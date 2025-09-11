Welf (WELF) realiojo laiko kaina yra $ 0.6604. Per pastarąsias 24 valandas WELF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.64 iki aukščiausios $ 0.695 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WELF kaina yra $ 5.023530105188494, o žemiausia – $ 0.4277405196841301.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WELF per pastarąją valandą pasikeitė +0.09%, per 24 valandas – +1.93%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Welf (WELF) rinkos informacija
No.1302
$ 7.08M
$ 7.08M$ 7.08M
$ 202.71K
$ 202.71K$ 202.71K
$ 33.02M
$ 33.02M$ 33.02M
10.72M
10.72M 10.72M
50,000,000
50,000,000 50,000,000
49,999,000
49,999,000 49,999,000
21.43%
ETH
Dabartinė Welf rinkos kapitalizacija yra $ 7.08M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 202.71K. WELF apyvartoje yra 10.72M vienetų, o bendras kiekis siekia 49999000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 33.02M
Welf (WELF) kainos istorija USD
Stebėkite Welf kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.012467
+1.93%
30 dienų
$ -0.1749
-20.94%
60 dienų
$ -0.0629
-8.70%
90 dienų
$ +0.1422
+27.44%
Welf kainos pokytis šiandien
Šiandien WELF užfiksuotas $ +0.012467 (+1.93%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Welf 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.1749 (-20.94%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Welf 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WELF rodiklis pasikeitė $ -0.0629 (-8.70% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Welf 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1422 (+27.44%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Welf (WELF) pokyčius?
WELF is an innovative private banking ecosystem, bridging traditional finance with the digital world to redefine wealth management for today’s high-net-worth individuals. By integrating secure digital platforms with expert, independent advisory services, WELF offers a streamlined experience that caters to both traditional banking and cutting-edge investment opportunities, ensuring clients can manage their wealth seamlessly across both realms.
Welf galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Welf investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Welf, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Welf kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Welf (WELF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Welf (WELF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Welf prognozes.
Supratimas apie Welf (WELF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WELFišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Welf (WELF)
Ieškote, kaip nusipirkti Welf? Viskas paprasta ir patogu! Welf lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.