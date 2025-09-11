Voyager Token (VGX) realiojo laiko kaina yra $ 0.001743. Per pastarąsias 24 valandas VGX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001717 iki aukščiausios $ 0.001782 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VGX kaina yra $ 12.538700103759766, o žemiausia – $ 0.001725844004986928.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VGX per pastarąją valandą pasikeitė -0.06%, per 24 valandas – -0.85%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Voyager Token (VGX) rinkos informacija
No.2175
$ 953.45K
$ 953.45K$ 953.45K
$ 53.77K
$ 53.77K$ 53.77K
$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M
547.02M
547.02M 547.02M
916,531,620.4440113
916,531,620.4440113 916,531,620.4440113
ETH
Dabartinė Voyager Token rinkos kapitalizacija yra $ 953.45K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.77K. VGX apyvartoje yra 547.02M vienetų, o bendras kiekis siekia 916531620.4440113. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.60M
Voyager Token (VGX) kainos istorija USD
Stebėkite Voyager Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00001495
-0.85%
30 dienų
$ -0.000642
-26.92%
60 dienų
$ -0.002893
-62.41%
90 dienų
$ -0.00098
-35.99%
Voyager Token kainos pokytis šiandien
Šiandien VGX užfiksuotas $ -0.00001495 (-0.85%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Voyager Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000642 (-26.92%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Voyager Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VGX rodiklis pasikeitė $ -0.002893 (-62.41% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Voyager Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00098 (-35.99%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Voyager Token (VGX) pokyčius?
VGX is an Ethereum token that's used to reward and incentivize use of the Voyager centralized exchange. On Voyager, VGX holders can earn staking rewards, receive cashback on trades, and more.
Voyager Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Voyager Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti VGXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Voyager Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Voyager Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Voyager Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Voyager Token (VGX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Voyager Token (VGX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Voyager Token prognozes.
Supratimas apie Voyager Token (VGX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VGXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Voyager Token (VGX)
Ieškote, kaip nusipirkti Voyager Token? Viskas paprasta ir patogu! Voyager Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.