World of Dypians logotipas

World of Dypians kaina(WOD)

1 WOD į USD – tiesioginė kaina:

$0.06327
$0.06327$0.06327
-0.26%1D
USD
World of Dypians (WOD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:25:49(UTC+8)

World of Dypians (WOD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0632
$ 0.0632$ 0.0632
24 val. žemiausia
$ 0.06385
$ 0.06385$ 0.06385
24 val. aukščiausia

$ 0.0632
$ 0.0632$ 0.0632

$ 0.06385
$ 0.06385$ 0.06385

$ 0.26994772677802015
$ 0.26994772677802015$ 0.26994772677802015

$ 0.04518352879657148
$ 0.04518352879657148$ 0.04518352879657148

-0.26%

-0.26%

-1.97%

-1.97%

World of Dypians (WOD) realiojo laiko kaina yra $ 0.06328. Per pastarąsias 24 valandas WOD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0632 iki aukščiausios $ 0.06385 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WOD kaina yra $ 0.26994772677802015, o žemiausia – $ 0.04518352879657148.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WOD per pastarąją valandą pasikeitė -0.26%, per 24 valandas – -0.26%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

World of Dypians (WOD) rinkos informacija

No.962

$ 17.67M
$ 17.67M$ 17.67M

$ 318.14K
$ 318.14K$ 318.14K

$ 63.28M
$ 63.28M$ 63.28M

279.17M
279.17M 279.17M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

27.91%

BSC

Dabartinė World of Dypians rinkos kapitalizacija yra $ 17.67M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 318.14K. WOD apyvartoje yra 279.17M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 63.28M

World of Dypians (WOD) kainos istorija USD

Stebėkite World of Dypians kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0001649-0.26%
30 dienų$ +0.00363+6.08%
60 dienų$ +0.00274+4.52%
90 dienų$ -0.00778-10.95%
World of Dypians kainos pokytis šiandien

Šiandien WOD užfiksuotas $ -0.0001649 (-0.26%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

World of Dypians 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00363 (+6.08%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

World of Dypians 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WOD rodiklis pasikeitė $ +0.00274 (+4.52% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

World of Dypians 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00778 (-10.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir World of Dypians (WOD) pokyčius?

Peržiūrėkite World of Dypians kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra World of Dypians (WOD)

World of Dypians is a revolutionary MMORPG available on Epic Games, set in a connected virtual world, featuring advanced AI, stunning graphics, and immersive gameplay. It is a dynamic gaming ecosystem that merges DeFi, NFTs, Gaming, and AI into a single immersive experience.

World of Dypians galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų World of Dypians investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti WODstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie World of Dypians mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti World of Dypians, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

World of Dypians kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos World of Dypians (WOD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų World of Dypians (WOD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes World of Dypians prognozes.

Peržiūrėkite World of Dypians kainos prognozę dabar!

World of Dypians (WOD) Tokenomika

Supratimas apie World of Dypians (WOD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WODišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti World of Dypians (WOD)

Ieškote, kaip nusipirkti World of Dypians? Viskas paprasta ir patogu! World of Dypians lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

World of Dypians išteklius

Išsamesnei World of Dypians analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali World of Dypians svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie World of Dypians

Kiek World of Dypians(WOD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WOD kaina USD valiuta yra 0.06328USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WOD į USD kaina?
Dabartinė WOD kaina USD valiuta yra $ 0.06328. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra World of Dypians rinkos kapitalizacija?
WOD rinkos kapitalizacija yra $ 17.67MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WOD apyvartoje?
WOD apyvartoje yra 279.17MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WOD kaina?
WOD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.26994772677802015USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WOD kaina?
WOD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.04518352879657148USD.
Kokia yra WOD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WOD yra $ 318.14KUSD.
Ar WOD kaina šiais metais kils?
WOD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WOD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:25:49(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

