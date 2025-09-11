Daugiau apie VELODROME

Velodrome Finance

Velodrome Finance kaina(VELODROME)

1 VELODROME į USD – tiesioginė kaina:

$0.05214
$0.05214$0.05214
+0.94%1D
USD
Velodrome Finance (VELODROME) kainos grafikas realiu laiku
Velodrome Finance (VELODROME) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.05044
$ 0.05044$ 0.05044
24 val. žemiausia
$ 0.0526
$ 0.0526$ 0.0526
24 val. aukščiausia

$ 0.05044
$ 0.05044$ 0.05044

$ 0.0526
$ 0.0526$ 0.0526

$ 0.42450570475479027
$ 0.42450570475479027$ 0.42450570475479027

$ 0.005446333086879164
$ 0.005446333086879164$ 0.005446333086879164

+0.79%

+0.94%

+6.71%

+6.71%

Velodrome Finance (VELODROME) realiojo laiko kaina yra $ 0.05214. Per pastarąsias 24 valandas VELODROME svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.05044 iki aukščiausios $ 0.0526 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VELODROME kaina yra $ 0.42450570475479027, o žemiausia – $ 0.005446333086879164.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VELODROME per pastarąją valandą pasikeitė +0.79%, per 24 valandas – +0.94%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Velodrome Finance (VELODROME) rinkos informacija

No.604

$ 47.72M
$ 47.72M$ 47.72M

$ 547.75K
$ 547.75K$ 547.75K

$ 115.13M
$ 115.13M$ 115.13M

915.20M
915.20M 915.20M

--
----

2,208,001,506.457367
2,208,001,506.457367 2,208,001,506.457367

OP

Dabartinė Velodrome Finance rinkos kapitalizacija yra $ 47.72M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 547.75K. VELODROME apyvartoje yra 915.20M vienetų, o bendras kiekis siekia 2208001506.457367. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 115.13M

Velodrome Finance (VELODROME) kainos istorija USD

Stebėkite Velodrome Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0004856+0.94%
30 dienų$ -0.00619-10.62%
60 dienų$ -0.00143-2.67%
90 dienų$ +0.00367+7.57%
Velodrome Finance kainos pokytis šiandien

Šiandien VELODROME užfiksuotas $ +0.0004856 (+0.94%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Velodrome Finance 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00619 (-10.62%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Velodrome Finance 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VELODROME rodiklis pasikeitė $ -0.00143 (-2.67% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Velodrome Finance 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00367 (+7.57%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Velodrome Finance (VELODROME) pokyčius?

Peržiūrėkite Velodrome Finance kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Velodrome Finance (VELODROME)

Velodrome Finance, at its core, is a solution for protocols on Optimism to properly incentivize liquidity for their own use cases. Building on top of the groundwork laid out by Solidly, our team has addressed that first iteration's core issues to realize its full potential.

Velodrome Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Velodrome Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti VELODROMEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Velodrome Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Velodrome Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Velodrome Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Velodrome Finance (VELODROME) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Velodrome Finance (VELODROME) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Velodrome Finance prognozes.

Peržiūrėkite Velodrome Finance kainos prognozę dabar!

Velodrome Finance (VELODROME) Tokenomika

Supratimas apie Velodrome Finance (VELODROME) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VELODROMEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Velodrome Finance (VELODROME)

Ieškote, kaip nusipirkti Velodrome Finance? Viskas paprasta ir patogu! Velodrome Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

