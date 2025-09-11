Nine Chronicles (WNCG) realiojo laiko kaina yra $ 0.01608. Per pastarąsias 24 valandas WNCG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.016 iki aukščiausios $ 0.01611 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WNCG kaina yra $ 4.85927372, o žemiausia – $ 0.014851304471806872.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WNCG per pastarąją valandą pasikeitė -0.07%, per 24 valandas – +0.24%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.14%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Nine Chronicles (WNCG) rinkos informacija
Dabartinė Nine Chronicles rinkos kapitalizacija yra $ 8.67M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.51K. WNCG apyvartoje yra 539.16M vienetų, o bendras kiekis siekia 723789440. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.08M
Nine Chronicles (WNCG) kainos istorija USD
Stebėkite Nine Chronicles kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000385
+0.24%
30 dienų
$ -0.00369
-18.67%
60 dienų
$ -0.00506
-23.94%
90 dienų
$ -0.01618
-50.16%
Nine Chronicles kainos pokytis šiandien
Šiandien WNCG užfiksuotas $ +0.0000385 (+0.24%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Nine Chronicles 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00369 (-18.67%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Nine Chronicles 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WNCG rodiklis pasikeitė $ -0.00506 (-23.94% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Nine Chronicles 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01618 (-50.16%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Nine Chronicles is the world’s first fully decentralized & open source MMORPG, with user-generated NFTs & serverless infrastructure powered by the community. Nine Chronicle Gold (NCG) is an in-game token of Nine Chronicle, which is used for payments, staking, and governance. NCG can be earned by playing the game. With Ethereum bridge, Nine Chronicle Gold is now available in ERC-20 compatible form, Wrapped NCG (WNCG).
Nine Chronicles galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Nine Chronicles investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti WNCGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Nine Chronicles mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Nine Chronicles, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Nine Chronicles kainos prognozė (USD)
Supratimas apie Nine Chronicles (WNCG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WNCGišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Nine Chronicles (WNCG)
Ieškote, kaip nusipirkti Nine Chronicles? Viskas paprasta ir patogu! Nine Chronicles lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.