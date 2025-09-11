Voxies (VOXEL) realiojo laiko kaina yra $ 0.05645. Per pastarąsias 24 valandas VOXEL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.05388 iki aukščiausios $ 0.06126 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VOXEL kaina yra $ 4.75817201330435, o žemiausia – $ 0.020168643452961734.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VOXEL per pastarąją valandą pasikeitė -1.21%, per 24 valandas – -1.79%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Voxies (VOXEL) rinkos informacija
Dabartinė Voxies rinkos kapitalizacija yra $ 13.91M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.27M. VOXEL apyvartoje yra 246.35M vienetų, o bendras kiekis siekia 300000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.94M
Voxies (VOXEL) kainos istorija USD
Stebėkite Voxies kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0010291
-1.79%
30 dienų
$ -0.00243
-4.13%
60 dienų
$ -0.00067
-1.18%
90 dienų
$ +0.00583
+11.51%
Voxies kainos pokytis šiandien
Šiandien VOXEL užfiksuotas $ -0.0010291 (-1.79%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Voxies 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00243 (-4.13%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Voxies 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VOXEL rodiklis pasikeitė $ -0.00067 (-1.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Voxies 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00583 (+11.51%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Voxies (VOXEL) pokyčius?
VOXEL is the in-game currency and rewards token of Voxie Tactics, a turn-based roleplaying game that runs on the Polygon network. As a free-to-play blockchain-based game, players collect in-game characters called Voxies, which are issued as NFTs on the Ethereum blockchain.
Voxies kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Voxies (VOXEL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Voxies (VOXEL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Voxies prognozes.
Supratimas apie Voxies (VOXEL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VOXELišsamią tokeno tokenomiką dabar!
