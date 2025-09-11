Daugiau apie VIRTUAL

Virtuals Protocol logotipas

Virtuals Protocol kaina(VIRTUAL)

1 VIRTUAL į USD – tiesioginė kaina:

$1.249
$1.249$1.249
-2.23%1D
USD
Virtuals Protocol (VIRTUAL) kainos grafikas realiu laiku
Virtuals Protocol (VIRTUAL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.238
$ 1.238$ 1.238
24 val. žemiausia
$ 1.309
$ 1.309$ 1.309
24 val. aukščiausia

$ 1.238
$ 1.238$ 1.238

$ 1.309
$ 1.309$ 1.309

$ 5.0709119422827476
$ 5.0709119422827476$ 5.0709119422827476

$ 0.007604929689950013
$ 0.007604929689950013$ 0.007604929689950013

+0.19%

-2.23%

+15.08%

+15.08%

Virtuals Protocol (VIRTUAL) realiojo laiko kaina yra $ 1.249. Per pastarąsias 24 valandas VIRTUAL svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.238 iki aukščiausios $ 1.309 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VIRTUAL kaina yra $ 5.0709119422827476, o žemiausia – $ 0.007604929689950013.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VIRTUAL per pastarąją valandą pasikeitė +0.19%, per 24 valandas – -2.23%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.08%.

Virtuals Protocol (VIRTUAL) rinkos informacija

No.95

$ 818.81M
$ 818.81M$ 818.81M

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

$ 1.25B
$ 1.25B$ 1.25B

655.57M
655.57M 655.57M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

65.55%

0.02%

BASE

Dabartinė Virtuals Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 818.81M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.16M. VIRTUAL apyvartoje yra 655.57M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.25B

Virtuals Protocol (VIRTUAL) kainos istorija USD

Stebėkite Virtuals Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.028488-2.23%
30 dienų$ -0.0567-4.35%
60 dienų$ -0.5053-28.81%
90 dienų$ -0.5676-31.25%
Virtuals Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien VIRTUAL užfiksuotas $ -0.028488 (-2.23%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Virtuals Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0567 (-4.35%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Virtuals Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VIRTUAL rodiklis pasikeitė $ -0.5053 (-28.81% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Virtuals Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.5676 (-31.25%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Virtuals Protocol (VIRTUAL) pokyčius?

Peržiūrėkite Virtuals Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Virtuals Protocol is dedicated to powering games with democratic AI. Think of Virtual as a library of Gaming AIs and a marketplace that connects AI contributors (the supply side) with game developers (the demand side).

Virtuals Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Virtuals Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti VIRTUALstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Virtuals Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Virtuals Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Virtuals Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Virtuals Protocol (VIRTUAL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Virtuals Protocol (VIRTUAL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Virtuals Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Virtuals Protocol kainos prognozę dabar!

Virtuals Protocol (VIRTUAL) Tokenomika

Supratimas apie Virtuals Protocol (VIRTUAL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VIRTUALišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Ieškote, kaip nusipirkti Virtuals Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Virtuals Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

VIRTUAL į vietos valiutas

1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į VND
32,867.435
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į AUD
A$1.88599
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į GBP
0.91177
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į EUR
1.06165
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į USD
$1.249
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į MYR
RM5.27078
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į TRY
51.57121
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į JPY
¥183.603
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į ARS
ARS$1,779.2005
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į RUB
106.56468
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į INR
110.29919
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į IDR
Rp20,475.40656
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į KRW
1,739.54475
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į PHP
71.40533
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į EGP
￡E.60.15184
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į BRL
R$6.7446
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į CAD
C$1.72362
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į BDT
152.1282
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į NGN
1,883.85421
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į COP
$4,898.02844
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į ZAR
R.21.89497
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į UAH
51.55872
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į VES
Bs194.844
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į CLP
$1,200.289
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į PKR
Rs354.72849
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į KZT
673.31092
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į THB
฿39.74318
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į TWD
NT$37.8447
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į AED
د.إ4.58383
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į CHF
Fr0.98671
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į HKD
HK$9.71722
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į AMD
֏477.25539
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į MAD
.د.م11.27847
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į MXN
$23.26887
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į SAR
ريال4.68375
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į PLN
4.54636
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į RON
лв5.40817
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į SEK
kr11.67815
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į BGN
лв2.08583
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į HUF
Ft420.11364
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į CZK
26.07912
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į KWD
د.ك0.380945
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į ILS
4.15917
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į AOA
Kz1,138.55093
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į BHD
.د.ب0.470873
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į BMD
$1.249
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į DKK
kr7.96862
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į HNL
L32.73629
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į MUR
56.90444
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į NAD
$21.95742
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į NOK
kr12.40257
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į NZD
$2.09832
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į PAB
B/.1.249
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į PGK
K5.29576
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į QAR
ر.ق4.54636
1 Virtuals Protocol(VIRTUAL) į RSD
дин.125.13731

Virtuals Protocol išteklius

Išsamesnei Virtuals Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Virtuals Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Virtuals Protocol

Kiek Virtuals Protocol(VIRTUAL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VIRTUAL kaina USD valiuta yra 1.249USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VIRTUAL į USD kaina?
Dabartinė VIRTUAL kaina USD valiuta yra $ 1.249. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Virtuals Protocol rinkos kapitalizacija?
VIRTUAL rinkos kapitalizacija yra $ 818.81MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VIRTUAL apyvartoje?
VIRTUAL apyvartoje yra 655.57MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VIRTUAL kaina?
VIRTUAL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5.0709119422827476USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VIRTUAL kaina?
VIRTUAL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.007604929689950013USD.
Kokia yra VIRTUAL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VIRTUAL yra $ 1.16MUSD.
Ar VIRTUAL kaina šiais metais kils?
VIRTUAL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VIRTUAL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
