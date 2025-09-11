WadzCoin Token (WCO) realiojo laiko kaina yra $ 0.0011921. Per pastarąsias 24 valandas WCO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0008625 iki aukščiausios $ 0.0013499 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WCO kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WCO per pastarąją valandą pasikeitė -1.53%, per 24 valandas – -2.56%, o per pastarąsias 7 dienas – +345.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
WadzCoin Token (WCO) rinkos informacija
$ 3.58M
$ 156.97K
$ 11.92M
3.00B
10,000,000,000
NONE
Dabartinė WadzCoin Token rinkos kapitalizacija yra $ 3.58M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 156.97K. WCO apyvartoje yra 3.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.92M
WadzCoin Token (WCO) kainos istorija USD
Stebėkite WadzCoin Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000031404
-2.56%
30 dienų
$ +0.0008786
+280.25%
60 dienų
$ +0.0007383
+162.69%
90 dienų
$ +0.000788
+195.00%
WadzCoin Token kainos pokytis šiandien
Šiandien WCO užfiksuotas $ -0.000031404 (-2.56%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
WadzCoin Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0008786 (+280.25%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
WadzCoin Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WCO rodiklis pasikeitė $ +0.0007383 (+162.69% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
WadzCoin Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000788 (+195.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir WadzCoin Token (WCO) pokyčius?
W Coin (WCO) is the fuel that powers the W Chain Hybrid Blockchain. It serves as the primary utility coin within the ecosystem, facilitating fast, low-cost transactions, enabling staking and governance, and supporting enterprise-grade applications. Built on the principles of speed, security, and scalability, W Coin is uniquely positioned to address the challenges faced by businesses and users in the blockchain space. With hybrid blockchain architecture, W Chain provides a solution that combines the benefits of both public and private blockchains, making WCO an essential coin for those seeking flexible, secure, and efficient
WadzCoin Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų WadzCoin Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti WCOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie WadzCoin Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti WadzCoin Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
WadzCoin Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos WadzCoin Token (WCO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų WadzCoin Token (WCO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes WadzCoin Token prognozes.
Supratimas apie WadzCoin Token (WCO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WCOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti WadzCoin Token (WCO)
Ieškote, kaip nusipirkti WadzCoin Token? Viskas paprasta ir patogu! WadzCoin Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.