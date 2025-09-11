Waffles (WAFFLES) realiojo laiko kaina yra $ 0.00367. Per pastarąsias 24 valandas WAFFLES svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00361 iki aukščiausios $ 0.00411 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WAFFLES kaina yra $ 0.04295198242461536, o žemiausia – $ 0.001623130974260684.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WAFFLES per pastarąją valandą pasikeitė +0.27%, per 24 valandas – -1.34%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Waffles (WAFFLES) rinkos informacija
No.1633
$ 3.28M
$ 16.86K
$ 3.67M
894.47M
1,000,000,000
998,378,465.54
89.44%
SOL
Dabartinė Waffles rinkos kapitalizacija yra $ 3.28M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 16.86K. WAFFLES apyvartoje yra 894.47M vienetų, o bendras kiekis siekia 998378465.54. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.67M
Waffles (WAFFLES) kainos istorija USD
Stebėkite Waffles kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000498
-1.34%
30 dienų
$ +0.00149
+68.34%
60 dienų
$ +0.00133
+56.83%
90 dienų
$ +0.00103
+39.01%
Waffles kainos pokytis šiandien
Šiandien WAFFLES užfiksuotas $ -0.0000498 (-1.34%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Waffles 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00149 (+68.34%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Waffles 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, WAFFLES rodiklis pasikeitė $ +0.00133 (+56.83% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Waffles 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00103 (+39.01%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Waffles (WAFFLES) pokyčius?
Waffles Davincij15's Cat. The second chance you have been waiting for… Don’t miss it again.
Waffles galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Waffles investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Waffles, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Waffles kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Waffles (WAFFLES) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Waffles (WAFFLES) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Waffles prognozes.
Supratimas apie Waffles (WAFFLES) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WAFFLESišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Waffles (WAFFLES)
Ieškote, kaip nusipirkti Waffles? Viskas paprasta ir patogu! Waffles lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.