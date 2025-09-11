Daugiau apie WITCH

Witch Token logotipas

Witch Token kaina(WITCH)

1 WITCH į USD – tiesioginė kaina:

-3.45%1D
USD
Witch Token (WITCH) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 12:25:11(UTC+8)

Witch Token (WITCH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+2.56%

-3.45%

-8.81%

-8.81%

Witch Token (WITCH) realiojo laiko kaina yra $ 0.0559. Per pastarąsias 24 valandas WITCH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0545 iki aukščiausios $ 0.0635 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WITCH kaina yra $ 1.85192362, o žemiausia – $ 0.044990485316681025.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WITCH per pastarąją valandą pasikeitė +2.56%, per 24 valandas – -3.45%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Witch Token (WITCH) rinkos informacija

No.1985

27.29%

2021-07-20 00:00:00

ETH

Dabartinė Witch Token rinkos kapitalizacija yra $ 1.53M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 112.84K. WITCH apyvartoje yra 27.30M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.59M

Witch Token (WITCH) kainos istorija USD

Stebėkite Witch Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.001997-3.45%
30 dienų$ -0.006-9.70%
60 dienų$ -0.0071-11.27%
90 dienų$ -0.0125-18.28%
Witch Token kainos pokytis šiandien

Šiandien WITCH užfiksuotas $ -0.001997 (-3.45%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Witch Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.006 (-9.70%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Witch Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WITCH rodiklis pasikeitė $ -0.0071 (-11.27% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Witch Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0125 (-18.28%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Witch Token (WITCH) pokyčius?

Peržiūrėkite Witch Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Witch Token (WITCH)

WITCH is a project that will bridge between the exciting world of and boundless potential of NFTs and you through our products (WitchWitch, Witchcraft). Witchwitch is our first location-based social media platform where user uploaded content will be stored on the blockchain. Users can later mint their content as NFTs on Witchcraft. Besides issuing NFTs users can also participate in NFT auctions dropped by renowned artist, celebrities on Witchcraft.Through our parternship with major entertainment and graphic design companies such as Warner Music Korea and Studio Lennon, we plan to hold auctions of high quality NFTs of the most sought after artists across the world.

Witch Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Witch Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti WITCHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Witch Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Witch Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Witch Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Witch Token (WITCH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Witch Token (WITCH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Witch Token prognozes.

Peržiūrėkite Witch Token kainos prognozę dabar!

Witch Token (WITCH) Tokenomika

Supratimas apie Witch Token (WITCH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WITCHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Witch Token (WITCH)

Ieškote, kaip nusipirkti Witch Token? Viskas paprasta ir patogu! Witch Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

WITCH į vietos valiutas

1 Witch Token(WITCH) į VND
1,471.0085
1 Witch Token(WITCH) į AUD
A$0.084409
1 Witch Token(WITCH) į GBP
0.040807
1 Witch Token(WITCH) į EUR
0.047515
1 Witch Token(WITCH) į USD
$0.0559
1 Witch Token(WITCH) į MYR
RM0.235898
1 Witch Token(WITCH) į TRY
2.307552
1 Witch Token(WITCH) į JPY
¥8.2173
1 Witch Token(WITCH) į ARS
ARS$79.62955
1 Witch Token(WITCH) į RUB
4.72355
1 Witch Token(WITCH) į INR
4.927026
1 Witch Token(WITCH) į IDR
Rp916.393296
1 Witch Token(WITCH) į KRW
77.638392
1 Witch Token(WITCH) į PHP
3.194126
1 Witch Token(WITCH) į EGP
￡E.2.691026
1 Witch Token(WITCH) į BRL
R$0.30186
1 Witch Token(WITCH) į CAD
C$0.077142
1 Witch Token(WITCH) į BDT
6.80862
1 Witch Token(WITCH) į NGN
84.313411
1 Witch Token(WITCH) į COP
$219.215204
1 Witch Token(WITCH) į ZAR
R.0.977691
1 Witch Token(WITCH) į UAH
2.307552
1 Witch Token(WITCH) į VES
Bs8.7204
1 Witch Token(WITCH) į CLP
$53.7199
1 Witch Token(WITCH) į PKR
Rs15.876159
1 Witch Token(WITCH) į KZT
30.134572
1 Witch Token(WITCH) į THB
฿1.776502
1 Witch Token(WITCH) į TWD
NT$1.696565
1 Witch Token(WITCH) į AED
د.إ0.205153
1 Witch Token(WITCH) į CHF
Fr0.044161
1 Witch Token(WITCH) į HKD
HK$0.434902
1 Witch Token(WITCH) į AMD
֏21.359949
1 Witch Token(WITCH) į MAD
.د.م0.504777
1 Witch Token(WITCH) į MXN
$1.039181
1 Witch Token(WITCH) į SAR
ريال0.209625
1 Witch Token(WITCH) į PLN
0.203476
1 Witch Token(WITCH) į RON
лв0.242047
1 Witch Token(WITCH) į SEK
kr0.522665
1 Witch Token(WITCH) į BGN
лв0.093353
1 Witch Token(WITCH) į HUF
Ft18.789667
1 Witch Token(WITCH) į CZK
1.166074
1 Witch Token(WITCH) į KWD
د.ك0.0170495
1 Witch Token(WITCH) į ILS
0.185588
1 Witch Token(WITCH) į AOA
Kz51.143469
1 Witch Token(WITCH) į BHD
.د.ب0.0210743
1 Witch Token(WITCH) į BMD
$0.0559
1 Witch Token(WITCH) į DKK
kr0.356642
1 Witch Token(WITCH) į HNL
L1.465139
1 Witch Token(WITCH) į MUR
2.54345
1 Witch Token(WITCH) į NAD
$0.982722
1 Witch Token(WITCH) į NOK
kr0.555087
1 Witch Token(WITCH) į NZD
$0.093912
1 Witch Token(WITCH) į PAB
B/.0.0559
1 Witch Token(WITCH) į PGK
K0.237016
1 Witch Token(WITCH) į QAR
ر.ق0.203476
1 Witch Token(WITCH) į RSD
дин.5.598944

Witch Token išteklius

Išsamesnei Witch Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Witch Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Witch Token

Kiek Witch Token(WITCH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WITCH kaina USD valiuta yra 0.0559USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WITCH į USD kaina?
Dabartinė WITCH kaina USD valiuta yra $ 0.0559. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Witch Token rinkos kapitalizacija?
WITCH rinkos kapitalizacija yra $ 1.53MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WITCH apyvartoje?
WITCH apyvartoje yra 27.30MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WITCH kaina?
WITCH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.85192362USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WITCH kaina?
WITCH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.044990485316681025USD.
Kokia yra WITCH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WITCH yra $ 112.84KUSD.
Ar WITCH kaina šiais metais kils?
WITCH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WITCH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 12:25:11(UTC+8)

Witch Token (WITCH) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

