Chia Network logotipas

Chia Network kaina(XCH)

1 XCH į USD – tiesioginė kaina:

+4.74%1D
USD
Chia Network (XCH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:43:56(UTC+8)

Chia Network (XCH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
$ 12
$ 9.837
$ 12
$ 1,934.50687188
$ 8.608855748047983
-0.91%

+4.74%

+13.00%

+13.00%

Chia Network (XCH) realiojo laiko kaina yra $ 10.543. Per pastarąsias 24 valandas XCH svyravo nuo žemiausios kainos $ 9.837 iki aukščiausios $ 12 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XCH kaina yra $ 1,934.50687188, o žemiausia – $ 8.608855748047983.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XCH per pastarąją valandą pasikeitė -0.91%, per 24 valandas – +4.74%, o per pastarąsias 7 dienas – +13.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Chia Network (XCH) rinkos informacija

No.277

$ 151.94M
$ 178.70K
$ 349.94M
14.41M
33,191,992
2021-04-28 00:00:00

CHIA

Dabartinė Chia Network rinkos kapitalizacija yra $ 151.94M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 178.70K. XCH apyvartoje yra 14.41M vienetų, o bendras kiekis siekia 33191992. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 349.94M

Chia Network (XCH) kainos istorija USD

Stebėkite Chia Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.47712+4.74%
30 dienų$ +0.736+7.50%
60 dienų$ +0.279+2.71%
90 dienų$ -0.074-0.70%
Chia Network kainos pokytis šiandien

Šiandien XCH užfiksuotas $ +0.47712 (+4.74%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Chia Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.736 (+7.50%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Chia Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XCH rodiklis pasikeitė $ +0.279 (+2.71% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Chia Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.074 (-0.70%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Chia Network (XCH) pokyčius?

Peržiūrėkite Chia Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Chia Network (XCH)

Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain.

Chia Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Chia Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti XCHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Chia Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Chia Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Chia Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Chia Network (XCH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Chia Network (XCH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Chia Network prognozes.

Peržiūrėkite Chia Network kainos prognozę dabar!

Chia Network (XCH) Tokenomika

Supratimas apie Chia Network (XCH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XCHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Chia Network (XCH)

Ieškote, kaip nusipirkti Chia Network? Viskas paprasta ir patogu! Chia Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

XCH į vietos valiutas

1 Chia Network(XCH) į VND
277,439.045
1 Chia Network(XCH) į AUD
A$15.91993
1 Chia Network(XCH) į GBP
7.69639
1 Chia Network(XCH) į EUR
8.96155
1 Chia Network(XCH) į USD
$10.543
1 Chia Network(XCH) į MYR
RM44.49146
1 Chia Network(XCH) į TRY
435.21504
1 Chia Network(XCH) į JPY
¥1,549.821
1 Chia Network(XCH) į ARS
ARS$15,018.5035
1 Chia Network(XCH) į RUB
890.8835
1 Chia Network(XCH) į INR
930.20889
1 Chia Network(XCH) į IDR
Rp172,836.03792
1 Chia Network(XCH) į KRW
14,663.41526
1 Chia Network(XCH) į PHP
603.16503
1 Chia Network(XCH) į EGP
￡E.507.54002
1 Chia Network(XCH) į BRL
R$56.9322
1 Chia Network(XCH) į CAD
C$14.54934
1 Chia Network(XCH) į BDT
1,284.1374
1 Chia Network(XCH) į NGN
15,901.90147
1 Chia Network(XCH) į COP
$41,345.00708
1 Chia Network(XCH) į ZAR
R.184.39707
1 Chia Network(XCH) į UAH
435.21504
1 Chia Network(XCH) į VES
Bs1,644.708
1 Chia Network(XCH) į CLP
$10,131.823
1 Chia Network(XCH) į PKR
Rs2,994.31743
1 Chia Network(XCH) į KZT
5,683.52044
1 Chia Network(XCH) į THB
฿335.05654
1 Chia Network(XCH) į TWD
NT$320.19091
1 Chia Network(XCH) į AED
د.إ38.69281
1 Chia Network(XCH) į CHF
Fr8.32897
1 Chia Network(XCH) į HKD
HK$82.02454
1 Chia Network(XCH) į AMD
֏4,028.58573
1 Chia Network(XCH) į MAD
.د.م95.20329
1 Chia Network(XCH) į MXN
$196.0998
1 Chia Network(XCH) į SAR
ريال39.53625
1 Chia Network(XCH) į PLN
38.37652
1 Chia Network(XCH) į RON
лв45.75662
1 Chia Network(XCH) į SEK
kr98.57705
1 Chia Network(XCH) į BGN
лв17.60681
1 Chia Network(XCH) į HUF
Ft3,543.81859
1 Chia Network(XCH) į CZK
219.92698
1 Chia Network(XCH) į KWD
د.ك3.215615
1 Chia Network(XCH) į ILS
35.10819
1 Chia Network(XCH) į AOA
Kz9,645.89613
1 Chia Network(XCH) į BHD
.د.ب3.974711
1 Chia Network(XCH) į BMD
$10.543
1 Chia Network(XCH) į DKK
kr67.26434
1 Chia Network(XCH) į HNL
L276.33203
1 Chia Network(XCH) į MUR
480.33908
1 Chia Network(XCH) į NAD
$185.34594
1 Chia Network(XCH) į NOK
kr104.69199
1 Chia Network(XCH) į NZD
$17.71224
1 Chia Network(XCH) į PAB
B/.10.543
1 Chia Network(XCH) į PGK
K44.70232
1 Chia Network(XCH) į QAR
ر.ق38.37652
1 Chia Network(XCH) į RSD
дин.1,055.88145

Chia Network išteklius

Išsamesnei Chia Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Chia Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Chia Network

Kiek Chia Network(XCH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XCH kaina USD valiuta yra 10.543USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XCH į USD kaina?
Dabartinė XCH kaina USD valiuta yra $ 10.543. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Chia Network rinkos kapitalizacija?
XCH rinkos kapitalizacija yra $ 151.94MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XCH apyvartoje?
XCH apyvartoje yra 14.41MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XCH kaina?
XCH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1,934.50687188USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XCH kaina?
XCH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 8.608855748047983USD.
Kokia yra XCH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XCH yra $ 178.70KUSD.
Ar XCH kaina šiais metais kils?
XCH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XCH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:43:56(UTC+8)

Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

