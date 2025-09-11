Daugiau apie WOO

Wootrade Network logotipas

Wootrade Network kaina(WOO)

$0.06945
-0.04%1D
Wootrade Network (WOO) kainos grafikas realiu laiku
Wootrade Network (WOO) kainos informacija (USD)

$ 0.06708
24 val. žemiausia
$ 0.07044
24 val. aukščiausia

-0.32%

-0.04%

+5.27%

+5.27%

Wootrade Network (WOO) realiojo laiko kaina yra $ 0.06944. Per pastarąsias 24 valandas WOO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.06708 iki aukščiausios $ 0.07044 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WOO kaina yra $ 2.480697056195773, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WOO per pastarąją valandą pasikeitė -0.32%, per 24 valandas – -0.04%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Wootrade Network (WOO) rinkos informacija

No.309

$ 132.29M
$ 132.29M$ 132.29M

$ 705.02K
$ 705.02K$ 705.02K

$ 153.12M
$ 153.12M$ 153.12M

1.91B
1.91B 1.91B

2,205,073,607.037396
2,205,073,607.037396 2,205,073,607.037396

2,205,073,607.037396
2,205,073,607.037396 2,205,073,607.037396

86.39%

2020-10-29 00:00:00

$ 0.02
$ 0.02$ 0.02

ETH

Dabartinė Wootrade Network rinkos kapitalizacija yra $ 132.29M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 705.02K. WOO apyvartoje yra 1.91B vienetų, o bendras kiekis siekia 2205073607.037396. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 153.12M

Wootrade Network (WOO) kainos istorija USD

Stebėkite Wootrade Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000278-0.04%
30 dienų$ -0.00623-8.24%
60 dienų$ -0.01098-13.66%
90 dienų$ -0.00033-0.48%
Wootrade Network kainos pokytis šiandien

Šiandien WOO užfiksuotas $ -0.0000278 (-0.04%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Wootrade Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00623 (-8.24%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Wootrade Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WOO rodiklis pasikeitė $ -0.01098 (-13.66% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Wootrade Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00033 (-0.48%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Wootrade Network (WOO) pokyčius?

Peržiūrėkite Wootrade Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Wootrade Network (WOO)

Wootrade is incubated by the top quantitative fund Kronos Research, which aims to solve the pain points of the diversified liquidity of the cryptocurrency market, and provides sufficient trading depth for users such as exchanges, wallets, and trading institutions with zero fees. At present, Wootrade products have been in operation for nearly one year and have been upgraded to version 2.0. There are more than 10 exchanges and trading institutions connected, including Gate.io, hoo.com, MXC, Oneboat Capital, Genesis Block, etc. A total of over 65,000 end users have used its trading depth through the exchanges cooperating with Wootrade.

Wootrade Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Wootrade Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti WOOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Wootrade Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Wootrade Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Wootrade Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Wootrade Network (WOO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Wootrade Network (WOO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Wootrade Network prognozes.

Peržiūrėkite Wootrade Network kainos prognozę dabar!

Wootrade Network (WOO) Tokenomika

Supratimas apie Wootrade Network (WOO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WOOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Wootrade Network (WOO)

Ieškote, kaip nusipirkti Wootrade Network? Viskas paprasta ir patogu! Wootrade Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Wootrade Network

Kiek Wootrade Network(WOO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WOO kaina USD valiuta yra 0.06944USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WOO į USD kaina?
Dabartinė WOO kaina USD valiuta yra $ 0.06944. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Wootrade Network rinkos kapitalizacija?
WOO rinkos kapitalizacija yra $ 132.29MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WOO apyvartoje?
WOO apyvartoje yra 1.91BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WOO kaina?
WOO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.480697056195773USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WOO kaina?
WOO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra WOO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WOO yra $ 705.02KUSD.
Ar WOO kaina šiais metais kils?
WOO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WOO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:43:10(UTC+8)

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

