Common Wealth (WLTH) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieCommon Wealth (WLTH), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Common Wealth (WLTH) Informacija

Common Wealth is an early stage investment platform for everyone, providing all-access passes for retail investors to invest alongside VC's.

Oficiali svetainė:
http://joincommonwealth.xyz
Baltoji knyga:
https://joincommonwealth.xyz/whitepaper
Blokų naršyklė:
https://basescan.org/token/0x99b2b1a2adb02b38222adcd057783d7e5d1fcc7d

Common Wealth (WLTH) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Common Wealth (WLTH) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 6.30M
Bendra pasiūla:
$ 978.19M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 867.22M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 7.26M
Visų laikų rekordas:
$ 0.25419
Visų laikų minimumas:
$ 0.002104944606864166
Dabartinė kaina:
$ 0.007263
Common Wealth (WLTH) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Common Wealth (WLTH) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų WLTH tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek WLTH tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate WLTH tokenomiką, galite peržiūrėti WLTH tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti WLTH

Norite įtraukti Common Wealth (WLTH) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius WLTH pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Common Wealth (WLTH) Kainų istorija

WLTH kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

WLTH kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda WLTH? Mūsų WLTH kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

