Virtuals Protocol (VIRTUAL) Tokenomika
Virtuals Protocol (VIRTUAL) Informacija
Virtuals Protocol is dedicated to powering games with democratic AI. Think of Virtual as a library of Gaming AIs and a marketplace that connects AI contributors (the supply side) with game developers (the demand side).
Virtuals Protocol (VIRTUAL) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Virtuals Protocol (VIRTUAL) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Išsami Virtuals Protocol tokeno struktūra (VIRTUAL)
Išsamiau aptarkite, kaip išduodami, paskirstomi ir atrakinami VIRTUAL tokenai. Šiame skyriuje pabrėžiami pagrindiniai tokeno ekonominės struktūros aspektai: naudingumas, paskatos ir teisių įgijimas.
Overview
Virtuals Protocol is an AI agent creation and co-ownership platform operating on Ethereum and Base, powered by the VIRTUAL token (ERC-20). The tokenomics are designed to support a decentralized ecosystem for launching, trading, and governing AI agents, with mechanisms for issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking.
1. Issuance Mechanism
- Token Standard & Supply: VIRTUAL is an ERC-20 token with a maximum supply of 1 billion tokens, deployed on Ethereum and bridged to Base.
- Initial Distribution: The token was distributed via airdrop to eligible PATH token holders (1:1 ratio) during the migration from PathDAO to Virtuals Protocol on December 23, 2023. Trading was paused for 24 hours during the airdrop.
- Minting: The token contract includes a "mint" function, confirming the ability to issue new tokens as needed for protocol operations.
2. Allocation Mechanism
Token Allocation Table
|Allocation Recipient
|Amount (VIRTUAL)
|% of Max Supply
|Unlock Start
|Unlock End
|Public Distribution
|600,000,000
|60%
|2023-12-24
|2023-12-24
|Ecosystem Treasury
|350,000,000
|35%
|2033-12-24
|2033-12-24
|Liquidity
|50,000,000
|5%
|2023-12-24
|2023-12-24
- Public Distribution: Includes airdrop and exchange listings.
- Ecosystem Treasury: Earmarked for community incentives, with a maximum emission of 10% per year for the next 3 years.
- Liquidity: Provided for exchange and platform liquidity needs.
3. Usage and Incentive Mechanism
- Payments: VIRTUAL is the exclusive currency for purchasing agent tokens, launching new agents, and accessing services on the Virtuals platform.
- Agent Launch (Initial Agent Offering, IAO):
- Creators lock a specified amount of VIRTUAL to launch a new AI agent.
- Locked VIRTUAL is used to create a bonding curve and liquidity pool for the agent’s token (e.g., $SWIFT).
- Once the bonding curve cap is reached (~$610,500 market cap), a liquidity pool is created on Uniswap, paired with VIRTUAL.
- All agent tokens are added to the pool, ensuring a fair launch with no pre-mine or insider allocation.
- Marketplace: Users can trade, rent, or invest in AI agents using VIRTUAL.
- Governance: VIRTUAL holders receive veVIRTUAL (1:1, non-tradable) for governance participation. No locking or escrow is required for veVIRTUAL, but delegation is necessary to vote.
- Future Incentives: Plans for staking and validator rewards via subDAO governance, funded by protocol emissions, trading fees (1% tax), and payments for AI agent interactions.
4. Locking Mechanism
- Agent Launch Locking: When launching a new agent, the creator locks VIRTUAL tokens to establish the agent’s liquidity pool. This pool is locked for 10 years, ensuring long-term commitment and stability.
- Liquidity Pool Ownership: The agent creator owns the locked liquidity pool, with validation power for agent upgrades initially delegated to a bot.
- veVIRTUAL for Governance: No locking or escrow is required to receive veVIRTUAL; it is automatically granted to VIRTUAL holders.
5. Unlocking Time
- Ecosystem Treasury: Unlocks on December 24, 2033.
- Public Distribution & Liquidity: Unlocked on December 24, 2023.
- Agent Liquidity Pools: Locked for 10 years from the creation date.
6. Buyback and Burn Mechanism
- Planned Mechanism: Revenue from services (e.g., concerts, merchandise, AI agent interactions) is split between covering AI inference costs and the project treasury.
- Buyback and Burn: Treasury funds are periodically used to buy back and burn agent tokens, reducing supply and supporting token value. As of December 2024, this mechanism is planned but not yet live.
7. Acquisition Methods
- Airdrop: Initial distribution to PATH holders.
- Exchanges: Available on major centralized (Bybit, Bitget, Gate.io, Bithumb, MEXC) and decentralized exchanges (Uniswap, Aerodrome, PancakeSwap).
- Platform Activities: Earned or used within the Virtuals ecosystem for launching and interacting with AI agents.
8. Governance
- veVIRTUAL: Used for voting on protocol upgrades, agent approvals, and treasury management. Proposals require a minimum veVIRTUAL threshold to author.
- Open Participation: All VIRTUAL holders can participate in governance by delegating veVIRTUAL.
9. Notable Concentration
- Top Holders: The top 10 Ethereum addresses (excluding the Base Bridge) hold ~41.3% of the total supply, with the PathDAO Treasury being the largest single holder (~34.06%).
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|ERC-20, 1B max supply, airdrop, mint function present
|Allocation
|60% Public, 35% Ecosystem, 5% Liquidity
|Usage
|Payments, agent launch, marketplace, governance
|Incentives
|Community incentives (35%), future staking/validator rewards planned
|Locking
|10-year lock for agent liquidity pools, no lock for veVIRTUAL
|Unlocking
|Treasury: 2033-12-24; Public/Liquidity: 2023-12-24; Agent pools: 10 years from creation
|Buyback/Burn
|Planned, not yet live; periodic buybacks from treasury revenue
|Governance
|veVIRTUAL (1:1), delegation required, open to all holders
Additional Notes
- No Current Staking: As of December 2024, no live staking or liquidity provision mechanism, but planned for future subDAO governance.
- No Revenue Sharing: Tokenholders do not receive direct revenue or dividends.
- No Claims on Capital: VIRTUAL does not confer legal rights to profits or assets of the protocol.
For further details, see the Virtuals Protocol Whitepaper and IQ.wiki entry.
Virtuals Protocol (VIRTUAL) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Virtuals Protocol (VIRTUAL) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų VIRTUAL tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek VIRTUAL tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate VIRTUAL tokenomiką, galite peržiūrėti VIRTUAL tokeno kainą realiuoju laiku!
Kaip pirkti VIRTUAL
Norite įtraukti Virtuals Protocol (VIRTUAL) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius VIRTUAL pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.
Virtuals Protocol (VIRTUAL) Kainų istorija
VIRTUAL kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.
VIRTUAL kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda VIRTUAL? Mūsų VIRTUAL kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.
Pirkti Virtuals Protocol (VIRTUAL)
Suma
1 VIRTUAL = 1.3445 USD