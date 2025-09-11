Daugiau apie VGX

Voyager Token logotipas

Voyager Token kaina(VGX)

1 VGX į USD – tiesioginė kaina:

Voyager Token (VGX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:52:48(UTC+8)

Voyager Token (VGX) kainos informacija (USD)

-10.07%

-10.07%

Voyager Token (VGX) realiojo laiko kaina yra $ 0.001743. Per pastarąsias 24 valandas VGX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001717 iki aukščiausios $ 0.001782 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VGX kaina yra $ 12.538700103759766, o žemiausia – $ 0.001725844004986928.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VGX per pastarąją valandą pasikeitė -0.06%, per 24 valandas – -0.85%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Voyager Token (VGX) rinkos informacija

Dabartinė Voyager Token rinkos kapitalizacija yra $ 953.45K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.77K. VGX apyvartoje yra 547.02M vienetų, o bendras kiekis siekia 916531620.4440113. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.60M

Voyager Token (VGX) kainos istorija USD

Stebėkite Voyager Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00001495-0.85%
30 dienų$ -0.000642-26.92%
60 dienų$ -0.002893-62.41%
90 dienų$ -0.00098-35.99%
Voyager Token kainos pokytis šiandien

Šiandien VGX užfiksuotas $ -0.00001495 (-0.85%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Voyager Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000642 (-26.92%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Voyager Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VGX rodiklis pasikeitė $ -0.002893 (-62.41% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Voyager Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00098 (-35.99%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Voyager Token (VGX) pokyčius?

Peržiūrėkite Voyager Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Voyager Token (VGX)

VGX is an Ethereum token that's used to reward and incentivize use of the Voyager centralized exchange. On Voyager, VGX holders can earn staking rewards, receive cashback on trades, and more.

Voyager Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Voyager Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti VGXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Voyager Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Voyager Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Voyager Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Voyager Token (VGX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Voyager Token (VGX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Voyager Token prognozes.

Peržiūrėkite Voyager Token kainos prognozę dabar!

Voyager Token (VGX) Tokenomika

Supratimas apie Voyager Token (VGX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VGXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Voyager Token (VGX)

Ieškote, kaip nusipirkti Voyager Token? Viskas paprasta ir patogu! Voyager Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

VGX į vietos valiutas

Voyager Token išteklius

Išsamesnei Voyager Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Voyager Token

Kiek Voyager Token(VGX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VGX kaina USD valiuta yra 0.001743USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VGX į USD kaina?
Dabartinė VGX kaina USD valiuta yra $ 0.001743. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Voyager Token rinkos kapitalizacija?
VGX rinkos kapitalizacija yra $ 953.45KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VGX apyvartoje?
VGX apyvartoje yra 547.02MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VGX kaina?
VGX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 12.538700103759766USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VGX kaina?
VGX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001725844004986928USD.
Kokia yra VGX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VGX yra $ 53.77KUSD.
Ar VGX kaina šiais metais kils?
VGX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VGX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:52:48(UTC+8)

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

