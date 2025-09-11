Virtuals Protocol (VIRTUAL) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.238
$ 1.238$ 1.238
24 val. žemiausia
$ 1.309
$ 1.309$ 1.309
24 val. aukščiausia
$ 1.238
$ 1.238$ 1.238
$ 1.309
$ 1.309$ 1.309
$ 5.0709119422827476
$ 5.0709119422827476$ 5.0709119422827476
$ 0.007604929689950013
$ 0.007604929689950013$ 0.007604929689950013
+0.19%
-2.23%
+15.08%
+15.08%
Virtuals Protocol (VIRTUAL) realiojo laiko kaina yra $ 1.249. Per pastarąsias 24 valandas VIRTUAL svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.238 iki aukščiausios $ 1.309 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VIRTUAL kaina yra $ 5.0709119422827476, o žemiausia – $ 0.007604929689950013.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VIRTUAL per pastarąją valandą pasikeitė +0.19%, per 24 valandas – -2.23%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Virtuals Protocol (VIRTUAL) rinkos informacija
No.95
$ 818.81M
$ 818.81M$ 818.81M
$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M
$ 1.25B
$ 1.25B$ 1.25B
655.57M
655.57M 655.57M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
65.55%
0.02%
BASE
Dabartinė Virtuals Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 818.81M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.16M. VIRTUAL apyvartoje yra 655.57M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.25B
Virtuals Protocol (VIRTUAL) kainos istorija USD
Stebėkite Virtuals Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.028488
-2.23%
30 dienų
$ -0.0567
-4.35%
60 dienų
$ -0.5053
-28.81%
90 dienų
$ -0.5676
-31.25%
Virtuals Protocol kainos pokytis šiandien
Šiandien VIRTUAL užfiksuotas $ -0.028488 (-2.23%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Virtuals Protocol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0567 (-4.35%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Virtuals Protocol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VIRTUAL rodiklis pasikeitė $ -0.5053 (-28.81% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Virtuals Protocol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.5676 (-31.25%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Virtuals Protocol (VIRTUAL) pokyčius?
Virtuals Protocol is dedicated to powering games with democratic AI. Think of Virtual as a library of Gaming AIs and a marketplace that connects AI contributors (the supply side) with game developers (the demand side).
Virtuals Protocol kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Virtuals Protocol (VIRTUAL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Virtuals Protocol (VIRTUAL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Virtuals Protocol prognozes.
Supratimas apie Virtuals Protocol (VIRTUAL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VIRTUALišsamią tokeno tokenomiką dabar!
