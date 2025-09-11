Wootrade Network (WOO) realiojo laiko kaina yra $ 0.06944. Per pastarąsias 24 valandas WOO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.06708 iki aukščiausios $ 0.07044 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WOO kaina yra $ 2.480697056195773, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WOO per pastarąją valandą pasikeitė -0.32%, per 24 valandas – -0.04%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Wootrade Network (WOO) rinkos informacija
No.309
$ 132.29M
$ 132.29M$ 132.29M
$ 705.02K
$ 705.02K$ 705.02K
$ 153.12M
$ 153.12M$ 153.12M
1.91B
1.91B 1.91B
2,205,073,607.037396
2,205,073,607.037396 2,205,073,607.037396
2,205,073,607.037396
2,205,073,607.037396 2,205,073,607.037396
86.39%
2020-10-29 00:00:00
$ 0.02
$ 0.02$ 0.02
ETH
Dabartinė Wootrade Network rinkos kapitalizacija yra $ 132.29M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 705.02K. WOO apyvartoje yra 1.91B vienetų, o bendras kiekis siekia 2205073607.037396. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 153.12M
Wootrade Network (WOO) kainos istorija USD
Stebėkite Wootrade Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000278
-0.04%
30 dienų
$ -0.00623
-8.24%
60 dienų
$ -0.01098
-13.66%
90 dienų
$ -0.00033
-0.48%
Wootrade Network kainos pokytis šiandien
Šiandien WOO užfiksuotas $ -0.0000278 (-0.04%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Wootrade Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00623 (-8.24%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Wootrade Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WOO rodiklis pasikeitė $ -0.01098 (-13.66% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Wootrade Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00033 (-0.48%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Wootrade Network (WOO) pokyčius?
Wootrade is incubated by the top quantitative fund Kronos Research, which aims to solve the pain points of the diversified liquidity of the cryptocurrency market, and provides sufficient trading depth for users such as exchanges, wallets, and trading institutions with zero fees. At present, Wootrade products have been in operation for nearly one year and have been upgraded to version 2.0. There are more than 10 exchanges and trading institutions connected, including Gate.io, hoo.com, MXC, Oneboat Capital, Genesis Block, etc. A total of over 65,000 end users have used its trading depth through the exchanges cooperating with Wootrade.
Wootrade Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Wootrade Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti WOOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Wootrade Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Wootrade Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Wootrade Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Wootrade Network (WOO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Wootrade Network (WOO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Wootrade Network prognozes.
Supratimas apie Wootrade Network (WOO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WOOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Wootrade Network (WOO)
Ieškote, kaip nusipirkti Wootrade Network? Viskas paprasta ir patogu! Wootrade Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.