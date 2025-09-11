Daugiau apie XDAG

XDAG kaina(XDAG)

1 XDAG į USD – tiesioginė kaina:

-1.67%1D
XDAG (XDAG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:10:44(UTC+8)

XDAG (XDAG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.15%

-1.67%

+7.72%

+7.72%

XDAG (XDAG) realiojo laiko kaina yra $ 0.004419. Per pastarąsias 24 valandas XDAG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004071 iki aukščiausios $ 0.004721 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XDAG kaina yra $ 0.04596249, o žemiausia – $ 0.000497821519952.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XDAG per pastarąją valandą pasikeitė +0.15%, per 24 valandas – -1.67%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

XDAG (XDAG) rinkos informacija

No.1404

88.59%

XDAG

Dabartinė XDAG rinkos kapitalizacija yra $ 5.66M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.42K. XDAG apyvartoje yra 1.28B vienetų, o bendras kiekis siekia 1446294144. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.39M

XDAG (XDAG) kainos istorija USD

Stebėkite XDAG kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000749-1.67%
30 dienų$ -0.000055-1.23%
60 dienų$ -0.000263-5.62%
90 dienų$ +0.000892+25.29%
XDAG kainos pokytis šiandien

Šiandien XDAG užfiksuotas $ -0.0000749 (-1.67%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

XDAG 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000055 (-1.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

XDAG 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XDAG rodiklis pasikeitė $ -0.000263 (-5.62% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

XDAG 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000892 (+25.29%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir XDAG (XDAG) pokyčius?

Peržiūrėkite XDAG kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra XDAG (XDAG)

XDAG is a novel application of Directed Acyclic Graph (DAG) technology that solves the issues currently facing blockchain technology. It's the first POW mineable DAG, a community-driven project.

XDAG galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų XDAG investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti XDAGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie XDAG mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti XDAG, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

XDAG kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos XDAG (XDAG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų XDAG (XDAG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes XDAG prognozes.

Peržiūrėkite XDAG kainos prognozę dabar!

XDAG (XDAG) Tokenomika

Supratimas apie XDAG (XDAG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XDAGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti XDAG (XDAG)

Ieškote, kaip nusipirkti XDAG? Viskas paprasta ir patogu! XDAG lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

XDAG į vietos valiutas

XDAG išteklius

Išsamesnei XDAG analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie XDAG

Kiek XDAG(XDAG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XDAG kaina USD valiuta yra 0.004419USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XDAG į USD kaina?
Dabartinė XDAG kaina USD valiuta yra $ 0.004419. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra XDAG rinkos kapitalizacija?
XDAG rinkos kapitalizacija yra $ 5.66MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XDAG apyvartoje?
XDAG apyvartoje yra 1.28BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XDAG kaina?
XDAG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04596249USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XDAG kaina?
XDAG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000497821519952USD.
Kokia yra XDAG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XDAG yra $ 56.42KUSD.
Ar XDAG kaina šiais metais kils?
XDAG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XDAG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:10:44(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

