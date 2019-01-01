The Winkyverse (WNK) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieThe Winkyverse (WNK), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
The Winkyverse (WNK) Informacija

The WinkyVerse is the first global education game that stimulate children’s cognitive abilities, skills, knowledge and social interaction.

Oficiali svetainė:
https://www.winkyverse.io/
Baltoji knyga:
https://winkyverse.gitbook.io/winkyverse/introduction/welcome
Blokų naršyklė:
https://basescan.org/token/0xbF82115918A88E2120C0f73d99CCd8f95c301B59

The Winkyverse (WNK) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius The Winkyverse (WNK) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 507.62K
Bendra pasiūla:
$ 6.50B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 5.50B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 600.34K
Visų laikų rekordas:
$ 0.0249
Visų laikų minimumas:
$ 0.000092761065360705
Dabartinė kaina:
$ 0.00009236
The Winkyverse (WNK) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti The Winkyverse (WNK) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų WNK tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek WNK tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate WNK tokenomiką, galite peržiūrėti WNK tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.