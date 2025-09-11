Daugiau apie WNCG

Nine Chronicles logotipas

Nine Chronicles kaina(WNCG)

1 WNCG į USD – tiesioginė kaina:

Nine Chronicles (WNCG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:25:34(UTC+8)

Nine Chronicles (WNCG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.07%

+0.24%

+4.14%

+4.14%

Nine Chronicles (WNCG) realiojo laiko kaina yra $ 0.01608. Per pastarąsias 24 valandas WNCG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.016 iki aukščiausios $ 0.01611 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WNCG kaina yra $ 4.85927372, o žemiausia – $ 0.014851304471806872.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WNCG per pastarąją valandą pasikeitė -0.07%, per 24 valandas – +0.24%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.14%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Nine Chronicles (WNCG) rinkos informacija

No.1218

53.91%

ETH

Dabartinė Nine Chronicles rinkos kapitalizacija yra $ 8.67M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.51K. WNCG apyvartoje yra 539.16M vienetų, o bendras kiekis siekia 723789440. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.08M

Nine Chronicles (WNCG) kainos istorija USD

Stebėkite Nine Chronicles kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000385+0.24%
30 dienų$ -0.00369-18.67%
60 dienų$ -0.00506-23.94%
90 dienų$ -0.01618-50.16%
Nine Chronicles kainos pokytis šiandien

Šiandien WNCG užfiksuotas $ +0.0000385 (+0.24%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Nine Chronicles 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00369 (-18.67%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Nine Chronicles 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WNCG rodiklis pasikeitė $ -0.00506 (-23.94% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Nine Chronicles 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01618 (-50.16%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Nine Chronicles (WNCG) pokyčius?

Peržiūrėkite Nine Chronicles kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Nine Chronicles (WNCG)

Nine Chronicles is the world’s first fully decentralized & open source MMORPG, with user-generated NFTs & serverless infrastructure powered by the community. Nine Chronicle Gold (NCG) is an in-game token of Nine Chronicle, which is used for payments, staking, and governance. NCG can be earned by playing the game. With Ethereum bridge, Nine Chronicle Gold is now available in ERC-20 compatible form, Wrapped NCG (WNCG).

Nine Chronicles galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Nine Chronicles investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti WNCGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Nine Chronicles mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Nine Chronicles, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Nine Chronicles kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Nine Chronicles (WNCG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Nine Chronicles (WNCG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Nine Chronicles prognozes.

Peržiūrėkite Nine Chronicles kainos prognozę dabar!

Nine Chronicles (WNCG) Tokenomika

Supratimas apie Nine Chronicles (WNCG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WNCGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Nine Chronicles (WNCG)

Ieškote, kaip nusipirkti Nine Chronicles? Viskas paprasta ir patogu! Nine Chronicles lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

WNCG į vietos valiutas

1 Nine Chronicles(WNCG) į VND
423.1452
1 Nine Chronicles(WNCG) į AUD
A$0.0242808
1 Nine Chronicles(WNCG) į GBP
0.0117384
1 Nine Chronicles(WNCG) į EUR
0.013668
1 Nine Chronicles(WNCG) į USD
$0.01608
1 Nine Chronicles(WNCG) į MYR
RM0.0678576
1 Nine Chronicles(WNCG) į TRY
0.6637824
1 Nine Chronicles(WNCG) į JPY
¥2.36376
1 Nine Chronicles(WNCG) į ARS
ARS$22.90596
1 Nine Chronicles(WNCG) į RUB
1.35876
1 Nine Chronicles(WNCG) į INR
1.4172912
1 Nine Chronicles(WNCG) į IDR
Rp263.6065152
1 Nine Chronicles(WNCG) į KRW
22.3331904
1 Nine Chronicles(WNCG) į PHP
0.9188112
1 Nine Chronicles(WNCG) į EGP
￡E.0.7740912
1 Nine Chronicles(WNCG) į BRL
R$0.086832
1 Nine Chronicles(WNCG) į CAD
C$0.0221904
1 Nine Chronicles(WNCG) į BDT
1.958544
1 Nine Chronicles(WNCG) į NGN
24.2533032
1 Nine Chronicles(WNCG) į COP
$63.0586848
1 Nine Chronicles(WNCG) į ZAR
R.0.2812392
1 Nine Chronicles(WNCG) į UAH
0.6637824
1 Nine Chronicles(WNCG) į VES
Bs2.50848
1 Nine Chronicles(WNCG) į CLP
$15.45288
1 Nine Chronicles(WNCG) į PKR
Rs4.5668808
1 Nine Chronicles(WNCG) į KZT
8.6684064
1 Nine Chronicles(WNCG) į THB
฿0.5110224
1 Nine Chronicles(WNCG) į TWD
NT$0.488028
1 Nine Chronicles(WNCG) į AED
د.إ0.0590136
1 Nine Chronicles(WNCG) į CHF
Fr0.0127032
1 Nine Chronicles(WNCG) į HKD
HK$0.1251024
1 Nine Chronicles(WNCG) į AMD
֏6.1443288
1 Nine Chronicles(WNCG) į MAD
.د.م0.1452024
1 Nine Chronicles(WNCG) į MXN
$0.2989272
1 Nine Chronicles(WNCG) į SAR
ريال0.0603
1 Nine Chronicles(WNCG) į PLN
0.0585312
1 Nine Chronicles(WNCG) į RON
лв0.0696264
1 Nine Chronicles(WNCG) į SEK
kr0.150348
1 Nine Chronicles(WNCG) į BGN
лв0.0268536
1 Nine Chronicles(WNCG) į HUF
Ft5.4049704
1 Nine Chronicles(WNCG) į CZK
0.3354288
1 Nine Chronicles(WNCG) į KWD
د.ك0.0049044
1 Nine Chronicles(WNCG) į ILS
0.0533856
1 Nine Chronicles(WNCG) į AOA
Kz14.7117528
1 Nine Chronicles(WNCG) į BHD
.د.ب0.00606216
1 Nine Chronicles(WNCG) į BMD
$0.01608
1 Nine Chronicles(WNCG) į DKK
kr0.1025904
1 Nine Chronicles(WNCG) į HNL
L0.4214568
1 Nine Chronicles(WNCG) į MUR
0.73164
1 Nine Chronicles(WNCG) į NAD
$0.2826864
1 Nine Chronicles(WNCG) į NOK
kr0.1596744
1 Nine Chronicles(WNCG) į NZD
$0.0270144
1 Nine Chronicles(WNCG) į PAB
B/.0.01608
1 Nine Chronicles(WNCG) į PGK
K0.0681792
1 Nine Chronicles(WNCG) į QAR
ر.ق0.0585312
1 Nine Chronicles(WNCG) į RSD
дин.1.6105728

Nine Chronicles išteklius

Išsamesnei Nine Chronicles analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Nine Chronicles svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Nine Chronicles

Kiek Nine Chronicles(WNCG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WNCG kaina USD valiuta yra 0.01608USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WNCG į USD kaina?
Dabartinė WNCG kaina USD valiuta yra $ 0.01608. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Nine Chronicles rinkos kapitalizacija?
WNCG rinkos kapitalizacija yra $ 8.67MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WNCG apyvartoje?
WNCG apyvartoje yra 539.16MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WNCG kaina?
WNCG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.85927372USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WNCG kaina?
WNCG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.014851304471806872USD.
Kokia yra WNCG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WNCG yra $ 55.51KUSD.
Ar WNCG kaina šiais metais kils?
WNCG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WNCG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:25:34(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

