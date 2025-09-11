Daugiau apie WNK

WNK Kainos informacija

WNK Baltoji knyga

WNK Oficiali svetainė

WNK Tokenomika

WNK Kainų prognozė

WNK Istorija

WNK pirkimo vadovas

WNKvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

WNK Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

The Winkyverse logotipas

The Winkyverse kaina(WNK)

1 WNK į USD – tiesioginė kaina:

$0.00009339
$0.00009339$0.00009339
-0.73%1D
USD
The Winkyverse (WNK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:55:03(UTC+8)

The Winkyverse (WNK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00008994
$ 0.00008994$ 0.00008994
24 val. žemiausia
$ 0.00010004
$ 0.00010004$ 0.00010004
24 val. aukščiausia

$ 0.00008994
$ 0.00008994$ 0.00008994

$ 0.00010004
$ 0.00010004$ 0.00010004

$ 0.043663118041887015
$ 0.043663118041887015$ 0.043663118041887015

$ 0.000092761065360705
$ 0.000092761065360705$ 0.000092761065360705

-0.76%

-0.73%

+2.70%

+2.70%

The Winkyverse (WNK) realiojo laiko kaina yra $ 0.00009348. Per pastarąsias 24 valandas WNK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00008994 iki aukščiausios $ 0.00010004 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WNK kaina yra $ 0.043663118041887015, o žemiausia – $ 0.000092761065360705.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WNK per pastarąją valandą pasikeitė -0.76%, per 24 valandas – -0.73%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

The Winkyverse (WNK) rinkos informacija

No.2453

$ 513.77K
$ 513.77K$ 513.77K

$ 62.43K
$ 62.43K$ 62.43K

$ 607.62K
$ 607.62K$ 607.62K

5.50B
5.50B 5.50B

6,500,000,000
6,500,000,000 6,500,000,000

6,496,065,559.474928
6,496,065,559.474928 6,496,065,559.474928

84.55%

BASE

Dabartinė The Winkyverse rinkos kapitalizacija yra $ 513.77K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 62.43K. WNK apyvartoje yra 5.50B vienetų, o bendras kiekis siekia 6496065559.474928. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 607.62K

The Winkyverse (WNK) kainos istorija USD

Stebėkite The Winkyverse kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000006868-0.73%
30 dienų$ -0.00001162-11.06%
60 dienų$ -0.00003392-26.63%
90 dienų$ -0.00004992-34.82%
The Winkyverse kainos pokytis šiandien

Šiandien WNK užfiksuotas $ -0.0000006868 (-0.73%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

The Winkyverse 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00001162 (-11.06%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

The Winkyverse 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WNK rodiklis pasikeitė $ -0.00003392 (-26.63% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

The Winkyverse 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00004992 (-34.82%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir The Winkyverse (WNK) pokyčius?

Peržiūrėkite The Winkyverse kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra The Winkyverse (WNK)

The WinkyVerse is the first global education game that stimulate children’s cognitive abilities, skills, knowledge and social interaction.

The Winkyverse galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų The Winkyverse investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti WNKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie The Winkyverse mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti The Winkyverse, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

The Winkyverse kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos The Winkyverse (WNK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų The Winkyverse (WNK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes The Winkyverse prognozes.

Peržiūrėkite The Winkyverse kainos prognozę dabar!

The Winkyverse (WNK) Tokenomika

Supratimas apie The Winkyverse (WNK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WNKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti The Winkyverse (WNK)

Ieškote, kaip nusipirkti The Winkyverse? Viskas paprasta ir patogu! The Winkyverse lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

