Vexanium (VEX) realiojo laiko kaina yra $ 0.00472. Per pastarąsias 24 valandas VEX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00188 iki aukščiausios $ 0.005398 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VEX kaina yra $ 0.0471216, o žemiausia – $ 0.000121875736.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VEX per pastarąją valandą pasikeitė -5.60%, per 24 valandas – +18.95%, o per pastarąsias 7 dienas – +70.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Vexanium (VEX) rinkos informacija
Dabartinė Vexanium rinkos kapitalizacija yra $ 3.46M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 69.30K. VEX apyvartoje yra 733.64M vienetų, o bendras kiekis siekia 1008772305. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.76M
Vexanium (VEX) kainos istorija USD
Stebėkite Vexanium kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00075195
+18.95%
30 dienų
$ +0.002308
+95.68%
60 dienų
$ +0.001908
+67.85%
90 dienų
$ +0.002404
+103.79%
Vexanium kainos pokytis šiandien
Šiandien VEX užfiksuotas $ +0.00075195 (+18.95%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Vexanium 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.002308 (+95.68%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Vexanium 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VEX rodiklis pasikeitė $ +0.001908 (+67.85% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Vexanium 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.002404 (+103.79%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Vexanium (VEX) pokyčius?
Vexanium are building the next generation blockchain for mass adoption, that is born to support DApps (Decentralized Application), Defi (Decentralized Finance) usability and retail penetration. Vexanium is going to make blockchain technology accessible and applicable to enhance various industries.
Vexanium galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Vexanium investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti VEXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Vexanium mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Vexanium, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Vexanium kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Vexanium (VEX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Vexanium (VEX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Vexanium prognozes.
Supratimas apie Vexanium (VEX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VEXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Vexanium (VEX)
Ieškote, kaip nusipirkti Vexanium? Viskas paprasta ir patogu! Vexanium lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.