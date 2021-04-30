XELS

XELS is an eco-conscious blockchain platform enabling corporations and individuals alike the ability to easily and transparently offset their carbon footprint by purchasing tokenized carbon offset credits.

VardasXELS

ReitingasNo.2259

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.54%

Cirkuliuojantis kiekis21,000,000

Maksimali pasiūla21,000,000

Bendra pasiūla21,000,000

Cirkuliacijos norma1%

Išleidimo data2021-04-30 00:00:00

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas5.4720479829280375,2022-06-11

Mažiausia kaina0.035240446976008484,2025-05-25

Vieša blokų grandinėETH

ĮvadasXELS is an eco-conscious blockchain platform enabling corporations and individuals alike the ability to easily and transparently offset their carbon footprint by purchasing tokenized carbon offset credits.

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Loading...