Witch Token (WITCH) realiojo laiko kaina yra $ 0.0559. Per pastarąsias 24 valandas WITCH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0545 iki aukščiausios $ 0.0635 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WITCH kaina yra $ 1.85192362, o žemiausia – $ 0.044990485316681025.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WITCH per pastarąją valandą pasikeitė +2.56%, per 24 valandas – -3.45%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Witch Token (WITCH) rinkos informacija
No.1985
$ 1.53M
$ 1.53M
$ 112.84K
$ 112.84K
$ 5.59M
$ 5.59M
27.30M
27.30M
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
27.29%
2021-07-20 00:00:00
ETH
Dabartinė Witch Token rinkos kapitalizacija yra $ 1.53M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 112.84K. WITCH apyvartoje yra 27.30M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.59M
Witch Token (WITCH) kainos istorija USD
Stebėkite Witch Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.001997
-3.45%
30 dienų
$ -0.006
-9.70%
60 dienų
$ -0.0071
-11.27%
90 dienų
$ -0.0125
-18.28%
Witch Token kainos pokytis šiandien
Šiandien WITCH užfiksuotas $ -0.001997 (-3.45%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Witch Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.006 (-9.70%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Witch Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WITCH rodiklis pasikeitė $ -0.0071 (-11.27% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Witch Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0125 (-18.28%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Witch Token (WITCH) pokyčius?
WITCH is a project that will bridge between the exciting world of and boundless potential of NFTs and you through our products (WitchWitch, Witchcraft).
Witchwitch is our first location-based social media platform where user uploaded content will be stored on the blockchain. Users can later mint their content as NFTs on Witchcraft. Besides issuing NFTs users can also participate in NFT auctions dropped by renowned artist, celebrities on Witchcraft.Through our parternship with major entertainment and graphic design companies such as Warner Music Korea and Studio Lennon, we plan to hold auctions of high quality NFTs of the most sought after artists across the world.
Witch Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Witch Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti WITCHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Witch Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Witch Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Witch Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Witch Token (WITCH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Witch Token (WITCH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Witch Token prognozes.
Supratimas apie Witch Token (WITCH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WITCHišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Witch Token (WITCH)
Ieškote, kaip nusipirkti Witch Token? Viskas paprasta ir patogu! Witch Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.