(XEP) į AUD
A$0.000299584
1 Electra Protocol(XEP) į GBP
0.000144832
1 Electra Protocol(XEP) į EUR
0.00016864
1 Electra Protocol(XEP) į USD
$0.0001984
1 Electra Protocol(XEP) į MYR
RM0.000837248
1 Electra Protocol(XEP) į TRY
0.008191936
1 Electra Protocol(XEP) į JPY
¥0.0291648
1 Electra Protocol(XEP) į ARS
ARS$0.2826208
1 Electra Protocol(XEP) į RUB
0.016927488
1 Electra Protocol(XEP) į INR
0.017522688
1 Electra Protocol(XEP) į IDR
Rp3.252458496
1 Electra Protocol(XEP) į KRW
0.2763216
1 Electra Protocol(XEP) į PHP
0.011344512
1 Electra Protocol(XEP) į EGP
￡E.0.009554944
1 Electra Protocol(XEP) į BRL
R$0.00107136
1 Electra Protocol(XEP) į CAD
C$0.000273792
1 Electra Protocol(XEP) į BDT
0.02416512
1 Electra Protocol(XEP) į NGN
0.299244736
1 Electra Protocol(XEP) į COP
$0.778037504
1 Electra Protocol(XEP) į ZAR
R.0.003479936
1 Electra Protocol(XEP) į UAH
0.008189952
1 Electra Protocol(XEP) į VES
Bs0.0309504
1 Electra Protocol(XEP) į CLP
$0.1906624
1 Electra Protocol(XEP) į PKR
Rs0.056347584
1 Electra Protocol(XEP) į KZT
0.106953472
1 Electra Protocol(XEP) į THB
฿0.006311104
1 Electra Protocol(XEP) į TWD
NT$0.006013504
1 Electra Protocol(XEP) į AED
د.إ0.000728128
1 Electra Protocol(XEP) į CHF
Fr0.000156736
1 Electra Protocol(XEP) į HKD
HK$0.001543552
1 Electra Protocol(XEP) į AMD
֏0.075810624
1 Electra Protocol(XEP) į MAD
.د.م0.001791552
1 Electra Protocol(XEP) į MXN
$0.003696192
1 Electra Protocol(XEP) į SAR
ريال0.000744
1 Electra Protocol(XEP) į PLN
0.000722176
1 Electra Protocol(XEP) į RON
лв0.000859072
1 Electra Protocol(XEP) į SEK
kr0.00185504
1 Electra Protocol(XEP) į BGN
лв0.000331328
1 Electra Protocol(XEP) į HUF
Ft0.066688192
1 Electra Protocol(XEP) į CZK
0.004142592
1 Electra Protocol(XEP) į KWD
د.ك0.000060512
1 Electra Protocol(XEP) į ILS
0.000660672
1 Electra Protocol(XEP) į AOA
Kz0.180855488
1 Electra Protocol(XEP) į BHD
.د.ب0.0000747968
1 Electra Protocol(XEP) į BMD
$0.0001984
1 Electra Protocol(XEP) į DKK
kr0.001265792
1 Electra Protocol(XEP) į HNL
L0.005200064
1 Electra Protocol(XEP) į MUR
0.009039104
1 Electra Protocol(XEP) į NAD
$0.003487872
1 Electra Protocol(XEP) į NOK
kr0.001968128
1 Electra Protocol(XEP) į NZD
$0.000333312
1 Electra Protocol(XEP) į PAB
B/.0.0001984
1 Electra Protocol(XEP) į PGK
K0.000841216
1 Electra Protocol(XEP) į QAR
ر.ق0.000722176
1 Electra Protocol(XEP) į RSD
дин.0.019883648

Electra Protocol išteklius

Išsamesnei Electra Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Electra Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Electra Protocol

Kiek Electra Protocol(XEP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XEP kaina USD valiuta yra 0.0001984USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XEP į USD kaina?
Dabartinė XEP kaina USD valiuta yra $ 0.0001984. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Electra Protocol rinkos kapitalizacija?
XEP rinkos kapitalizacija yra $ 3.62MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XEP apyvartoje?
XEP apyvartoje yra 18.26BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XEP kaina?
XEP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00364294USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XEP kaina?
XEP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000164469871839282USD.
Kokia yra XEP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XEP yra $ 57.07KUSD.
Ar XEP kaina šiais metais kils?
XEP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XEP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:10:59(UTC+8)

Electra Protocol (XEP) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

XEP-į-USD skaičiuoklė

Suma

XEP
XEP
USD
USD

1 XEP = 0.0001984 USD

Prekiauti XEP

XEPUSDT
$0.0001985
$0.0001985$0.0001985
+5.30%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis