Daugiau apie WBT

WBT Kainos informacija

WBT Baltoji knyga

WBT Oficiali svetainė

WBT Tokenomika

WBT Kainų prognozė

WBT Istorija

WBT pirkimo vadovas

WBTvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

WBT Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

WhiteBIT Token logotipas

WhiteBIT Token kaina(WBT)

1 WBT į USD – tiesioginė kaina:

$43.18
$43.18$43.18
+0.11%1D
USD
WhiteBIT Token (WBT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:08:12(UTC+8)

WhiteBIT Token (WBT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 42.4
$ 42.4$ 42.4
24 val. žemiausia
$ 43.274
$ 43.274$ 43.274
24 val. aukščiausia

$ 42.4
$ 42.4$ 42.4

$ 43.274
$ 43.274$ 43.274

$ 51.8832870534649
$ 51.8832870534649$ 51.8832870534649

$ 2.9801597999500005
$ 2.9801597999500005$ 2.9801597999500005

+0.02%

+0.11%

+2.46%

+2.46%

WhiteBIT Token (WBT) realiojo laiko kaina yra $ 43.173. Per pastarąsias 24 valandas WBT svyravo nuo žemiausios kainos $ 42.4 iki aukščiausios $ 43.274 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WBT kaina yra $ 51.8832870534649, o žemiausia – $ 2.9801597999500005.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WBT per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – +0.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

WhiteBIT Token (WBT) rinkos informacija

No.3488

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.57M
$ 4.57M$ 4.57M

$ 17.27B
$ 17.27B$ 17.27B

0.00
0.00 0.00

400,000,000
400,000,000 400,000,000

365,557,132
365,557,132 365,557,132

0.00%

TRX

Dabartinė WhiteBIT Token rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.57M. WBT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 365557132. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.27B

WhiteBIT Token (WBT) kainos istorija USD

Stebėkite WhiteBIT Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.04745+0.11%
30 dienų$ -1.647-3.68%
60 dienų$ -2.943-6.39%
90 dienų$ +8.782+25.53%
WhiteBIT Token kainos pokytis šiandien

Šiandien WBT užfiksuotas $ +0.04745 (+0.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

WhiteBIT Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -1.647 (-3.68%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

WhiteBIT Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WBT rodiklis pasikeitė $ -2.943 (-6.39% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

WhiteBIT Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +8.782 (+25.53%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir WhiteBIT Token (WBT) pokyčius?

Peržiūrėkite WhiteBIT Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra WhiteBIT Token (WBT)

WBT is a utility token of the largest European cryptocurrency exchange, WhiteBIT. The platform was established in 2018 and has already become one of the leading crypto exchanges with 3+ mln users worldwide. WhiteBIT’s goal is to contribute to the mass adoption and popularization of blockchain technologies by implementing the most effective trading and staking tools on the most convenient terms. The most popular and efficient trading orders for spot and margin trading, up to 20x leverage for margin and perpetual Bitcoin futures trading, unique passive income tools, a referral program, and the lowest trading fees on the market are only part of the functionality available on WhiteBIT.

WhiteBIT Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų WhiteBIT Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti WBTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie WhiteBIT Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti WhiteBIT Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

WhiteBIT Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos WhiteBIT Token (WBT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų WhiteBIT Token (WBT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes WhiteBIT Token prognozes.

Peržiūrėkite WhiteBIT Token kainos prognozę dabar!

WhiteBIT Token (WBT) Tokenomika

Supratimas apie WhiteBIT Token (WBT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WBTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti WhiteBIT Token (WBT)

Ieškote, kaip nusipirkti WhiteBIT Token? Viskas paprasta ir patogu! WhiteBIT Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

