The Winkyverse (WNK) realiojo laiko kaina yra $ 0.00009348. Per pastarąsias 24 valandas WNK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00008994 iki aukščiausios $ 0.00010004 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WNK kaina yra $ 0.043663118041887015, o žemiausia – $ 0.000092761065360705.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WNK per pastarąją valandą pasikeitė -0.76%, per 24 valandas – -0.73%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
The Winkyverse (WNK) rinkos informacija
$ 513.77K
$ 513.77K$ 513.77K
$ 62.43K
$ 62.43K$ 62.43K
$ 607.62K
$ 607.62K$ 607.62K
5.50B
5.50B 5.50B
6,500,000,000
6,500,000,000 6,500,000,000
6,496,065,559.474928
6,496,065,559.474928 6,496,065,559.474928
84.55%
BASE
Dabartinė The Winkyverse rinkos kapitalizacija yra $ 513.77K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 62.43K. WNK apyvartoje yra 5.50B vienetų, o bendras kiekis siekia 6496065559.474928. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 607.62K
The Winkyverse (WNK) kainos istorija USD
Stebėkite The Winkyverse kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000006868
-0.73%
30 dienų
$ -0.00001162
-11.06%
60 dienų
$ -0.00003392
-26.63%
90 dienų
$ -0.00004992
-34.82%
The Winkyverse kainos pokytis šiandien
Šiandien WNK užfiksuotas $ -0.0000006868 (-0.73%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
The Winkyverse 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00001162 (-11.06%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
The Winkyverse 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WNK rodiklis pasikeitė $ -0.00003392 (-26.63% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
The Winkyverse 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00004992 (-34.82%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir The Winkyverse (WNK) pokyčius?
The WinkyVerse is the first global education game that stimulate children’s cognitive abilities, skills, knowledge and social interaction.
The Winkyverse kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos The Winkyverse (WNK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų The Winkyverse (WNK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes The Winkyverse prognozes.
Supratimas apie The Winkyverse (WNK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WNKišsamią tokeno tokenomiką dabar!
