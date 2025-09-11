Daugiau apie WELF

Welf logotipas

Welf kaina(WELF)

1 WELF į USD – tiesioginė kaina:

$0.6584
$0.6584$0.6584
+1.93%1D
USD
Welf (WELF) kainos grafikas realiu laiku
Welf (WELF) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.64
$ 0.64$ 0.64
24 val. žemiausia
$ 0.695
$ 0.695$ 0.695
24 val. aukščiausia

$ 0.64
$ 0.64$ 0.64

$ 0.695
$ 0.695$ 0.695

$ 5.023530105188494
$ 5.023530105188494$ 5.023530105188494

$ 0.4277405196841301
$ 0.4277405196841301$ 0.4277405196841301

+0.09%

+1.93%

+12.02%

+12.02%

Welf (WELF) realiojo laiko kaina yra $ 0.6604. Per pastarąsias 24 valandas WELF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.64 iki aukščiausios $ 0.695 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WELF kaina yra $ 5.023530105188494, o žemiausia – $ 0.4277405196841301.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WELF per pastarąją valandą pasikeitė +0.09%, per 24 valandas – +1.93%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Welf (WELF) rinkos informacija

No.1302

$ 7.08M
$ 7.08M$ 7.08M

$ 202.71K
$ 202.71K$ 202.71K

$ 33.02M
$ 33.02M$ 33.02M

10.72M
10.72M 10.72M

50,000,000
50,000,000 50,000,000

49,999,000
49,999,000 49,999,000

21.43%

ETH

Dabartinė Welf rinkos kapitalizacija yra $ 7.08M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 202.71K. WELF apyvartoje yra 10.72M vienetų, o bendras kiekis siekia 49999000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 33.02M

Welf (WELF) kainos istorija USD

Stebėkite Welf kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.012467+1.93%
30 dienų$ -0.1749-20.94%
60 dienų$ -0.0629-8.70%
90 dienų$ +0.1422+27.44%
Welf kainos pokytis šiandien

Šiandien WELF užfiksuotas $ +0.012467 (+1.93%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Welf 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.1749 (-20.94%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Welf 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WELF rodiklis pasikeitė $ -0.0629 (-8.70% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Welf 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1422 (+27.44%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Welf (WELF) pokyčius?

Peržiūrėkite Welf kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Welf (WELF)

WELF is an innovative private banking ecosystem, bridging traditional finance with the digital world to redefine wealth management for today’s high-net-worth individuals. By integrating secure digital platforms with expert, independent advisory services, WELF offers a streamlined experience that caters to both traditional banking and cutting-edge investment opportunities, ensuring clients can manage their wealth seamlessly across both realms.

Welf galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Welf investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti WELFstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Welf mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Welf, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Welf kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Welf (WELF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Welf (WELF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Welf prognozes.

Peržiūrėkite Welf kainos prognozę dabar!

Welf (WELF) Tokenomika

Supratimas apie Welf (WELF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WELFišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Welf (WELF)

Ieškote, kaip nusipirkti Welf? Viskas paprasta ir patogu! Welf lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

WELF į vietos valiutas

1 Welf(WELF) į VND
17,378.426
1 Welf(WELF) į AUD
A$0.997204
1 Welf(WELF) į GBP
0.482092
1 Welf(WELF) į EUR
0.56134
1 Welf(WELF) į USD
$0.6604
1 Welf(WELF) į MYR
RM2.786888
1 Welf(WELF) į TRY
27.267916
1 Welf(WELF) į JPY
¥97.0788
1 Welf(WELF) į ARS
ARS$940.7398
1 Welf(WELF) į RUB
56.345328
1 Welf(WELF) į INR
58.326528
1 Welf(WELF) į IDR
Rp10,826.227776
1 Welf(WELF) į KRW
919.7721
1 Welf(WELF) į PHP
37.761672
1 Welf(WELF) į EGP
￡E.31.804864
1 Welf(WELF) į BRL
R$3.56616
1 Welf(WELF) į CAD
C$0.911352
1 Welf(WELF) į BDT
80.43672
1 Welf(WELF) į NGN
996.074716
1 Welf(WELF) į COP
$2,589.798224
1 Welf(WELF) į ZAR
R.11.576812
1 Welf(WELF) į UAH
27.261312
1 Welf(WELF) į VES
Bs103.0224
1 Welf(WELF) į CLP
$634.6444
1 Welf(WELF) į PKR
Rs187.560204
1 Welf(WELF) į KZT
356.008432
1 Welf(WELF) į THB
฿21.007324
1 Welf(WELF) į TWD
NT$20.016724
1 Welf(WELF) į AED
د.إ2.423668
1 Welf(WELF) į CHF
Fr0.521716
1 Welf(WELF) į HKD
HK$5.137912
1 Welf(WELF) į AMD
֏252.345444
1 Welf(WELF) į MAD
.د.م5.963412
1 Welf(WELF) į MXN
$12.303252
1 Welf(WELF) į SAR
ريال2.4765
1 Welf(WELF) į PLN
2.403856
1 Welf(WELF) į RON
лв2.859532
1 Welf(WELF) į SEK
kr6.17474
1 Welf(WELF) į BGN
лв1.102868
1 Welf(WELF) į HUF
Ft221.980252
1 Welf(WELF) į CZK
13.789152
1 Welf(WELF) į KWD
د.ك0.201422
1 Welf(WELF) į ILS
2.199132
1 Welf(WELF) į AOA
Kz602.000828
1 Welf(WELF) į BHD
.د.ب0.2489708
1 Welf(WELF) į BMD
$0.6604
1 Welf(WELF) į DKK
kr4.213352
1 Welf(WELF) į HNL
L17.309084
1 Welf(WELF) į MUR
30.087824
1 Welf(WELF) į NAD
$11.609832
1 Welf(WELF) į NOK
kr6.551168
1 Welf(WELF) į NZD
$1.109472
1 Welf(WELF) į PAB
B/.0.6604
1 Welf(WELF) į PGK
K2.800096
1 Welf(WELF) į QAR
ر.ق2.403856
1 Welf(WELF) į RSD
дин.66.165476

Welf išteklius

Išsamesnei Welf analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Welf svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Welf

Kiek Welf(WELF) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WELF kaina USD valiuta yra 0.6604USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WELF į USD kaina?
Dabartinė WELF kaina USD valiuta yra $ 0.6604. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Welf rinkos kapitalizacija?
WELF rinkos kapitalizacija yra $ 7.08MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WELF apyvartoje?
WELF apyvartoje yra 10.72MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WELF kaina?
WELF pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5.023530105188494USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WELF kaina?
WELF pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.4277405196841301USD.
Kokia yra WELF prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WELF yra $ 202.71KUSD.
Ar WELF kaina šiais metais kils?
WELF šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WELF kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Welf (WELF) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

WELF-į-USD skaičiuoklė

Suma

WELF
WELF
USD
USD

1 WELF = 0.6604 USD

Prekiauti WELF

WELFUSDT
$0.6584
$0.6584$0.6584
+1.79%

