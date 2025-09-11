Renzo (REZ) realiojo laiko kaina yra $ 0.011851. Per pastarąsias 24 valandas REZ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.011213 iki aukščiausios $ 0.012338 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia REZ kaina yra $ 0.2638121338397925, o žemiausia – $ 0.007039903655216518.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, REZ per pastarąją valandą pasikeitė -1.16%, per 24 valandas – +1.77%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Renzo (REZ) rinkos informacija
No.611
$ 46.28M
$ 46.28M$ 46.28M
$ 1.45M
$ 1.45M$ 1.45M
$ 118.51M
$ 118.51M$ 118.51M
3.91B
3.91B 3.91B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
39.05%
ETH
Dabartinė Renzo rinkos kapitalizacija yra $ 46.28M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.45M. REZ apyvartoje yra 3.91B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 118.51M
Renzo (REZ) kainos istorija USD
Stebėkite Renzo kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00020611
+1.77%
30 dienų
$ -0.001977
-14.30%
60 dienų
$ +0.000322
+2.79%
90 dienų
$ +0.002701
+29.51%
Renzo kainos pokytis šiandien
Šiandien REZ užfiksuotas $ +0.00020611 (+1.77%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Renzo 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001977 (-14.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Renzo 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, REZ rodiklis pasikeitė $ +0.000322 (+2.79% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Renzo 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.002701 (+29.51%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Renzo (REZ) pokyčius?
Renzo is a Liquid Restaking Token (LRT) and Strategy Manager for EigenLayer. It is the interface to the EigenLayer ecosystem securing Actively Validated Services (AVSs) and offering a higher yield than ETH staking.
Renzo galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Renzo investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti REZstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Renzo mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Renzo, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Renzo kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Renzo (REZ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Renzo (REZ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Renzo prognozes.
Supratimas apie Renzo (REZ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie REZišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Renzo (REZ)
Ieškote, kaip nusipirkti Renzo? Viskas paprasta ir patogu! Renzo lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.