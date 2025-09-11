Daugiau apie VERSEWORLD

Verse World

Verse World kaina(VERSEWORLD)

$0.1762
-0.73%1D
Verse World (VERSEWORLD) kainos grafikas realiu laiku
Verse World (VERSEWORLD) kainos informacija (USD)

$ 0.1748
24 val. žemiausia
$ 0.1788
24 val. aukščiausia

$ 0.1748
$ 0.1788
$ 0.6287465638146135
$ 0.12798746444757364
+0.22%

-0.73%

+4.88%

+4.88%

Verse World (VERSEWORLD) realiojo laiko kaina yra $ 0.1762. Per pastarąsias 24 valandas VERSEWORLD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1748 iki aukščiausios $ 0.1788 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VERSEWORLD kaina yra $ 0.6287465638146135, o žemiausia – $ 0.12798746444757364.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VERSEWORLD per pastarąją valandą pasikeitė +0.22%, per 24 valandas – -0.73%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.88%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Verse World (VERSEWORLD) rinkos informacija

No.961

$ 17.62M
$ 442.28K
$ 176.20M
100.00M
1,000,000,000
999,999,788.128076
9.99%

SOL

Dabartinė Verse World rinkos kapitalizacija yra $ 17.62M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 442.28K. VERSEWORLD apyvartoje yra 100.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999999788.128076. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 176.20M

Verse World (VERSEWORLD) kainos istorija USD

Stebėkite Verse World kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.001296-0.73%
30 dienų$ -0.0175-9.04%
60 dienų$ -0.1192-40.36%
90 dienų$ +0.0342+24.08%
Verse World kainos pokytis šiandien

Šiandien VERSEWORLD užfiksuotas $ -0.001296 (-0.73%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Verse World 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0175 (-9.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Verse World 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VERSEWORLD rodiklis pasikeitė $ -0.1192 (-40.36% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Verse World 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0342 (+24.08%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Verse World (VERSEWORLD) pokyčius?

Peržiūrėkite Verse World kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Verse World (VERSEWORLD)

Not just a metaverse - an evolution. Build, explore & connect in hyper-realistic virtual worlds.

Verse World galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Verse World investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti VERSEWORLDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Verse World mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Verse World, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Verse World kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Verse World (VERSEWORLD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Verse World (VERSEWORLD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Verse World prognozes.

Peržiūrėkite Verse World kainos prognozę dabar!

Verse World (VERSEWORLD) Tokenomika

Supratimas apie Verse World (VERSEWORLD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VERSEWORLDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Verse World (VERSEWORLD)

Ieškote, kaip nusipirkti Verse World? Viskas paprasta ir patogu! Verse World lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

VERSEWORLD į vietos valiutas

Išsamesnei Verse World analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Verse World

Kiek Verse World(VERSEWORLD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VERSEWORLD kaina USD valiuta yra 0.1762USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VERSEWORLD į USD kaina?
Dabartinė VERSEWORLD kaina USD valiuta yra $ 0.1762. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Verse World rinkos kapitalizacija?
VERSEWORLD rinkos kapitalizacija yra $ 17.62MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VERSEWORLD apyvartoje?
VERSEWORLD apyvartoje yra 100.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VERSEWORLD kaina?
VERSEWORLD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.6287465638146135USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VERSEWORLD kaina?
VERSEWORLD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.12798746444757364USD.
Kokia yra VERSEWORLD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VERSEWORLD yra $ 442.28KUSD.
Ar VERSEWORLD kaina šiais metais kils?
VERSEWORLD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VERSEWORLD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

