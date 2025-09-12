Wootrade Network (WOO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Wootrade Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WOO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Wootrade Network kainą
%

Wootrade Network kainos prognozė
$0.06965
+1.29%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:28:32(UTC+8)

Wootrade Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Wootrade Network (WOO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Wootrade Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.06965 prekybos kainą 2025 m.

Wootrade Network (WOO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Wootrade Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.073132 prekybos kainą 2026 m.

Wootrade Network (WOO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WOO ateities kaina yra $ 0.076789 su 10.25% augimo norma.

Wootrade Network (WOO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WOO ateities kaina yra $ 0.080628 su 15.76% augimo norma.

Wootrade Network (WOO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WOO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.084660, o augimo norma – 21.55%.

Wootrade Network (WOO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WOO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.088893, o augimo norma – 27.63%.

Wootrade Network (WOO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Wootrade Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.144797 prekybos kainą.

Wootrade Network (WOO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Wootrade Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.235859 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.06965
    0.00%
  • 2026
    $ 0.073132
    5.00%
  • 2027
    $ 0.076789
    10.25%
  • 2028
    $ 0.080628
    15.76%
  • 2029
    $ 0.084660
    21.55%
  • 2030
    $ 0.088893
    27.63%
  • 2031
    $ 0.093337
    34.01%
  • 2032
    $ 0.098004
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.102904
    47.75%
  • 2034
    $ 0.108050
    55.13%
  • 2035
    $ 0.113452
    62.89%
  • 2036
    $ 0.119125
    71.03%
  • 2037
    $ 0.125081
    79.59%
  • 2038
    $ 0.131335
    88.56%
  • 2039
    $ 0.137902
    97.99%
  • 2040
    $ 0.144797
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Wootrade Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.06965
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.069659
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.069716
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.069936
    0.41%
Wootrade Network (WOO) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma WOO kaina yra $0.06965. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Wootrade Network (WOO) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė WOO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.069659. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Wootrade Network (WOO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WOO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.069716. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Wootrade Network (WOO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WOO kaina yra $0.069936. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Wootrade Network kainų statistika

$ 0.06965
+1.29%

$ 132.69M
1.91B
$ 566.29K
--

Naujausia WOO kaina yra $ 0.06965. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.29%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 566.29K.
Be to, WOO turi 1.91B apyvartą ir $ 132.69M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Wootrade Network (WOO)

Bandote įsigyti WOO? Dabar galite WOO įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Wootrade Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti WOO dabar

Wootrade Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Wootrade Network, dabartinė Wootrade Network kaina yra 0.06965USD. Apyvartinė Wootrade Network (WOO) pasiūla yra 0.00 WOO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $132.69M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000489
    $ 0.07179
    $ 0.06835
  • 7 dienos
    0.03%
    $ 0.002009
    $ 0.07179
    $ 0.06435
  • 30 dienų
    -0.16%
    $ -0.013579
    $ 0.0869
    $ 0.06425
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Wootrade Network kaina pasikeitė $-0.000489, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Wootrade Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.07179 ir žemiausia $0.06435. Kainos pokytis buvo 0.03%. Ši naujausia tendencija parodo WOO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Wootrade Network įvyko -0.16%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.013579 vertę. Tai rodo, kad WOO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Wootrade Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą WOO kainų istoriją

Kaip veikia Wootrade Network (WOO) kainų prognozės modulis?

Wootrade Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WOO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Wootrade Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WOO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Wootrade Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WOO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WOO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Wootrade Network potencialą.

Kodėl WOO kainų prognozė yra svarbi?

WOO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WOO dabar?
Pagal jūsų prognozes, WOO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WOO kainų prognozė?
Remiantis Wootrade Network (WOO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WOO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WOO 2026 m.?
1 vieneto Wootrade Network (WOO) kaina šiandien yra $0.06965. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WOO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WOO kaina 2027 m.?
Wootrade Network (WOO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WOO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WOO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wootrade Network (WOO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WOO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wootrade Network (WOO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WOO 2030 m.?
1 vieneto Wootrade Network (WOO) kaina šiandien yra $0.06965. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WOO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WOO kainų prognozė 2040 metams?
Wootrade Network (WOO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WOO kaina pasieks --.
Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.