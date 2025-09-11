Daugiau apie WLTH

WLTH Kainos informacija

WLTH Baltoji knyga

WLTH Oficiali svetainė

WLTH Tokenomika

WLTH Kainų prognozė

WLTH Istorija

WLTH pirkimo vadovas

WLTHvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

WLTH Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Common Wealth logotipas

Common Wealth kaina(WLTH)

1 WLTH į USD – tiesioginė kaina:

$0.006602
$0.006602$0.006602
-0.24%1D
USD
Common Wealth (WLTH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:25:26(UTC+8)

Common Wealth (WLTH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.006595
$ 0.006595$ 0.006595
24 val. žemiausia
$ 0.006632
$ 0.006632$ 0.006632
24 val. aukščiausia

$ 0.006595
$ 0.006595$ 0.006595

$ 0.006632
$ 0.006632$ 0.006632

$ 0.21845549779906134
$ 0.21845549779906134$ 0.21845549779906134

$ 0.002104944606864166
$ 0.002104944606864166$ 0.002104944606864166

+0.04%

-0.24%

+9.46%

+9.46%

Common Wealth (WLTH) realiojo laiko kaina yra $ 0.006601. Per pastarąsias 24 valandas WLTH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.006595 iki aukščiausios $ 0.006632 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WLTH kaina yra $ 0.21845549779906134, o žemiausia – $ 0.002104944606864166.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WLTH per pastarąją valandą pasikeitė +0.04%, per 24 valandas – -0.24%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Common Wealth (WLTH) rinkos informacija

No.1401

$ 5.72M
$ 5.72M$ 5.72M

$ 73.81K
$ 73.81K$ 73.81K

$ 6.60M
$ 6.60M$ 6.60M

867.22M
867.22M 867.22M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

978,188,960.827318
978,188,960.827318 978,188,960.827318

86.72%

BASE

Dabartinė Common Wealth rinkos kapitalizacija yra $ 5.72M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 73.81K. WLTH apyvartoje yra 867.22M vienetų, o bendras kiekis siekia 978188960.827318. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.60M

Common Wealth (WLTH) kainos istorija USD

Stebėkite Common Wealth kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00001588-0.24%
30 dienų$ +0.001365+26.06%
60 dienų$ +0.003773+133.41%
90 dienų$ +0.00325+96.98%
Common Wealth kainos pokytis šiandien

Šiandien WLTH užfiksuotas $ -0.00001588 (-0.24%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Common Wealth 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.001365 (+26.06%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Common Wealth 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WLTH rodiklis pasikeitė $ +0.003773 (+133.41% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Common Wealth 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00325 (+96.98%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Common Wealth (WLTH) pokyčius?

Peržiūrėkite Common Wealth kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Common Wealth (WLTH)

Common Wealth is an early stage investment platform for everyone, providing all-access passes for retail investors to invest alongside VC's.

Common Wealth galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Common Wealth investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti WLTHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Common Wealth mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Common Wealth, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Common Wealth kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Common Wealth (WLTH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Common Wealth (WLTH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Common Wealth prognozes.

Peržiūrėkite Common Wealth kainos prognozę dabar!

Common Wealth (WLTH) Tokenomika

Supratimas apie Common Wealth (WLTH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WLTHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Common Wealth (WLTH)

Ieškote, kaip nusipirkti Common Wealth? Viskas paprasta ir patogu! Common Wealth lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