WNK į vietos valiutas

1 The Winkyverse(WNK) į VND
2.4599262
1 The Winkyverse(WNK) į AUD
A$0.0001411548
1 The Winkyverse(WNK) į GBP
0.0000682404
1 The Winkyverse(WNK) į EUR
0.000079458
1 The Winkyverse(WNK) į USD
$0.00009348
1 The Winkyverse(WNK) į MYR
RM0.0003944856
1 The Winkyverse(WNK) į TRY
0.0038588544
1 The Winkyverse(WNK) į JPY
¥0.01374156
1 The Winkyverse(WNK) į ARS
ARS$0.13316226
1 The Winkyverse(WNK) į RUB
0.0079682352
1 The Winkyverse(WNK) į INR
0.0082524144
1 The Winkyverse(WNK) į IDR
Rp1.5324587712
1 The Winkyverse(WNK) į KRW
0.13019427
1 The Winkyverse(WNK) į PHP
0.0053526648
1 The Winkyverse(WNK) į EGP
￡E.0.0045019968
1 The Winkyverse(WNK) į BRL
R$0.000504792
1 The Winkyverse(WNK) į CAD
C$0.0001290024
1 The Winkyverse(WNK) į BDT
0.011385864
1 The Winkyverse(WNK) į NGN
0.1409949492
1 The Winkyverse(WNK) į COP
$0.3665874288
1 The Winkyverse(WNK) į ZAR
R.0.0016368348
1 The Winkyverse(WNK) į UAH
0.0038588544
1 The Winkyverse(WNK) į VES
Bs0.01458288
1 The Winkyverse(WNK) į CLP
$0.08983428
1 The Winkyverse(WNK) į PKR
Rs0.0265492548
1 The Winkyverse(WNK) į KZT
0.0503931984
1 The Winkyverse(WNK) į THB
฿0.002972664
1 The Winkyverse(WNK) į TWD
NT$0.0028380528
1 The Winkyverse(WNK) į AED
د.إ0.0003430716
1 The Winkyverse(WNK) į CHF
Fr0.0000738492
1 The Winkyverse(WNK) į HKD
HK$0.0007272744
1 The Winkyverse(WNK) į AMD
֏0.0357196428
1 The Winkyverse(WNK) į MAD
.د.م0.0008441244
1 The Winkyverse(WNK) į MXN
$0.0017396628
1 The Winkyverse(WNK) į SAR
ريال0.00035055
1 The Winkyverse(WNK) į PLN
0.0003402672
1 The Winkyverse(WNK) į RON
лв0.0004047684
1 The Winkyverse(WNK) į SEK
kr0.0008749728
1 The Winkyverse(WNK) į BGN
лв0.0001561116
1 The Winkyverse(WNK) į HUF
Ft0.0314429328
1 The Winkyverse(WNK) į CZK
0.0019509276
1 The Winkyverse(WNK) į KWD
د.ك0.0000285114
1 The Winkyverse(WNK) į ILS
0.0003103536
1 The Winkyverse(WNK) į AOA
Kz0.0852135636
1 The Winkyverse(WNK) į BHD
.د.ب0.00003524196
1 The Winkyverse(WNK) į BMD
$0.00009348
1 The Winkyverse(WNK) į DKK
kr0.0005964024
1 The Winkyverse(WNK) į HNL
L0.0024501108
1 The Winkyverse(WNK) į MUR
0.0042589488
1 The Winkyverse(WNK) į NAD
$0.0016433784
1 The Winkyverse(WNK) į NOK
kr0.0009291912
1 The Winkyverse(WNK) į NZD
$0.0001570464
1 The Winkyverse(WNK) į PAB
B/.0.00009348
1 The Winkyverse(WNK) į PGK
K0.0003963552
1 The Winkyverse(WNK) į QAR
ر.ق0.0003402672
1 The Winkyverse(WNK) į RSD
дин.0.0093657612

The Winkyverse išteklius

Išsamesnei The Winkyverse analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali The Winkyverse svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie The Winkyverse

Kiek The Winkyverse(WNK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WNK kaina USD valiuta yra 0.00009348USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WNK į USD kaina?
Dabartinė WNK kaina USD valiuta yra $ 0.00009348. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra The Winkyverse rinkos kapitalizacija?
WNK rinkos kapitalizacija yra $ 513.77KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WNK apyvartoje?
WNK apyvartoje yra 5.50BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WNK kaina?
WNK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.043663118041887015USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WNK kaina?
WNK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000092761065360705USD.
Kokia yra WNK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WNK yra $ 62.43KUSD.
Ar WNK kaina šiais metais kils?
WNK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WNK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:55:03(UTC+8)

The Winkyverse (WNK) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

WNK-į-USD skaičiuoklė

Suma

WNK
WNK
USD
USD

1 WNK = 0.00009348 USD

Prekiauti WNK

WNKUSDT
$0.00009339
$0.00009339$0.00009339
-0.80%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis