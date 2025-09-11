Daugiau apie WCO

WadzCoin Token logotipas

WadzCoin Token kaina(WCO)

1 WCO į USD – tiesioginė kaina:

WadzCoin Token (WCO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:54:13(UTC+8)

WadzCoin Token (WCO) kainos informacija (USD)

-1.53%

-2.56%

+345.97%

+345.97%

WadzCoin Token (WCO) realiojo laiko kaina yra $ 0.0011921. Per pastarąsias 24 valandas WCO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0008625 iki aukščiausios $ 0.0013499 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WCO kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WCO per pastarąją valandą pasikeitė -1.53%, per 24 valandas – -2.56%, o per pastarąsias 7 dienas – +345.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

WadzCoin Token (WCO) rinkos informacija

Dabartinė WadzCoin Token rinkos kapitalizacija yra $ 3.58M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 156.97K. WCO apyvartoje yra 3.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.92M

WadzCoin Token (WCO) kainos istorija USD

Stebėkite WadzCoin Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000031404-2.56%
30 dienų$ +0.0008786+280.25%
60 dienų$ +0.0007383+162.69%
90 dienų$ +0.000788+195.00%
WadzCoin Token kainos pokytis šiandien

Šiandien WCO užfiksuotas $ -0.000031404 (-2.56%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

WadzCoin Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0008786 (+280.25%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

WadzCoin Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WCO rodiklis pasikeitė $ +0.0007383 (+162.69% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

WadzCoin Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000788 (+195.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir WadzCoin Token (WCO) pokyčius?

Peržiūrėkite WadzCoin Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra WadzCoin Token (WCO)

W Coin (WCO) is the fuel that powers the W Chain Hybrid Blockchain. It serves as the primary utility coin within the ecosystem, facilitating fast, low-cost transactions, enabling staking and governance, and supporting enterprise-grade applications. Built on the principles of speed, security, and scalability, W Coin is uniquely positioned to address the challenges faced by businesses and users in the blockchain space. With hybrid blockchain architecture, W Chain provides a solution that combines the benefits of both public and private blockchains, making WCO an essential coin for those seeking flexible, secure, and efficient

WadzCoin Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų WadzCoin Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti WCOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie WadzCoin Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti WadzCoin Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

WadzCoin Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos WadzCoin Token (WCO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų WadzCoin Token (WCO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes WadzCoin Token prognozes.

Peržiūrėkite WadzCoin Token kainos prognozę dabar!

WadzCoin Token (WCO) Tokenomika

Supratimas apie WadzCoin Token (WCO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WCOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti WadzCoin Token (WCO)

Ieškote, kaip nusipirkti WadzCoin Token? Viskas paprasta ir patogu! WadzCoin Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

WCO į vietos valiutas

WadzCoin Token išteklius

Išsamesnei WadzCoin Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali WadzCoin Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie WadzCoin Token

Kiek WadzCoin Token(WCO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WCO kaina USD valiuta yra 0.0011921USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WCO į USD kaina?
Dabartinė WCO kaina USD valiuta yra $ 0.0011921. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra WadzCoin Token rinkos kapitalizacija?
WCO rinkos kapitalizacija yra $ 3.58MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WCO apyvartoje?
WCO apyvartoje yra 3.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WCO kaina?
WCO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WCO kaina?
WCO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra WCO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WCO yra $ 156.97KUSD.
Ar WCO kaina šiais metais kils?
WCO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WCO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:54:13(UTC+8)

WadzCoin Token (WCO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

