XELS (XELS) realiojo laiko kaina yra $ 0.043144. Per pastarąsias 24 valandas XELS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.043105 iki aukščiausios $ 0.043218 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XELS kaina yra $ 5.4720479829280375, o žemiausia – $ 0.035240446976008484.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XELS per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.04%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
XELS (XELS) rinkos informacija
No.2203
$ 906.02K
$ 906.02K$ 906.02K
$ 58.43K
$ 58.43K$ 58.43K
$ 906.02K
$ 906.02K$ 906.02K
21.00M
21.00M 21.00M
21,000,000
21,000,000 21,000,000
21,000,000
21,000,000 21,000,000
100.00%
2021-04-30 00:00:00
ETH
Dabartinė XELS rinkos kapitalizacija yra $ 906.02K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 58.43K. XELS apyvartoje yra 21.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 906.02K
XELS (XELS) kainos istorija USD
Stebėkite XELS kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00001726
-0.04%
30 dienų
$ +0.00055
+1.29%
60 dienų
$ -0.000117
-0.28%
90 dienų
$ +0.000132
+0.30%
XELS kainos pokytis šiandien
Šiandien XELS užfiksuotas $ -0.00001726 (-0.04%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
XELS 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00055 (+1.29%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
XELS 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XELS rodiklis pasikeitė $ -0.000117 (-0.28% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
XELS 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000132 (+0.30%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir XELS (XELS) pokyčius?
XELS is an eco-conscious blockchain platform enabling corporations and individuals alike the ability to easily and transparently offset their carbon footprint by purchasing tokenized carbon offset credits.
XELS galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų XELS investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti XELS, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
XELS kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos XELS (XELS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų XELS (XELS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes XELS prognozes.
Supratimas apie XELS (XELS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XELSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti XELS (XELS)
Ieškote, kaip nusipirkti XELS? Viskas paprasta ir patogu! XELS lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.