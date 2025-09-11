World of Dypians (WOD) realiojo laiko kaina yra $ 0.06328. Per pastarąsias 24 valandas WOD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0632 iki aukščiausios $ 0.06385 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WOD kaina yra $ 0.26994772677802015, o žemiausia – $ 0.04518352879657148.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WOD per pastarąją valandą pasikeitė -0.26%, per 24 valandas – -0.26%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
World of Dypians (WOD) rinkos informacija
Dabartinė World of Dypians rinkos kapitalizacija yra $ 17.67M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 318.14K. WOD apyvartoje yra 279.17M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 63.28M
World of Dypians (WOD) kainos istorija USD
Stebėkite World of Dypians kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0001649
-0.26%
30 dienų
$ +0.00363
+6.08%
60 dienų
$ +0.00274
+4.52%
90 dienų
$ -0.00778
-10.95%
World of Dypians kainos pokytis šiandien
Šiandien WOD užfiksuotas $ -0.0001649 (-0.26%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
World of Dypians 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00363 (+6.08%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
World of Dypians 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WOD rodiklis pasikeitė $ +0.00274 (+4.52% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
World of Dypians 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00778 (-10.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir World of Dypians (WOD) pokyčius?
World of Dypians is a revolutionary MMORPG available on Epic Games, set in a connected virtual world, featuring advanced AI, stunning graphics, and immersive gameplay. It is a dynamic gaming ecosystem that merges DeFi, NFTs, Gaming, and AI into a single immersive experience.
World of Dypians kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos World of Dypians (WOD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų World of Dypians (WOD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes World of Dypians prognozes.
Supratimas apie World of Dypians (WOD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WODišsamią tokeno tokenomiką dabar!
