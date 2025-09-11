WhiteBIT Token (WBT) realiojo laiko kaina yra $ 43.173. Per pastarąsias 24 valandas WBT svyravo nuo žemiausios kainos $ 42.4 iki aukščiausios $ 43.274 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WBT kaina yra $ 51.8832870534649, o žemiausia – $ 2.9801597999500005.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WBT per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – +0.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
WhiteBIT Token (WBT) rinkos informacija
Dabartinė WhiteBIT Token rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.57M. WBT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 365557132. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.27B
WhiteBIT Token (WBT) kainos istorija USD
Stebėkite WhiteBIT Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.04745
+0.11%
30 dienų
$ -1.647
-3.68%
60 dienų
$ -2.943
-6.39%
90 dienų
$ +8.782
+25.53%
WhiteBIT Token kainos pokytis šiandien
Šiandien WBT užfiksuotas $ +0.04745 (+0.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
WhiteBIT Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -1.647 (-3.68%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
WhiteBIT Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WBT rodiklis pasikeitė $ -2.943 (-6.39% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
WhiteBIT Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +8.782 (+25.53%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir WhiteBIT Token (WBT) pokyčius?
WBT is a utility token of the largest European cryptocurrency exchange, WhiteBIT. The platform was established in 2018 and has already become one of the leading crypto exchanges with 3+ mln users worldwide. WhiteBIT’s goal is to contribute to the mass adoption and popularization of blockchain technologies by implementing the most effective trading and staking tools on the most convenient terms. The most popular and efficient trading orders for spot and margin trading, up to 20x leverage for margin and perpetual Bitcoin futures trading, unique passive income tools, a referral program, and the lowest trading fees on the market are only part of the functionality available on WhiteBIT.
WhiteBIT Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų WhiteBIT Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti WBTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie WhiteBIT Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti WhiteBIT Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
WhiteBIT Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos WhiteBIT Token (WBT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų WhiteBIT Token (WBT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes WhiteBIT Token prognozes.
Supratimas apie WhiteBIT Token (WBT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WBTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti WhiteBIT Token (WBT)
Ieškote, kaip nusipirkti WhiteBIT Token? Viskas paprasta ir patogu! WhiteBIT Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.