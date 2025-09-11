Electra Protocol (XEP) realiojo laiko kaina yra $ 0.0001984. Per pastarąsias 24 valandas XEP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000179 iki aukščiausios $ 0.0001999 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XEP kaina yra $ 0.00364294, o žemiausia – $ 0.000164469871839282.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XEP per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +5.47%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.57%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Electra Protocol (XEP) rinkos informacija
$ 3.62M
$ 57.07K
$ 5.95M
18.26B
30,000,000,000
18,264,272,766.40728
60.88%
Dabartinė Electra Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 3.62M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 57.07K. XEP apyvartoje yra 18.26B vienetų, o bendras kiekis siekia 18264272766.40728. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.95M
Electra Protocol (XEP) kainos istorija USD
Stebėkite Electra Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000010295
+5.47%
30 dienų
$ +0.000002
+1.01%
60 dienų
$ -0.0000158
-7.38%
90 dienų
$ -0.0000218
-9.91%
Electra Protocol kainos pokytis šiandien
Šiandien XEP užfiksuotas $ +0.000010295 (+5.47%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Electra Protocol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000002 (+1.01%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Electra Protocol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XEP rodiklis pasikeitė $ -0.0000158 (-7.38% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Electra Protocol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000218 (-9.91%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Electra Protocol (XEP) pokyčius?
XEP is the core of a powerful, community-driven ecosystem, designed for growth and innovation. The Electra Protocol blockchain (Layer 1) provides the foundation for seamless, secure trading, while OmniXEP’s fast Layer 2 technology, unbreakable smart contracts, and ultra-low fees make it easy to build and trade. With ElectraDEX integrated, creating and exchanging tokens is simple. Whether you’re a developer or creator, you’re welcome to build on XEP and be part of this decentralized future
Electra Protocol kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Electra Protocol (XEP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Electra Protocol (XEP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Electra Protocol prognozes.
Supratimas apie Electra Protocol (XEP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XEPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
