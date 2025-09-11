XCarnival (XCV) realiojo laiko kaina yra $ 0.00112. Per pastarąsias 24 valandas XCV svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001113 iki aukščiausios $ 0.001178 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XCV kaina yra $ 1.9394895604124345, o žemiausia – $ 0.000264223930471337.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XCV per pastarąją valandą pasikeitė -0.09%, per 24 valandas – -1.75%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.21%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
XCarnival (XCV) rinkos informacija
Dabartinė XCarnival rinkos kapitalizacija yra $ 885.52K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 59.72K. XCV apyvartoje yra 790.64M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.12M
XCarnival (XCV) kainos istorija USD
Stebėkite XCarnival kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00001995
-1.75%
30 dienų
$ +0.000306
+37.59%
60 dienų
$ +0.000499
+80.35%
90 dienų
$ +0.000648
+137.28%
XCarnival kainos pokytis šiandien
Šiandien XCV užfiksuotas $ -0.00001995 (-1.75%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
XCarnival 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000306 (+37.59%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
XCarnival 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XCV rodiklis pasikeitė $ +0.000499 (+80.35% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
XCarnival 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000648 (+137.28%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir XCarnival (XCV) pokyčius?
XCarnival is a lending aggregator for Metaverse assets, which offers innovative liquidation solutions for varieties of NFTs and long- tail crypto assets. As a pioneer of NFT lending provider, XCarnival has won the Championships of BSC Hackathon for Southeast Asia. It‘s also one of the first projects educating users to adopt the NFT-lending modes with mining rewards. XCarnival is a multi-chain protocol and will deploy on Ethereum, Polygon and Solana.
XCarnival kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos XCarnival (XCV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų XCarnival (XCV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes XCarnival prognozes.
Supratimas apie XCarnival (XCV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XCVišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti XCarnival (XCV)
