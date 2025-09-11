Daugiau apie WBTC

Wrapped BTC logotipas

Wrapped BTC kaina(WBTC)

1 WBTC į USD – tiesioginė kaina:

+0.31%1D
USD
Wrapped BTC (WBTC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:24:22(UTC+8)

Wrapped BTC (WBTC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.09%

+0.31%

+2.82%

+2.82%

Wrapped BTC (WBTC) realiojo laiko kaina yra $ 114,274.1. Per pastarąsias 24 valandas WBTC svyravo nuo žemiausios kainos $ 111,414.32 iki aukščiausios $ 114,437.82 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WBTC kaina yra $ 123,958.3989045868, o žemiausia – $ 3,330.11634888.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WBTC per pastarąją valandą pasikeitė +0.09%, per 24 valandas – +0.31%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Wrapped BTC (WBTC) rinkos informacija

No.9307

ETH

Dabartinė Wrapped BTC rinkos kapitalizacija yra $ 14.56B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 5.56M. WBTC apyvartoje yra 127.40K vienetų, o bendras kiekis siekia 127404.59964837. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.56B

Wrapped BTC (WBTC) kainos istorija USD

Stebėkite Wrapped BTC kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +353.0695+0.31%
30 dienų$ -4,785.49-4.02%
60 dienų$ -3,568.32-3.03%
90 dienų$ +9,413.09+8.97%
Wrapped BTC kainos pokytis šiandien

Šiandien WBTC užfiksuotas $ +353.0695 (+0.31%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Wrapped BTC 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -4,785.49 (-4.02%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Wrapped BTC 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WBTC rodiklis pasikeitė $ -3,568.32 (-3.03% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Wrapped BTC 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +9,413.09 (+8.97%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Wrapped BTC (WBTC) pokyčius?

Peržiūrėkite Wrapped BTC kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Wrapped BTC (WBTC)

Wrapped Bitcoin is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that represents Bitcoin. Wrapped Bitcoin allows for Bitcoin transfers to be conducted quicker on the Ethereum blockchain and opens up the possibility for BTC to be used in the Ethereum ecosystem.

Wrapped BTC galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Wrapped BTC investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti WBTCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Wrapped BTC mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Wrapped BTC, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Wrapped BTC kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Wrapped BTC (WBTC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Wrapped BTC (WBTC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Wrapped BTC prognozes.

Peržiūrėkite Wrapped BTC kainos prognozę dabar!

Wrapped BTC (WBTC) Tokenomika

Supratimas apie Wrapped BTC (WBTC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WBTCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Wrapped BTC (WBTC)

Ieškote, kaip nusipirkti Wrapped BTC? Viskas paprasta ir patogu! Wrapped BTC lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

WBTC į vietos valiutas

Wrapped BTC išteklius

Išsamesnei Wrapped BTC analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Wrapped BTC svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Wrapped BTC

Kiek Wrapped BTC(WBTC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WBTC kaina USD valiuta yra 114,274.1USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WBTC į USD kaina?
Dabartinė WBTC kaina USD valiuta yra $ 114,274.1. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Wrapped BTC rinkos kapitalizacija?
WBTC rinkos kapitalizacija yra $ 14.56BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WBTC apyvartoje?
WBTC apyvartoje yra 127.40KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WBTC kaina?
WBTC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 123,958.3989045868USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WBTC kaina?
WBTC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 3,330.11634888USD.
Kokia yra WBTC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WBTC yra $ 5.56MUSD.
Ar WBTC kaina šiais metais kils?
WBTC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WBTC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