VELODROME į vietos valiutas

1 Velodrome Finance(VELODROME) į VND
1,372.0641
1 Velodrome Finance(VELODROME) į AUD
A$0.0787314
1 Velodrome Finance(VELODROME) į GBP
0.0380622
1 Velodrome Finance(VELODROME) į EUR
0.044319
1 Velodrome Finance(VELODROME) į USD
$0.05214
1 Velodrome Finance(VELODROME) į MYR
RM0.2200308
1 Velodrome Finance(VELODROME) į TRY
2.1523392
1 Velodrome Finance(VELODROME) į JPY
¥7.66458
1 Velodrome Finance(VELODROME) į ARS
ARS$74.27343
1 Velodrome Finance(VELODROME) į RUB
4.4053086
1 Velodrome Finance(VELODROME) į INR
4.6029192
1 Velodrome Finance(VELODROME) į IDR
Rp854.7539616
1 Velodrome Finance(VELODROME) į KRW
72.617985
1 Velodrome Finance(VELODROME) į PHP
2.9855364
1 Velodrome Finance(VELODROME) į EGP
￡E.2.5110624
1 Velodrome Finance(VELODROME) į BRL
R$0.281556
1 Velodrome Finance(VELODROME) į CAD
C$0.0719532
1 Velodrome Finance(VELODROME) į BDT
6.350652
1 Velodrome Finance(VELODROME) į NGN
78.6422406
1 Velodrome Finance(VELODROME) į COP
$204.4701384
1 Velodrome Finance(VELODROME) į ZAR
R.0.9129714
1 Velodrome Finance(VELODROME) į UAH
2.1523392
1 Velodrome Finance(VELODROME) į VES
Bs8.13384
1 Velodrome Finance(VELODROME) į CLP
$50.10654
1 Velodrome Finance(VELODROME) į PKR
Rs14.8082814
1 Velodrome Finance(VELODROME) į KZT
28.1076312
1 Velodrome Finance(VELODROME) į THB
฿1.658052
1 Velodrome Finance(VELODROME) į TWD
NT$1.5829704
1 Velodrome Finance(VELODROME) į AED
د.إ0.1913538
1 Velodrome Finance(VELODROME) į CHF
Fr0.0411906
1 Velodrome Finance(VELODROME) į HKD
HK$0.4056492
1 Velodrome Finance(VELODROME) į AMD
֏19.9232154
1 Velodrome Finance(VELODROME) į MAD
.د.م0.4708242
1 Velodrome Finance(VELODROME) į MXN
$0.9703254
1 Velodrome Finance(VELODROME) į SAR
ريال0.195525
1 Velodrome Finance(VELODROME) į PLN
0.1897896
1 Velodrome Finance(VELODROME) į RON
лв0.2257662
1 Velodrome Finance(VELODROME) į SEK
kr0.4880304
1 Velodrome Finance(VELODROME) į BGN
лв0.0870738
1 Velodrome Finance(VELODROME) į HUF
Ft17.5378104
1 Velodrome Finance(VELODROME) į CZK
1.0881618
1 Velodrome Finance(VELODROME) į KWD
د.ك0.0159027
1 Velodrome Finance(VELODROME) į ILS
0.1731048
1 Velodrome Finance(VELODROME) į AOA
Kz47.5292598
1 Velodrome Finance(VELODROME) į BHD
.د.ب0.01965678
1 Velodrome Finance(VELODROME) į BMD
$0.05214
1 Velodrome Finance(VELODROME) į DKK
kr0.3326532
1 Velodrome Finance(VELODROME) į HNL
L1.3665894
1 Velodrome Finance(VELODROME) į MUR
2.3754984
1 Velodrome Finance(VELODROME) į NAD
$0.9166212
1 Velodrome Finance(VELODROME) į NOK
kr0.5182716
1 Velodrome Finance(VELODROME) į NZD
$0.0875952
1 Velodrome Finance(VELODROME) į PAB
B/.0.05214
1 Velodrome Finance(VELODROME) į PGK
K0.2210736
1 Velodrome Finance(VELODROME) į QAR
ر.ق0.1897896
1 Velodrome Finance(VELODROME) į RSD
дин.5.2239066

Velodrome Finance išteklius

Išsamesnei Velodrome Finance analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Velodrome Finance svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Velodrome Finance

Kiek Velodrome Finance(VELODROME) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VELODROME kaina USD valiuta yra 0.05214USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VELODROME į USD kaina?
Dabartinė VELODROME kaina USD valiuta yra $ 0.05214. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Velodrome Finance rinkos kapitalizacija?
VELODROME rinkos kapitalizacija yra $ 47.72MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VELODROME apyvartoje?
VELODROME apyvartoje yra 915.20MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VELODROME kaina?
VELODROME pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.42450570475479027USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VELODROME kaina?
VELODROME pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.005446333086879164USD.
Kokia yra VELODROME prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VELODROME yra $ 547.75KUSD.
Ar VELODROME kaina šiais metais kils?
VELODROME šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VELODROME kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Velodrome Finance (VELODROME) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
