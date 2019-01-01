World of Dypians (WOD) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieWorld of Dypians (WOD), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
World of Dypians (WOD) Informacija

World of Dypians is a revolutionary MMORPG available on Epic Games, set in a connected virtual world, featuring advanced AI, stunning graphics, and immersive gameplay. It is a dynamic gaming ecosystem that merges DeFi, NFTs, Gaming, and AI into a single immersive experience.

https://www.worldofdypians.com/
https://docs.google.com/document/d/1Bs2LteaZZDb9_4QK-e4-8KPSYA6oYfQ6/edit
https://bscscan.com/token/0xb994882a1b9bd98A71Dd6ea5F61577c42848B0E8

World of Dypians (WOD) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius World of Dypians (WOD) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 19.42M
$ 19.42M$ 19.42M
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 279.44M
$ 279.44M$ 279.44M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 69.48M
$ 69.48M$ 69.48M
Visų laikų rekordas:
$ 0.3123
$ 0.3123$ 0.3123
Visų laikų minimumas:
$ 0.04518352879657148
$ 0.04518352879657148$ 0.04518352879657148
Dabartinė kaina:
$ 0.06948
$ 0.06948$ 0.06948

World of Dypians (WOD) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti World of Dypians (WOD) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų WOD tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek WOD tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate WOD tokenomiką, galite peržiūrėti WOD tokeno kainą realiuoju laiku!

Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

