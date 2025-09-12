VeThor Token (VTHO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite VeThor Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek VTHO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte VeThor Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

VeThor Token kainos prognozė
$0.001891
+0.37%
USD
Faktinis
Prognozė
VeThor Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

VeThor Token (VTHO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, VeThor Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001891 prekybos kainą 2025 m.

VeThor Token (VTHO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, VeThor Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001985 prekybos kainą 2026 m.

VeThor Token (VTHO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. VTHO ateities kaina yra $ 0.002084 su 10.25% augimo norma.

VeThor Token (VTHO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. VTHO ateities kaina yra $ 0.002189 su 15.76% augimo norma.

VeThor Token (VTHO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VTHO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002298, o augimo norma – 21.55%.

VeThor Token (VTHO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VTHO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002413, o augimo norma – 27.63%.

VeThor Token (VTHO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. VeThor Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.003931 prekybos kainą.

VeThor Token (VTHO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. VeThor Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.006403 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001891
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001985
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002084
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002189
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002298
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002413
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002534
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002660
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002793
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002933
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003080
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003234
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003395
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003565
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003744
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003931
    107.89%
Trumpalaikės VeThor Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.001891
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.001891
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001892
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.001898
    0.41%
VeThor Token (VTHO) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma VTHO kaina yra $0.001891. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

VeThor Token (VTHO) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė VTHO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001891. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

VeThor Token (VTHO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė VTHO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001892. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

VeThor Token (VTHO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma VTHO kaina yra $0.001898. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė VeThor Token kainų statistika

$ 0.001891
+0.37%

$ 177.53M
93.88B
$ 159.86K
--

Naujausia VTHO kaina yra $ 0.001891. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.37%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 159.86K.
Be to, VTHO turi 93.88B apyvartą ir $ 177.53M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti VeThor Token (VTHO)

Bandote įsigyti VTHO? Dabar galite VTHO įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti VeThor Token ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti VTHO dabar

VeThor Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje VeThor Token, dabartinė VeThor Token kaina yra 0.001891USD. Apyvartinė VeThor Token (VTHO) pasiūla yra 0.00 VTHO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $177.53M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000010
    $ 0.001918
    $ 0.001875
  • 7 dienos
    0.03%
    $ 0.000051
    $ 0.001918
    $ 0.0018
  • 30 dienų
    -0.06%
    $ -0.000136
    $ 0.00207
    $ 0.001756
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas VeThor Token kaina pasikeitė $-0.000010, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas VeThor Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.001918 ir žemiausia $0.0018. Kainos pokytis buvo 0.03%. Ši naujausia tendencija parodo VTHO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį VeThor Token įvyko -0.06%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000136 vertę. Tai rodo, kad VTHO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą VeThor Token kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą VTHO kainų istoriją

Kaip veikia VeThor Token (VTHO) kainų prognozės modulis?

VeThor Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas VTHO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius VeThor Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą VTHO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti VeThor Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja VTHO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina VTHO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą VeThor Token potencialą.

Kodėl VTHO kainų prognozė yra svarbi?

VTHO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į VTHO dabar?
Pagal jūsų prognozes, VTHO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio VTHO kainų prognozė?
Remiantis VeThor Token (VTHO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama VTHO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 VTHO 2026 m.?
1 vieneto VeThor Token (VTHO) kaina šiandien yra $0.001891. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VTHO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama VTHO kaina 2027 m.?
VeThor Token (VTHO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 VTHO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė VTHO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, VeThor Token (VTHO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė VTHO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, VeThor Token (VTHO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 VTHO 2030 m.?
1 vieneto VeThor Token (VTHO) kaina šiandien yra $0.001891. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VTHO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia VTHO kainų prognozė 2040 metams?
VeThor Token (VTHO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 VTHO kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.