Welf (WELF) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Welf kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WELF augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Welf kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Welf kainos prognozė
$0.6306
-3.01%
USD
Faktinis
Prognozė
Welf Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Welf (WELF) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Welf galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.6306 prekybos kainą 2025 m.

Welf (WELF) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Welf galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.662130 prekybos kainą 2026 m.

Welf (WELF) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WELF ateities kaina yra $ 0.695236 su 10.25% augimo norma.

Welf (WELF) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WELF ateities kaina yra $ 0.729998 su 15.76% augimo norma.

Welf (WELF) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WELF 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.766498, o augimo norma – 21.55%.

Welf (WELF) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WELF 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.804823, o augimo norma – 27.63%.

Welf (WELF) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Welf kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1.3109 prekybos kainą.

Welf (WELF) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Welf kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 2.1354 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.6306
    0.00%
  • 2026
    $ 0.662130
    5.00%
  • 2027
    $ 0.695236
    10.25%
  • 2028
    $ 0.729998
    15.76%
  • 2029
    $ 0.766498
    21.55%
  • 2030
    $ 0.804823
    27.63%
  • 2031
    $ 0.845064
    34.01%
  • 2032
    $ 0.887317
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.931683
    47.75%
  • 2034
    $ 0.978267
    55.13%
  • 2035
    $ 1.0271
    62.89%
  • 2036
    $ 1.0785
    71.03%
  • 2037
    $ 1.1324
    79.59%
  • 2038
    $ 1.1890
    88.56%
  • 2039
    $ 1.2485
    97.99%
  • 2040
    $ 1.3109
    107.89%
Trumpalaikės Welf kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.6306
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.630686
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.631204
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.633191
    0.41%
Welf (WELF) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma WELF kaina yra $0.6306. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Welf (WELF) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė WELF, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.630686. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Welf (WELF) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WELF, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.631204. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Welf (WELF) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WELF kaina yra $0.633191. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Welf kainų statistika

$ 0.6306
$ 6.76M
10.72M
$ 158.18K
--

Naujausia WELF kaina yra $ 0.6306. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -3.01%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 158.18K.
Be to, WELF turi 10.72M apyvartą ir $ 6.76M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Welf (WELF)

Bandote įsigyti WELF? Dabar galite WELF įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Welf ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti WELF dabar

Welf istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Welf, dabartinė Welf kaina yra 0.6307USD. Apyvartinė Welf (WELF) pasiūla yra 0.00 WELF, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $6.76M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.03%
    $ -0.019999
    $ 0.6583
    $ 0.6273
  • 7 dienos
    0.08%
    $ 0.047200
    $ 0.695
    $ 0.5468
  • 30 dienų
    -0.26%
    $ -0.231499
    $ 1.01
    $ 0.5436
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Welf kaina pasikeitė $-0.019999, atspindinti -0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Welf buvo prekiaujama aukščiausia $0.695 ir žemiausia $0.5468. Kainos pokytis buvo 0.08%. Ši naujausia tendencija parodo WELF potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Welf įvyko -0.26%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.231499 vertę. Tai rodo, kad WELF artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Welf kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą WELF kainų istoriją

Kaip veikia Welf (WELF) kainų prognozės modulis?

Welf Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WELF kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Welf ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WELF būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Welf kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WELF ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WELF pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Welf potencialą.

Kodėl WELF kainų prognozė yra svarbi?

WELF kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WELF dabar?
Pagal jūsų prognozes, WELF pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WELF kainų prognozė?
Remiantis Welf (WELF) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WELF kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WELF 2026 m.?
1 vieneto Welf (WELF) kaina šiandien yra $0.6306. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WELF padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WELF kaina 2027 m.?
Welf (WELF) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WELF kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WELF kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Welf (WELF) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WELF kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Welf (WELF) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WELF 2030 m.?
1 vieneto Welf (WELF) kaina šiandien yra $0.6306. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WELF padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WELF kainų prognozė 2040 metams?
Welf (WELF) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WELF kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.