XDAG (XDAG) realiojo laiko kaina yra $ 0.004419. Per pastarąsias 24 valandas XDAG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004071 iki aukščiausios $ 0.004721 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XDAG kaina yra $ 0.04596249, o žemiausia – $ 0.000497821519952.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XDAG per pastarąją valandą pasikeitė +0.15%, per 24 valandas – -1.67%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
XDAG (XDAG) rinkos informacija
Dabartinė XDAG rinkos kapitalizacija yra $ 5.66M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.42K. XDAG apyvartoje yra 1.28B vienetų, o bendras kiekis siekia 1446294144. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.39M
XDAG (XDAG) kainos istorija USD
Stebėkite XDAG kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000749
-1.67%
30 dienų
$ -0.000055
-1.23%
60 dienų
$ -0.000263
-5.62%
90 dienų
$ +0.000892
+25.29%
XDAG kainos pokytis šiandien
Šiandien XDAG užfiksuotas $ -0.0000749 (-1.67%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
XDAG 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000055 (-1.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
XDAG 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XDAG rodiklis pasikeitė $ -0.000263 (-5.62% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
XDAG 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000892 (+25.29%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir XDAG (XDAG) pokyčius?
XDAG is a novel application of Directed Acyclic Graph (DAG) technology that solves the issues currently facing blockchain technology.
It's the first POW mineable DAG, a community-driven project.
XDAG galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų XDAG investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti XDAG, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
XDAG kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos XDAG (XDAG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų XDAG (XDAG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes XDAG prognozes.
Supratimas apie XDAG (XDAG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XDAGišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti XDAG (XDAG)
Ieškote, kaip nusipirkti XDAG? Viskas paprasta ir patogu! XDAG lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
