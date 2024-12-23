WELF

WELF is an innovative private banking ecosystem, bridging traditional finance with the digital world to redefine wealth management for today’s high-net-worth individuals. By integrating secure digital platforms with expert, independent advisory services, WELF offers a streamlined experience that caters to both traditional banking and cutting-edge investment opportunities, ensuring clients can manage their wealth seamlessly across both realms.

VardasWELF

ReitingasNo.1391

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)1.22%

Cirkuliuojantis kiekis10,717,456

Maksimali pasiūla50,000,000

Bendra pasiūla49,999,000

Cirkuliacijos norma0.2143%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas5.023530105188494,2024-12-23

Mažiausia kaina0.4277405196841301,2025-04-06

Vieša blokų grandinėETH

ĮvadasWELF is an innovative private banking ecosystem, bridging traditional finance with the digital world to redefine wealth management for today’s high-net-worth individuals. By integrating secure digital platforms with expert, independent advisory services, WELF offers a streamlined experience that caters to both traditional banking and cutting-edge investment opportunities, ensuring clients can manage their wealth seamlessly across both realms.

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

etfindex:mc_etfindex_sourceAtsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin“ BTC, „Ethereum“ ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin“ BTC, „Ethereum“ ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.
Paieška
Mėgstamiausi
WELF/USDT
Welf
----
--
24val. aukščiausias
--
24val. žemiausias
--
24 val. apimtis (WELF)
--
24 val. suma (USDT)
--
Diagrama
Informacija
Pavedimų knyga
Rinkos sandoriai
Pavedimų knyga
Rinkos sandoriai
Pavedimų knyga
Rinkos sandoriai
Rinkos sandoriai
Spot
Atviri pavedimai（0）
Pavedimų istorija
Prekybos istorija
Atviros pozicijos (0)
MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin“ BTC, „Ethereum“ ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin“ BTC, „Ethereum“ ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.
WELF/USDT
--
--
‎--
24val. aukščiausias
--
24val. žemiausias
--
24 val. apimtis (WELF)
--
24 val. suma (USDT)
--
Diagrama
Pavedimų knyga
Rinkos sandoriai
Informacija
Atviri pavedimai（0）
Pavedimų istorija
Prekybos istorija
Atviros pozicijos (0)
Loading...