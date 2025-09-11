Daugiau apie VEX

Vexanium kaina(VEX)

$0.00472
+18.95%1D
Vexanium (VEX) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Vexanium (VEX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00188
24 val. žemiausia
$ 0.005398
24 val. aukščiausia

$ 0.00188
$ 0.005398
$ 0.0471216
$ 0.000121875736
-5.60%

+18.95%

+70.09%

+70.09%

Vexanium (VEX) realiojo laiko kaina yra $ 0.00472. Per pastarąsias 24 valandas VEX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00188 iki aukščiausios $ 0.005398 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VEX kaina yra $ 0.0471216, o žemiausia – $ 0.000121875736.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VEX per pastarąją valandą pasikeitė -5.60%, per 24 valandas – +18.95%, o per pastarąsias 7 dienas – +70.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Vexanium (VEX) rinkos informacija

No.1671

$ 3.46M
$ 69.30K
$ 4.76M
733.64M
1,008,772,305
1,008,772,305
72.72%

VEX

Dabartinė Vexanium rinkos kapitalizacija yra $ 3.46M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 69.30K. VEX apyvartoje yra 733.64M vienetų, o bendras kiekis siekia 1008772305. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.76M

Vexanium (VEX) kainos istorija USD

Stebėkite Vexanium kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00075195+18.95%
30 dienų$ +0.002308+95.68%
60 dienų$ +0.001908+67.85%
90 dienų$ +0.002404+103.79%
Vexanium kainos pokytis šiandien

Šiandien VEX užfiksuotas $ +0.00075195 (+18.95%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Vexanium 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.002308 (+95.68%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Vexanium 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VEX rodiklis pasikeitė $ +0.001908 (+67.85% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Vexanium 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.002404 (+103.79%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Vexanium (VEX) pokyčius?

Peržiūrėkite Vexanium kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Vexanium (VEX)

Vexanium are building the next generation blockchain for mass adoption, that is born to support DApps (Decentralized Application), Defi (Decentralized Finance) usability and retail penetration. Vexanium is going to make blockchain technology accessible and applicable to enhance various industries.

Vexanium galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Vexanium investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti VEXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Vexanium mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Vexanium, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Vexanium kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Vexanium (VEX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Vexanium (VEX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Vexanium prognozes.

Peržiūrėkite Vexanium kainos prognozę dabar!

Vexanium (VEX) Tokenomika

Supratimas apie Vexanium (VEX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VEXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Vexanium (VEX)

Ieškote, kaip nusipirkti Vexanium? Viskas paprasta ir patogu! Vexanium lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

VEX į vietos valiutas

1 Vexanium(VEX) į VND
124.2068
1 Vexanium(VEX) į AUD
A$0.0071272
1 Vexanium(VEX) į GBP
0.0034456
1 Vexanium(VEX) į EUR
0.004012
1 Vexanium(VEX) į USD
$0.00472
1 Vexanium(VEX) į MYR
RM0.0199184
1 Vexanium(VEX) į TRY
0.1948888
1 Vexanium(VEX) į JPY
¥0.69384
1 Vexanium(VEX) į ARS
ARS$6.72364
1 Vexanium(VEX) į RUB
0.4042208
1 Vexanium(VEX) į INR
0.4168232
1 Vexanium(VEX) į IDR
Rp77.3770368
1 Vexanium(VEX) į KRW
6.57378
1 Vexanium(VEX) į PHP
0.2698424
1 Vexanium(VEX) į EGP
￡E.0.2273152
1 Vexanium(VEX) į BRL
R$0.025488
1 Vexanium(VEX) į CAD
C$0.0065136
1 Vexanium(VEX) į BDT
0.574896
1 Vexanium(VEX) į NGN
7.1191288
1 Vexanium(VEX) į COP
$18.5097632
1 Vexanium(VEX) į ZAR
R.0.0827416
1 Vexanium(VEX) į UAH
0.1948416
1 Vexanium(VEX) į VES
Bs0.73632
1 Vexanium(VEX) į CLP
$4.53592
1 Vexanium(VEX) į PKR
Rs1.3405272
1 Vexanium(VEX) į KZT
2.5444576
1 Vexanium(VEX) į THB
฿0.1501904
1 Vexanium(VEX) į TWD
NT$0.143016
1 Vexanium(VEX) į AED
د.إ0.0173224
1 Vexanium(VEX) į CHF
Fr0.0037288
1 Vexanium(VEX) į HKD
HK$0.0367216
1 Vexanium(VEX) į AMD
֏1.8035592
1 Vexanium(VEX) į MAD
.د.م0.0426216
1 Vexanium(VEX) į MXN
$0.0879336
1 Vexanium(VEX) į SAR
ريال0.0177
1 Vexanium(VEX) į PLN
0.0171808
1 Vexanium(VEX) į RON
лв0.0204376
1 Vexanium(VEX) į SEK
kr0.044132
1 Vexanium(VEX) į BGN
лв0.0078824
1 Vexanium(VEX) į HUF
Ft1.5876192
1 Vexanium(VEX) į CZK
0.0985536
1 Vexanium(VEX) į KWD
د.ك0.0014396
1 Vexanium(VEX) į ILS
0.0157176
1 Vexanium(VEX) į AOA
Kz4.3026104
1 Vexanium(VEX) į BHD
.د.ب0.00177944
1 Vexanium(VEX) į BMD
$0.00472
1 Vexanium(VEX) į DKK
kr0.0301136
1 Vexanium(VEX) į HNL
L0.1237112
1 Vexanium(VEX) į MUR
0.2150432
1 Vexanium(VEX) į NAD
$0.0829776
1 Vexanium(VEX) į NOK
kr0.0468696
1 Vexanium(VEX) į NZD
$0.0079296
1 Vexanium(VEX) į PAB
B/.0.00472
1 Vexanium(VEX) į PGK
K0.0200128
1 Vexanium(VEX) į QAR
ر.ق0.0171808
1 Vexanium(VEX) į RSD
дин.0.4728968

Išsamesnei Vexanium analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Vexanium svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Vexanium

Kiek Vexanium(VEX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VEX kaina USD valiuta yra 0.00472USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VEX į USD kaina?
Dabartinė VEX kaina USD valiuta yra $ 0.00472. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Vexanium rinkos kapitalizacija?
VEX rinkos kapitalizacija yra $ 3.46MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VEX apyvartoje?
VEX apyvartoje yra 733.64MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VEX kaina?
VEX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0471216USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VEX kaina?
VEX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000121875736USD.
Kokia yra VEX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VEX yra $ 69.30KUSD.
Ar VEX kaina šiais metais kils?
VEX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VEX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

Vexanium (VEX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

