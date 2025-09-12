Nine Chronicles (WNCG) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Nine Chronicles kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WNCG augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Nine Chronicles kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Nine Chronicles kainos prognozė
$0.01602
$0.01602
+0.12%
USD
Faktinis
Prognozė
Nine Chronicles Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Nine Chronicles (WNCG) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Nine Chronicles galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.01602 prekybos kainą 2025 m.

Nine Chronicles (WNCG) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Nine Chronicles galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.016821 prekybos kainą 2026 m.

Nine Chronicles (WNCG) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WNCG ateities kaina yra $ 0.017662 su 10.25% augimo norma.

Nine Chronicles (WNCG) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WNCG ateities kaina yra $ 0.018545 su 15.76% augimo norma.

Nine Chronicles (WNCG) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WNCG 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.019472, o augimo norma – 21.55%.

Nine Chronicles (WNCG) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WNCG 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.020446, o augimo norma – 27.63%.

Nine Chronicles (WNCG) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Nine Chronicles kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.033304 prekybos kainą.

Nine Chronicles (WNCG) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Nine Chronicles kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.054249 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.01602
    0.00%
  • 2026
    $ 0.016821
    5.00%
  • 2027
    $ 0.017662
    10.25%
  • 2028
    $ 0.018545
    15.76%
  • 2029
    $ 0.019472
    21.55%
  • 2030
    $ 0.020446
    27.63%
  • 2031
    $ 0.021468
    34.01%
  • 2032
    $ 0.022541
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.023668
    47.75%
  • 2034
    $ 0.024852
    55.13%
  • 2035
    $ 0.026094
    62.89%
  • 2036
    $ 0.027399
    71.03%
  • 2037
    $ 0.028769
    79.59%
  • 2038
    $ 0.030208
    88.56%
  • 2039
    $ 0.031718
    97.99%
  • 2040
    $ 0.033304
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Nine Chronicles kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.01602
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.016022
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.016035
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.016085
    0.41%
Nine Chronicles (WNCG) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma WNCG kaina yra $0.01602. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Nine Chronicles (WNCG) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė WNCG, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.016022. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Nine Chronicles (WNCG) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WNCG, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.016035. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Nine Chronicles (WNCG) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WNCG kaina yra $0.016085. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Nine Chronicles kainų statistika

$ 0.01602
$ 0.01602

+0.12%

$ 8.63M
$ 8.63M

539.21M
539.21M

$ 53.48K
$ 53.48K

--

Naujausia WNCG kaina yra $ 0.01602. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.12%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 53.48K.
Be to, WNCG turi 539.21M apyvartą ir $ 8.63M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Nine Chronicles (WNCG)

Bandote įsigyti WNCG? Dabar galite WNCG įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Nine Chronicles ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti WNCG dabar

Nine Chronicles istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Nine Chronicles, dabartinė Nine Chronicles kaina yra 0.01601USD. Apyvartinė Nine Chronicles (WNCG) pasiūla yra 0.00 WNCG, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $8.63M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000050
    $ 0.01609
    $ 0.016
  • 7 dienos
    0.07%
    $ 0.001029
    $ 0.02261
    $ 0.01498
  • 30 dienų
    -0.19%
    $ -0.003849
    $ 0.02261
    $ 0.01374
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Nine Chronicles kaina pasikeitė $-0.000050, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Nine Chronicles buvo prekiaujama aukščiausia $0.02261 ir žemiausia $0.01498. Kainos pokytis buvo 0.07%. Ši naujausia tendencija parodo WNCG potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Nine Chronicles įvyko -0.19%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.003849 vertę. Tai rodo, kad WNCG artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Nine Chronicles kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą WNCG kainų istoriją

Kaip veikia Nine Chronicles (WNCG) kainų prognozės modulis?

Nine Chronicles Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WNCG kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Nine Chronicles ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WNCG būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Nine Chronicles kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WNCG ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WNCG pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Nine Chronicles potencialą.

Kodėl WNCG kainų prognozė yra svarbi?

WNCG kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WNCG dabar?
Pagal jūsų prognozes, WNCG pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WNCG kainų prognozė?
Remiantis Nine Chronicles (WNCG) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WNCG kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WNCG 2026 m.?
1 vieneto Nine Chronicles (WNCG) kaina šiandien yra $0.01602. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WNCG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WNCG kaina 2027 m.?
Nine Chronicles (WNCG) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WNCG kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WNCG kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Nine Chronicles (WNCG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WNCG kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Nine Chronicles (WNCG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WNCG 2030 m.?
1 vieneto Nine Chronicles (WNCG) kaina šiandien yra $0.01602. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WNCG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WNCG kainų prognozė 2040 metams?
Nine Chronicles (WNCG) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WNCG kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.