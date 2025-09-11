Daugiau apie XELS

XELS Kainos informacija

XELS Oficiali svetainė

XELS Tokenomika

XELS Kainų prognozė

XELS Istorija

XELS pirkimo vadovas

XELSvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

XELS Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

XELS logotipas

XELS kaina(XELS)

1 XELS į USD – tiesioginė kaina:

$0.043144
$0.043144$0.043144
-0.04%1D
USD
XELS (XELS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:26:53(UTC+8)

XELS (XELS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.043105
$ 0.043105$ 0.043105
24 val. žemiausia
$ 0.043218
$ 0.043218$ 0.043218
24 val. aukščiausia

$ 0.043105
$ 0.043105$ 0.043105

$ 0.043218
$ 0.043218$ 0.043218

$ 5.4720479829280375
$ 5.4720479829280375$ 5.4720479829280375

$ 0.035240446976008484
$ 0.035240446976008484$ 0.035240446976008484

0.00%

-0.04%

-1.26%

-1.26%

XELS (XELS) realiojo laiko kaina yra $ 0.043144. Per pastarąsias 24 valandas XELS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.043105 iki aukščiausios $ 0.043218 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XELS kaina yra $ 5.4720479829280375, o žemiausia – $ 0.035240446976008484.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XELS per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.04%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

XELS (XELS) rinkos informacija

No.2203

$ 906.02K
$ 906.02K$ 906.02K

$ 58.43K
$ 58.43K$ 58.43K

$ 906.02K
$ 906.02K$ 906.02K

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

100.00%

2021-04-30 00:00:00

ETH

Dabartinė XELS rinkos kapitalizacija yra $ 906.02K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 58.43K. XELS apyvartoje yra 21.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 906.02K

XELS (XELS) kainos istorija USD

Stebėkite XELS kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00001726-0.04%
30 dienų$ +0.00055+1.29%
60 dienų$ -0.000117-0.28%
90 dienų$ +0.000132+0.30%
XELS kainos pokytis šiandien

Šiandien XELS užfiksuotas $ -0.00001726 (-0.04%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

XELS 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00055 (+1.29%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

XELS 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XELS rodiklis pasikeitė $ -0.000117 (-0.28% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

XELS 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000132 (+0.30%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir XELS (XELS) pokyčius?

Peržiūrėkite XELS kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra XELS (XELS)

XELS is an eco-conscious blockchain platform enabling corporations and individuals alike the ability to easily and transparently offset their carbon footprint by purchasing tokenized carbon offset credits.

XELS galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų XELS investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti XELSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie XELS mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti XELS, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

XELS kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos XELS (XELS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų XELS (XELS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes XELS prognozes.

Peržiūrėkite XELS kainos prognozę dabar!

XELS (XELS) Tokenomika

Supratimas apie XELS (XELS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XELSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti XELS (XELS)

Ieškote, kaip nusipirkti XELS? Viskas paprasta ir patogu! XELS lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

XELS į vietos valiutas

1 XELS(XELS) į VND
1,135.33436
1 XELS(XELS) į AUD
A$0.06514744
1 XELS(XELS) į GBP
0.03149512
1 XELS(XELS) į EUR
0.0366724
1 XELS(XELS) į USD
$0.043144
1 XELS(XELS) į MYR
RM0.18206768
1 XELS(XELS) į TRY
1.78098432
1 XELS(XELS) į JPY
¥6.342168
1 XELS(XELS) į ARS
ARS$61.458628
1 XELS(XELS) į RUB
3.645668
1 XELS(XELS) į INR
3.80271216
1 XELS(XELS) į IDR
Rp707.27857536
1 XELS(XELS) į KRW
59.92183872
1 XELS(XELS) į PHP
2.46524816
1 XELS(XELS) į EGP
￡E.2.07695216
1 XELS(XELS) į BRL
R$0.2329776
1 XELS(XELS) į CAD
C$0.05953872
1 XELS(XELS) į BDT
5.2549392
1 XELS(XELS) į NGN
65.07366376
1 XELS(XELS) į COP
$169.19178464
1 XELS(XELS) į ZAR
R.0.75458856
1 XELS(XELS) į UAH
1.78098432
1 XELS(XELS) į VES
Bs6.730464
1 XELS(XELS) į CLP
$41.461384
1 XELS(XELS) į PKR
Rs12.25332744
1 XELS(XELS) į KZT
23.25806752
1 XELS(XELS) į THB
฿1.37111632
1 XELS(XELS) į TWD
NT$1.3094204
1 XELS(XELS) į AED
د.إ0.15833848
1 XELS(XELS) į CHF
Fr0.03408376
1 XELS(XELS) į HKD
HK$0.33566032
1 XELS(XELS) į AMD
֏16.48575384
1 XELS(XELS) į MAD
.د.م0.38959032
1 XELS(XELS) į MXN
$0.80204696
1 XELS(XELS) į SAR
ريال0.16179
1 XELS(XELS) į PLN
0.15704416
1 XELS(XELS) į RON
лв0.18681352
1 XELS(XELS) į SEK
kr0.4033964
1 XELS(XELS) į BGN
лв0.07205048
1 XELS(XELS) į HUF
Ft14.50199272
1 XELS(XELS) į CZK
0.89998384
1 XELS(XELS) į KWD
د.ك0.01315892
1 XELS(XELS) į ILS
0.14323808
1 XELS(XELS) į AOA
Kz39.47287704
1 XELS(XELS) į BHD
.د.ب0.016265288
1 XELS(XELS) į BMD
$0.043144
1 XELS(XELS) į DKK
kr0.27525872
1 XELS(XELS) į HNL
L1.13080424
1 XELS(XELS) į MUR
1.963052
1 XELS(XELS) į NAD
$0.75847152
1 XELS(XELS) į NOK
kr0.42841992
1 XELS(XELS) į NZD
$0.07248192
1 XELS(XELS) į PAB
B/.0.043144
1 XELS(XELS) į PGK
K0.18293056
1 XELS(XELS) į QAR
ر.ق0.15704416
1 XELS(XELS) į RSD
дин.4.32130304

XELS išteklius

Išsamesnei XELS analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali XELS svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie XELS

Kiek XELS(XELS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XELS kaina USD valiuta yra 0.043144USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XELS į USD kaina?
Dabartinė XELS kaina USD valiuta yra $ 0.043144. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra XELS rinkos kapitalizacija?
XELS rinkos kapitalizacija yra $ 906.02KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XELS apyvartoje?
XELS apyvartoje yra 21.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XELS kaina?
XELS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5.4720479829280375USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XELS kaina?
XELS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.035240446976008484USD.
Kokia yra XELS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XELS yra $ 58.43KUSD.
Ar XELS kaina šiais metais kils?
XELS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XELS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:26:53(UTC+8)

XELS (XELS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

XELS-į-USD skaičiuoklė

Suma

XELS
XELS
USD
USD

1 XELS = 0.043144 USD

Prekiauti XELS

XELSUSDT
$0.043144
$0.043144$0.043144
-0.04%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis