Voyager Token (VGX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Voyager Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek VGX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Voyager Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Voyager Token kainos prognozė
$0.001732
-1.19%
USD
Faktinis
Prognozė
Voyager Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Voyager Token (VGX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Voyager Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001732 prekybos kainą 2025 m.

Voyager Token (VGX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Voyager Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001818 prekybos kainą 2026 m.

Voyager Token (VGX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. VGX ateities kaina yra $ 0.001909 su 10.25% augimo norma.

Voyager Token (VGX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. VGX ateities kaina yra $ 0.002005 su 15.76% augimo norma.

Voyager Token (VGX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VGX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002105, o augimo norma – 21.55%.

Voyager Token (VGX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VGX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002210, o augimo norma – 27.63%.

Voyager Token (VGX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Voyager Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.003600 prekybos kainą.

Voyager Token (VGX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Voyager Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.005865 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001732
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001818
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001909
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002005
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002105
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002210
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002321
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002437
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002558
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002686
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002821
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002962
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003110
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003265
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003429
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003600
    107.89%
Trumpalaikės Voyager Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.001732
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.001732
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001733
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.001739
    0.41%
Voyager Token (VGX) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma VGX kaina yra $0.001732. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Voyager Token (VGX) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė VGX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001732. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Voyager Token (VGX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė VGX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001733. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Voyager Token (VGX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma VGX kaina yra $0.001739. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Voyager Token kainų statistika

$ 0.001732
-1.19%

$ 947.98K
547.02M
$ 53.13K
--

Naujausia VGX kaina yra $ 0.001732. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -1.19%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 53.13K.
Be to, VGX turi 547.02M apyvartą ir $ 947.98K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Voyager Token (VGX)

Bandote įsigyti VGX? Dabar galite VGX įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Voyager Token ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti VGX dabar

Voyager Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Voyager Token, dabartinė Voyager Token kaina yra 0.001733USD. Apyvartinė Voyager Token (VGX) pasiūla yra 0.00 VGX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $947.98K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000013
    $ 0.001773
    $ 0.001701
  • 7 dienos
    -0.08%
    $ -0.000154
    $ 0.001908
    $ 0.0017
  • 30 dienų
    -0.32%
    $ -0.000837
    $ 0.002655
    $ 0.0017
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Voyager Token kaina pasikeitė $-0.000013, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Voyager Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.001908 ir žemiausia $0.0017. Kainos pokytis buvo -0.08%. Ši naujausia tendencija parodo VGX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Voyager Token įvyko -0.32%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000837 vertę. Tai rodo, kad VGX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Voyager Token kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą VGX kainų istoriją

Kaip veikia Voyager Token (VGX) kainų prognozės modulis?

Voyager Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas VGX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Voyager Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą VGX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Voyager Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja VGX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina VGX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Voyager Token potencialą.

Kodėl VGX kainų prognozė yra svarbi?

VGX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į VGX dabar?
Pagal jūsų prognozes, VGX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio VGX kainų prognozė?
Remiantis Voyager Token (VGX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama VGX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 VGX 2026 m.?
1 vieneto Voyager Token (VGX) kaina šiandien yra $0.001732. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VGX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama VGX kaina 2027 m.?
Voyager Token (VGX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 VGX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė VGX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Voyager Token (VGX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė VGX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Voyager Token (VGX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 VGX 2030 m.?
1 vieneto Voyager Token (VGX) kaina šiandien yra $0.001732. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VGX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia VGX kainų prognozė 2040 metams?
Voyager Token (VGX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 VGX kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.