Common Wealth (WLTH) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Common Wealth kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WLTH augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Common Wealth kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Common Wealth kainos prognozė
$0.006538
$0.006538$0.006538
-1.17%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:19:49(UTC+8)

Common Wealth Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Common Wealth (WLTH) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Common Wealth galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.006538 prekybos kainą 2025 m.

Common Wealth (WLTH) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Common Wealth galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.006864 prekybos kainą 2026 m.

Common Wealth (WLTH) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WLTH ateities kaina yra $ 0.007208 su 10.25% augimo norma.

Common Wealth (WLTH) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WLTH ateities kaina yra $ 0.007568 su 15.76% augimo norma.

Common Wealth (WLTH) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WLTH 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.007946, o augimo norma – 21.55%.

Common Wealth (WLTH) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WLTH 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.008344, o augimo norma – 27.63%.

Common Wealth (WLTH) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Common Wealth kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.013592 prekybos kainą.

Common Wealth (WLTH) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Common Wealth kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.022139 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.006538
    0.00%
  • 2026
    $ 0.006864
    5.00%
  • 2027
    $ 0.007208
    10.25%
  • 2028
    $ 0.007568
    15.76%
  • 2029
    $ 0.007946
    21.55%
  • 2030
    $ 0.008344
    27.63%
  • 2031
    $ 0.008761
    34.01%
  • 2032
    $ 0.009199
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.009659
    47.75%
  • 2034
    $ 0.010142
    55.13%
  • 2035
    $ 0.010649
    62.89%
  • 2036
    $ 0.011182
    71.03%
  • 2037
    $ 0.011741
    79.59%
  • 2038
    $ 0.012328
    88.56%
  • 2039
    $ 0.012944
    97.99%
  • 2040
    $ 0.013592
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Common Wealth kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.006538
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.006538
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.006544
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.006564
    0.41%
Common Wealth (WLTH) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma WLTH kaina yra $0.006538. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Common Wealth (WLTH) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė WLTH, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.006538. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Common Wealth (WLTH) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WLTH, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.006544. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Common Wealth (WLTH) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WLTH kaina yra $0.006564. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Common Wealth kainų statistika

$ 0.006538
$ 0.006538$ 0.006538

-1.17%

$ 5.67M
$ 5.67M$ 5.67M

867.22M
867.22M 867.22M

$ 78.21K
$ 78.21K$ 78.21K

--

Naujausia WLTH kaina yra $ 0.006538. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -1.17%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 78.21K.
Be to, WLTH turi 867.22M apyvartą ir $ 5.67M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Common Wealth (WLTH)

Bandote įsigyti WLTH? Dabar galite WLTH įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Common Wealth ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti WLTH dabar

Common Wealth istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Common Wealth, dabartinė Common Wealth kaina yra 0.006538USD. Apyvartinė Common Wealth (WLTH) pasiūla yra 0.00 WLTH, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $5.67M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000039
    $ 0.006648
    $ 0.006515
  • 7 dienos
    0.28%
    $ 0.001434
    $ 0.00669
    $ 0.00509
  • 30 dienų
    0.24%
    $ 0.001268
    $ 0.00669
    $ 0.00394
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Common Wealth kaina pasikeitė $-0.000039, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Common Wealth buvo prekiaujama aukščiausia $0.00669 ir žemiausia $0.00509. Kainos pokytis buvo 0.28%. Ši naujausia tendencija parodo WLTH potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Common Wealth įvyko 0.24%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.001268 vertę. Tai rodo, kad WLTH artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Common Wealth kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą WLTH kainų istoriją

Kaip veikia Common Wealth (WLTH) kainų prognozės modulis?

Common Wealth Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WLTH kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Common Wealth ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WLTH būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Common Wealth kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WLTH ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WLTH pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Common Wealth potencialą.

Kodėl WLTH kainų prognozė yra svarbi?

WLTH kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WLTH dabar?
Pagal jūsų prognozes, WLTH pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WLTH kainų prognozė?
Remiantis Common Wealth (WLTH) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WLTH kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WLTH 2026 m.?
1 vieneto Common Wealth (WLTH) kaina šiandien yra $0.006538. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WLTH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WLTH kaina 2027 m.?
Common Wealth (WLTH) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WLTH kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WLTH kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Common Wealth (WLTH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WLTH kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Common Wealth (WLTH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WLTH 2030 m.?
1 vieneto Common Wealth (WLTH) kaina šiandien yra $0.006538. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WLTH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WLTH kainų prognozė 2040 metams?
Common Wealth (WLTH) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WLTH kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:19:49(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.