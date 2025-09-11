Chia Network (XCH) realiojo laiko kaina yra $ 10.543. Per pastarąsias 24 valandas XCH svyravo nuo žemiausios kainos $ 9.837 iki aukščiausios $ 12 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XCH kaina yra $ 1,934.50687188, o žemiausia – $ 8.608855748047983.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XCH per pastarąją valandą pasikeitė -0.91%, per 24 valandas – +4.74%, o per pastarąsias 7 dienas – +13.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Chia Network (XCH) rinkos informacija
No.277
$ 151.94M
$ 178.70K
$ 349.94M
14.41M
33,191,992
2021-04-28 00:00:00
CHIA
Dabartinė Chia Network rinkos kapitalizacija yra $ 151.94M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 178.70K. XCH apyvartoje yra 14.41M vienetų, o bendras kiekis siekia 33191992. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 349.94M
Chia Network (XCH) kainos istorija USD
Stebėkite Chia Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.47712
+4.74%
30 dienų
$ +0.736
+7.50%
60 dienų
$ +0.279
+2.71%
90 dienų
$ -0.074
-0.70%
Chia Network kainos pokytis šiandien
Šiandien XCH užfiksuotas $ +0.47712 (+4.74%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Chia Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.736 (+7.50%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Chia Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XCH rodiklis pasikeitė $ +0.279 (+2.71% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Chia Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.074 (-0.70%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Chia Network (XCH) pokyčius?
Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain.
Chia Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Chia Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti XCHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Chia Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Chia Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Chia Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Chia Network (XCH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Chia Network (XCH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Chia Network prognozes.
Supratimas apie Chia Network (XCH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XCHišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Chia Network (XCH)
Ieškote, kaip nusipirkti Chia Network? Viskas paprasta ir patogu! Chia Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.