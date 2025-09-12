WadzCoin Token (WCO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite WadzCoin Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WCO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte WadzCoin Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

WadzCoin Token kainos prognozė
$0.001638
+61.57%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:32:09(UTC+8)

WadzCoin Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

WadzCoin Token (WCO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, WadzCoin Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001638 prekybos kainą 2025 m.

WadzCoin Token (WCO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, WadzCoin Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001719 prekybos kainą 2026 m.

WadzCoin Token (WCO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WCO ateities kaina yra $ 0.001805 su 10.25% augimo norma.

WadzCoin Token (WCO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WCO ateities kaina yra $ 0.001896 su 15.76% augimo norma.

WadzCoin Token (WCO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WCO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001990, o augimo norma – 21.55%.

WadzCoin Token (WCO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WCO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002090, o augimo norma – 27.63%.

WadzCoin Token (WCO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. WadzCoin Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.003405 prekybos kainą.

WadzCoin Token (WCO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. WadzCoin Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.005546 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001638
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001719
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001805
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001896
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001990
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002090
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002195
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002304
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002420
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002541
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002668
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002801
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002941
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003088
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003243
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003405
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės WadzCoin Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.001638
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.001638
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001639
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.001644
    0.41%
WadzCoin Token (WCO) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma WCO kaina yra $0.001638. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

WadzCoin Token (WCO) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė WCO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001638. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

WadzCoin Token (WCO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WCO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001639. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

WadzCoin Token (WCO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WCO kaina yra $0.001644. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė WadzCoin Token kainų statistika

$ 0.001638
+61.57%

$ 4.92M
3.00B
$ 119.86K
--

Naujausia WCO kaina yra $ 0.001638. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +61.57%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 119.86K.
Be to, WCO turi 3.00B apyvartą ir $ 4.92M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti WadzCoin Token (WCO)

Bandote įsigyti WCO? Dabar galite WCO įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti WadzCoin Token ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti WCO dabar

WadzCoin Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje WadzCoin Token, dabartinė WadzCoin Token kaina yra 0.001640USD. Apyvartinė WadzCoin Token (WCO) pasiūla yra 0.00 WCO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $4.92M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.43%
    $ 0.000491
    $ 0.001707
    $ 0.001005
  • 7 dienos
    3.34%
    $ 0.001260
    $ 0.001707
    $ 0.000368
  • 30 dienų
    4.74%
    $ 0.001352
    $ 0.001707
    $ 0.000200
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas WadzCoin Token kaina pasikeitė $0.000491, atspindinti 0.43% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas WadzCoin Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.001707 ir žemiausia $0.000368. Kainos pokytis buvo 3.34%. Ši naujausia tendencija parodo WCO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį WadzCoin Token įvyko 4.74%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.001352 vertę. Tai rodo, kad WCO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą WadzCoin Token kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą WCO kainų istoriją

Kaip veikia WadzCoin Token (WCO) kainų prognozės modulis?

WadzCoin Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WCO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius WadzCoin Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WCO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti WadzCoin Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WCO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WCO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą WadzCoin Token potencialą.

Kodėl WCO kainų prognozė yra svarbi?

WCO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WCO dabar?
Pagal jūsų prognozes, WCO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WCO kainų prognozė?
Remiantis WadzCoin Token (WCO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WCO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WCO 2026 m.?
1 vieneto WadzCoin Token (WCO) kaina šiandien yra $0.001638. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WCO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WCO kaina 2027 m.?
WadzCoin Token (WCO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WCO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WCO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, WadzCoin Token (WCO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WCO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, WadzCoin Token (WCO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WCO 2030 m.?
1 vieneto WadzCoin Token (WCO) kaina šiandien yra $0.001638. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WCO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WCO kainų prognozė 2040 metams?
WadzCoin Token (WCO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WCO kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:32:09(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.