Velodrome Finance (VELODROME) kainos informacija (USD)
$ 0.05044
$ 0.0526
$ 0.05044
$ 0.0526
$ 0.42450570475479027
$ 0.005446333086879164
Velodrome Finance (VELODROME) realiojo laiko kaina yra $ 0.05214. Per pastarąsias 24 valandas VELODROME svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.05044 iki aukščiausios $ 0.0526 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VELODROME kaina yra $ 0.42450570475479027, o žemiausia – $ 0.005446333086879164.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VELODROME per pastarąją valandą pasikeitė +0.79%, per 24 valandas – +0.94%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Velodrome Finance (VELODROME) rinkos informacija
$ 47.72M
$ 547.75K
$ 115.13M
915.20M
--
2,208,001,506.457367
Dabartinė Velodrome Finance rinkos kapitalizacija yra $ 47.72M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 547.75K. VELODROME apyvartoje yra 915.20M vienetų, o bendras kiekis siekia 2208001506.457367. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 115.13M
Velodrome Finance (VELODROME) kainos istorija USD
Stebėkite Velodrome Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0004856
+0.94%
30 dienų
$ -0.00619
-10.62%
60 dienų
$ -0.00143
-2.67%
90 dienų
$ +0.00367
+7.57%
Velodrome Finance kainos pokytis šiandien
Šiandien VELODROME užfiksuotas $ +0.0004856 (+0.94%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Velodrome Finance 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00619 (-10.62%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Velodrome Finance 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VELODROME rodiklis pasikeitė $ -0.00143 (-2.67% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Velodrome Finance 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00367 (+7.57%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Velodrome Finance, at its core, is a solution for protocols on Optimism to properly incentivize liquidity for their own use cases. Building on top of the groundwork laid out by Solidly, our team has addressed that first iteration's core issues to realize its full potential.
Velodrome Finance kainos prognozė (USD)
Supratimas apie Velodrome Finance (VELODROME) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VELODROMEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