WLTH į vietos valiutas

1 Common Wealth(WLTH) į VND
173.705315
1 Common Wealth(WLTH) į AUD
A$0.00996751
1 Common Wealth(WLTH) į GBP
0.00481873
1 Common Wealth(WLTH) į EUR
0.00561085
1 Common Wealth(WLTH) į USD
$0.006601
1 Common Wealth(WLTH) į MYR
RM0.02785622
1 Common Wealth(WLTH) į TRY
0.27248928
1 Common Wealth(WLTH) į JPY
¥0.970347
1 Common Wealth(WLTH) į ARS
ARS$9.4031245
1 Common Wealth(WLTH) į RUB
0.5577845
1 Common Wealth(WLTH) į INR
0.58181214
1 Common Wealth(WLTH) į IDR
Rp108.21309744
1 Common Wealth(WLTH) į KRW
9.16799688
1 Common Wealth(WLTH) į PHP
0.37718114
1 Common Wealth(WLTH) į EGP
￡E.0.31777214
1 Common Wealth(WLTH) į BRL
R$0.0356454
1 Common Wealth(WLTH) į CAD
C$0.00910938
1 Common Wealth(WLTH) į BDT
0.8040018
1 Common Wealth(WLTH) į NGN
9.95622229
1 Common Wealth(WLTH) į COP
$25.88621756
1 Common Wealth(WLTH) į ZAR
R.0.11545149
1 Common Wealth(WLTH) į UAH
0.27248928
1 Common Wealth(WLTH) į VES
Bs1.029756
1 Common Wealth(WLTH) į CLP
$6.343561
1 Common Wealth(WLTH) į PKR
Rs1.87475001
1 Common Wealth(WLTH) į KZT
3.55846708
1 Common Wealth(WLTH) į THB
฿0.20977978
1 Common Wealth(WLTH) į TWD
NT$0.20034035
1 Common Wealth(WLTH) į AED
د.إ0.02422567
1 Common Wealth(WLTH) į CHF
Fr0.00521479
1 Common Wealth(WLTH) į HKD
HK$0.05135578
1 Common Wealth(WLTH) į AMD
֏2.52230811
1 Common Wealth(WLTH) į MAD
.د.م0.05960703
1 Common Wealth(WLTH) į MXN
$0.12271259
1 Common Wealth(WLTH) į SAR
ريال0.02475375
1 Common Wealth(WLTH) į PLN
0.02402764
1 Common Wealth(WLTH) į RON
лв0.02858233
1 Common Wealth(WLTH) į SEK
kr0.06171935
1 Common Wealth(WLTH) į BGN
лв0.01102367
1 Common Wealth(WLTH) į HUF
Ft2.21879413
1 Common Wealth(WLTH) į CZK
0.13769686
1 Common Wealth(WLTH) į KWD
د.ك0.002013305
1 Common Wealth(WLTH) į ILS
0.02191532
1 Common Wealth(WLTH) į AOA
Kz6.03932091
1 Common Wealth(WLTH) į BHD
.د.ب0.002488577
1 Common Wealth(WLTH) į BMD
$0.006601
1 Common Wealth(WLTH) į DKK
kr0.04211438
1 Common Wealth(WLTH) į HNL
L0.17301221
1 Common Wealth(WLTH) į MUR
0.3003455
1 Common Wealth(WLTH) į NAD
$0.11604558
1 Common Wealth(WLTH) į NOK
kr0.06554793
1 Common Wealth(WLTH) į NZD
$0.01108968
1 Common Wealth(WLTH) į PAB
B/.0.006601
1 Common Wealth(WLTH) į PGK
K0.02798824
1 Common Wealth(WLTH) į QAR
ر.ق0.02402764
1 Common Wealth(WLTH) į RSD
дин.0.66115616

Common Wealth išteklius

Išsamesnei Common Wealth analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Common Wealth svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Common Wealth

Kiek Common Wealth(WLTH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WLTH kaina USD valiuta yra 0.006601USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WLTH į USD kaina?
Dabartinė WLTH kaina USD valiuta yra $ 0.006601. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Common Wealth rinkos kapitalizacija?
WLTH rinkos kapitalizacija yra $ 5.72MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WLTH apyvartoje?
WLTH apyvartoje yra 867.22MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WLTH kaina?
WLTH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.21845549779906134USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WLTH kaina?
WLTH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002104944606864166USD.
Kokia yra WLTH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WLTH yra $ 73.81KUSD.
Ar WLTH kaina šiais metais kils?
WLTH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WLTH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:25:26(UTC+8)

Common Wealth (WLTH) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

WLTH-į-USD skaičiuoklė

Suma

WLTH
WLTH
USD
USD

1 WLTH = 0.006601 USD

Prekiauti WLTH

WLTHUSDT
$0.006602
$0.006602$0.006602
-0.24%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis