XCarnival logotipas

XCarnival kaina(XCV)

1 XCV į USD – tiesioginė kaina:

$0.00112
-1.75%1D
USD
XCarnival (XCV) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 14:55:52(UTC+8)

XCarnival (XCV) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.001113
24 val. žemiausia
$ 0.001178
24 val. aukščiausia

$ 0.001113
$ 0.001178
$ 1.9394895604124345
$ 0.000264223930471337
-0.09%

-1.75%

-7.21%

-7.21%

XCarnival (XCV) realiojo laiko kaina yra $ 0.00112. Per pastarąsias 24 valandas XCV svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001113 iki aukščiausios $ 0.001178 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XCV kaina yra $ 1.9394895604124345, o žemiausia – $ 0.000264223930471337.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XCV per pastarąją valandą pasikeitė -0.09%, per 24 valandas – -1.75%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.21%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

XCarnival (XCV) rinkos informacija

No.2218

$ 885.52K
$ 59.72K
$ 1.12M
790.64M
1,000,000,000
1,000,000,000
79.06%

BSC

Dabartinė XCarnival rinkos kapitalizacija yra $ 885.52K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 59.72K. XCV apyvartoje yra 790.64M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.12M

XCarnival (XCV) kainos istorija USD

Stebėkite XCarnival kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00001995-1.75%
30 dienų$ +0.000306+37.59%
60 dienų$ +0.000499+80.35%
90 dienų$ +0.000648+137.28%
XCarnival kainos pokytis šiandien

Šiandien XCV užfiksuotas $ -0.00001995 (-1.75%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

XCarnival 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000306 (+37.59%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

XCarnival 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XCV rodiklis pasikeitė $ +0.000499 (+80.35% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

XCarnival 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000648 (+137.28%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir XCarnival (XCV) pokyčius?

Peržiūrėkite XCarnival kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra XCarnival (XCV)

XCarnival is a lending aggregator for Metaverse assets, which offers innovative liquidation solutions for varieties of NFTs and long- tail crypto assets. As a pioneer of NFT lending provider, XCarnival has won the Championships of BSC Hackathon for Southeast Asia. It‘s also one of the first projects educating users to adopt the NFT-lending modes with mining rewards. XCarnival is a multi-chain protocol and will deploy on Ethereum, Polygon and Solana.

XCarnival galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų XCarnival investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti XCVstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie XCarnival mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti XCarnival, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

XCarnival kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos XCarnival (XCV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų XCarnival (XCV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes XCarnival prognozes.

Peržiūrėkite XCarnival kainos prognozę dabar!

XCarnival (XCV) Tokenomika

Supratimas apie XCarnival (XCV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XCVišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti XCarnival (XCV)

Ieškote, kaip nusipirkti XCarnival? Viskas paprasta ir patogu! XCarnival lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

XCV į vietos valiutas

1 XCarnival(XCV) į VND
29.4728
1 XCarnival(XCV) į AUD
A$0.0016912
1 XCarnival(XCV) į GBP
0.0008176
1 XCarnival(XCV) į EUR
0.000952
1 XCarnival(XCV) į USD
$0.00112
1 XCarnival(XCV) į MYR
RM0.0047264
1 XCarnival(XCV) į TRY
0.0462448
1 XCarnival(XCV) į JPY
¥0.16464
1 XCarnival(XCV) į ARS
ARS$1.59544
1 XCarnival(XCV) į RUB
0.0954688
1 XCarnival(XCV) į INR
0.09884
1 XCarnival(XCV) į IDR
Rp18.3606528
1 XCarnival(XCV) į KRW
1.55988
1 XCarnival(XCV) į PHP
0.0640752
1 XCarnival(XCV) į EGP
￡E.0.053928
1 XCarnival(XCV) į BRL
R$0.006048
1 XCarnival(XCV) į CAD
C$0.0015456
1 XCarnival(XCV) į BDT
0.136416
1 XCarnival(XCV) į NGN
1.6892848
1 XCarnival(XCV) į COP
$4.3921472
1 XCarnival(XCV) į ZAR
R.0.0196112
1 XCarnival(XCV) į UAH
0.0462336
1 XCarnival(XCV) į VES
Bs0.17472
1 XCarnival(XCV) į CLP
$1.07632
1 XCarnival(XCV) į PKR
Rs0.3180912
1 XCarnival(XCV) į KZT
0.6037696
1 XCarnival(XCV) į THB
฿0.035616
1 XCarnival(XCV) į TWD
NT$0.0339472
1 XCarnival(XCV) į AED
د.إ0.0041104
1 XCarnival(XCV) į CHF
Fr0.0008848
1 XCarnival(XCV) į HKD
HK$0.0087136
1 XCarnival(XCV) į AMD
֏0.4279632
1 XCarnival(XCV) į MAD
.د.م0.0101136
1 XCarnival(XCV) į MXN
$0.0208432
1 XCarnival(XCV) į SAR
ريال0.0042
1 XCarnival(XCV) į PLN
0.0040768
1 XCarnival(XCV) į RON
лв0.0048496
1 XCarnival(XCV) į SEK
kr0.0104832
1 XCarnival(XCV) į BGN
лв0.0018704
1 XCarnival(XCV) į HUF
Ft0.3767232
1 XCarnival(XCV) į CZK
0.0233744
1 XCarnival(XCV) į KWD
د.ك0.0003416
1 XCarnival(XCV) į ILS
0.0037184
1 XCarnival(XCV) į AOA
Kz1.0209584
1 XCarnival(XCV) į BHD
.د.ب0.00042224
1 XCarnival(XCV) į BMD
$0.00112
1 XCarnival(XCV) į DKK
kr0.0071456
1 XCarnival(XCV) į HNL
L0.0293552
1 XCarnival(XCV) į MUR
0.0510272
1 XCarnival(XCV) į NAD
$0.0196896
1 XCarnival(XCV) į NOK
kr0.0111328
1 XCarnival(XCV) į NZD
$0.0018816
1 XCarnival(XCV) į PAB
B/.0.00112
1 XCarnival(XCV) į PGK
K0.0047488
1 XCarnival(XCV) į QAR
ر.ق0.0040768
1 XCarnival(XCV) į RSD
дин.0.1122128

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie XCarnival

Kiek XCarnival(XCV) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XCV kaina USD valiuta yra 0.00112USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XCV į USD kaina?
Dabartinė XCV kaina USD valiuta yra $ 0.00112. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra XCarnival rinkos kapitalizacija?
XCV rinkos kapitalizacija yra $ 885.52KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XCV apyvartoje?
XCV apyvartoje yra 790.64MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XCV kaina?
XCV pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.9394895604124345USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XCV kaina?
XCV pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000264223930471337USD.
Kokia yra XCV prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XCV yra $ 59.72KUSD.
Ar XCV kaina šiais metais kils?
XCV šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XCV kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 14:55:52(UTC+8)

