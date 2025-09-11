Common Wealth (WLTH) realiojo laiko kaina yra $ 0.006601. Per pastarąsias 24 valandas WLTH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.006595 iki aukščiausios $ 0.006632 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WLTH kaina yra $ 0.21845549779906134, o žemiausia – $ 0.002104944606864166.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WLTH per pastarąją valandą pasikeitė +0.04%, per 24 valandas – -0.24%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Common Wealth (WLTH) rinkos informacija
No.1401
$ 5.72M
$ 5.72M$ 5.72M
$ 73.81K
$ 73.81K$ 73.81K
$ 6.60M
$ 6.60M$ 6.60M
867.22M
867.22M 867.22M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
978,188,960.827318
978,188,960.827318 978,188,960.827318
86.72%
BASE
Dabartinė Common Wealth rinkos kapitalizacija yra $ 5.72M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 73.81K. WLTH apyvartoje yra 867.22M vienetų, o bendras kiekis siekia 978188960.827318. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.60M
Common Wealth (WLTH) kainos istorija USD
Stebėkite Common Wealth kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00001588
-0.24%
30 dienų
$ +0.001365
+26.06%
60 dienų
$ +0.003773
+133.41%
90 dienų
$ +0.00325
+96.98%
Common Wealth kainos pokytis šiandien
Šiandien WLTH užfiksuotas $ -0.00001588 (-0.24%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Common Wealth 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.001365 (+26.06%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Common Wealth 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WLTH rodiklis pasikeitė $ +0.003773 (+133.41% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Common Wealth 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00325 (+96.98%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Common Wealth (WLTH) pokyčius?
Common Wealth is an early stage investment platform for everyone, providing all-access passes for retail investors to invest alongside VC's.
Common Wealth galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Common Wealth investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti WLTHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Common Wealth mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Common Wealth, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Common Wealth kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Common Wealth (WLTH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Common Wealth (WLTH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Common Wealth prognozes.
Supratimas apie Common Wealth (WLTH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WLTHišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Common Wealth (WLTH)
Ieškote, kaip nusipirkti Common Wealth? Viskas paprasta ir patogu! Common Wealth lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.