WBT į vietos valiutas

1 WhiteBIT Token(WBT) į VND
1,136,097.495
1 WhiteBIT Token(WBT) į AUD
A$65.19123
1 WhiteBIT Token(WBT) į GBP
31.51629
1 WhiteBIT Token(WBT) į EUR
36.69705
1 WhiteBIT Token(WBT) į USD
$43.173
1 WhiteBIT Token(WBT) į MYR
RM182.19006
1 WhiteBIT Token(WBT) į TRY
1,782.61317
1 WhiteBIT Token(WBT) į JPY
¥6,346.431
1 WhiteBIT Token(WBT) į ARS
ARS$61,499.9385
1 WhiteBIT Token(WBT) į RUB
3,683.52036
1 WhiteBIT Token(WBT) į INR
3,813.03936
1 WhiteBIT Token(WBT) į IDR
Rp707,753.98512
1 WhiteBIT Token(WBT) į KRW
60,129.19575
1 WhiteBIT Token(WBT) į PHP
2,468.63214
1 WhiteBIT Token(WBT) į EGP
￡E.2,079.21168
1 WhiteBIT Token(WBT) į BRL
R$233.1342
1 WhiteBIT Token(WBT) į CAD
C$59.57874
1 WhiteBIT Token(WBT) į BDT
5,258.4714
1 WhiteBIT Token(WBT) į NGN
65,117.40417
1 WhiteBIT Token(WBT) į COP
$169,305.50988
1 WhiteBIT Token(WBT) į ZAR
R.756.82269
1 WhiteBIT Token(WBT) į UAH
1,782.18144
1 WhiteBIT Token(WBT) į VES
Bs6,734.988
1 WhiteBIT Token(WBT) į CLP
$41,489.253
1 WhiteBIT Token(WBT) į PKR
Rs12,261.56373
1 WhiteBIT Token(WBT) į KZT
23,273.70084
1 WhiteBIT Token(WBT) į THB
฿1,373.33313
1 WhiteBIT Token(WBT) į TWD
NT$1,308.57363
1 WhiteBIT Token(WBT) į AED
د.إ158.44491
1 WhiteBIT Token(WBT) į CHF
Fr34.10667
1 WhiteBIT Token(WBT) į HKD
HK$335.88594
1 WhiteBIT Token(WBT) į AMD
֏16,496.83503
1 WhiteBIT Token(WBT) į MAD
.د.م389.85219
1 WhiteBIT Token(WBT) į MXN
$804.31299
1 WhiteBIT Token(WBT) į SAR
ريال161.89875
1 WhiteBIT Token(WBT) į PLN
157.14972
1 WhiteBIT Token(WBT) į RON
лв186.93909
1 WhiteBIT Token(WBT) į SEK
kr403.66755
1 WhiteBIT Token(WBT) į BGN
лв72.09891
1 WhiteBIT Token(WBT) į HUF
Ft14,521.67028
1 WhiteBIT Token(WBT) į CZK
901.45224
1 WhiteBIT Token(WBT) į KWD
د.ك13.167765
1 WhiteBIT Token(WBT) į ILS
143.76609
1 WhiteBIT Token(WBT) į AOA
Kz39,355.21161
1 WhiteBIT Token(WBT) į BHD
.د.ب16.276221
1 WhiteBIT Token(WBT) į BMD
$43.173
1 WhiteBIT Token(WBT) į DKK
kr275.44374
1 WhiteBIT Token(WBT) į HNL
L1,131.56433
1 WhiteBIT Token(WBT) į MUR
1,966.96188
1 WhiteBIT Token(WBT) į NAD
$758.98134
1 WhiteBIT Token(WBT) į NOK
kr428.70789
1 WhiteBIT Token(WBT) į NZD
$72.53064
1 WhiteBIT Token(WBT) į PAB
B/.43.173
1 WhiteBIT Token(WBT) į PGK
K183.05352
1 WhiteBIT Token(WBT) į QAR
ر.ق157.14972
1 WhiteBIT Token(WBT) į RSD
дин.4,325.50287

WhiteBIT Token išteklius

Išsamesnei WhiteBIT Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali WhiteBIT Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie WhiteBIT Token

Kiek WhiteBIT Token(WBT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WBT kaina USD valiuta yra 43.173USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WBT į USD kaina?
Dabartinė WBT kaina USD valiuta yra $ 43.173. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra WhiteBIT Token rinkos kapitalizacija?
WBT rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WBT apyvartoje?
WBT apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WBT kaina?
WBT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 51.8832870534649USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WBT kaina?
WBT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 2.9801597999500005USD.
Kokia yra WBT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WBT yra $ 4.57MUSD.
Ar WBT kaina šiais metais kils?
WBT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WBT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:08:12(UTC+8)

WhiteBIT Token (WBT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

WBT-į-USD skaičiuoklė

Suma

WBT
WBT
USD
USD

1 WBT = 43.173 USD

Prekiauti WBT

WBTUSDT
$43.18
$43.18$43.18
+0.13%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis