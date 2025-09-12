Velodrome Finance (VELODROME) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Velodrome Finance kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek VELODROME augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Velodrome Finance kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Velodrome Finance kainos prognozė
$0.05218
+2.15%
USD
Faktinis
Prognozė
Velodrome Finance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Velodrome Finance (VELODROME) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Velodrome Finance galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.05218 prekybos kainą 2025 m.

Velodrome Finance (VELODROME) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Velodrome Finance galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.054789 prekybos kainą 2026 m.

Velodrome Finance (VELODROME) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. VELODROME ateities kaina yra $ 0.057528 su 10.25% augimo norma.

Velodrome Finance (VELODROME) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. VELODROME ateities kaina yra $ 0.060404 su 15.76% augimo norma.

Velodrome Finance (VELODROME) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VELODROME 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.063425, o augimo norma – 21.55%.

Velodrome Finance (VELODROME) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VELODROME 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.066596, o augimo norma – 27.63%.

Velodrome Finance (VELODROME) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Velodrome Finance kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.108478 prekybos kainą.

Velodrome Finance (VELODROME) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Velodrome Finance kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.176700 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.05218
    0.00%
  • 2026
    $ 0.054789
    5.00%
  • 2027
    $ 0.057528
    10.25%
  • 2028
    $ 0.060404
    15.76%
  • 2029
    $ 0.063425
    21.55%
  • 2030
    $ 0.066596
    27.63%
  • 2031
    $ 0.069926
    34.01%
  • 2032
    $ 0.073422
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.077093
    47.75%
  • 2034
    $ 0.080948
    55.13%
  • 2035
    $ 0.084995
    62.89%
  • 2036
    $ 0.089245
    71.03%
  • 2037
    $ 0.093707
    79.59%
  • 2038
    $ 0.098393
    88.56%
  • 2039
    $ 0.103312
    97.99%
  • 2040
    $ 0.108478
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Velodrome Finance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.05218
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.052187
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.052230
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.052394
    0.41%
Velodrome Finance (VELODROME) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma VELODROME kaina yra $0.05218. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Velodrome Finance (VELODROME) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė VELODROME, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.052187. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Velodrome Finance (VELODROME) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė VELODROME, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.052230. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Velodrome Finance (VELODROME) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma VELODROME kaina yra $0.052394. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Velodrome Finance kainų statistika

$ 0.05218
+2.15%

$ 47.73M
915.20M
$ 381.76K
--

Naujausia VELODROME kaina yra $ 0.05218. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.15%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 381.76K.
Be to, VELODROME turi 915.20M apyvartą ir $ 47.73M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Velodrome Finance (VELODROME)

Bandote įsigyti VELODROME? Dabar galite VELODROME įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Velodrome Finance ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti VELODROME dabar

Velodrome Finance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Velodrome Finance, dabartinė Velodrome Finance kaina yra 0.05215USD. Apyvartinė Velodrome Finance (VELODROME) pasiūla yra 0.00 VELODROME, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $47.73M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.000410
    $ 0.05329
    $ 0.05084
  • 7 dienos
    0.04%
    $ 0.002190
    $ 0.05329
    $ 0.04814
  • 30 dienų
    -0.15%
    $ -0.009229
    $ 0.06548
    $ 0.04732
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Velodrome Finance kaina pasikeitė $0.000410, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Velodrome Finance buvo prekiaujama aukščiausia $0.05329 ir žemiausia $0.04814. Kainos pokytis buvo 0.04%. Ši naujausia tendencija parodo VELODROME potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Velodrome Finance įvyko -0.15%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.009229 vertę. Tai rodo, kad VELODROME artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Velodrome Finance kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą VELODROME kainų istoriją

Kaip veikia Velodrome Finance (VELODROME) kainų prognozės modulis?

Velodrome Finance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas VELODROME kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Velodrome Finance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą VELODROME būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Velodrome Finance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja VELODROME ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina VELODROME pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Velodrome Finance potencialą.

Kodėl VELODROME kainų prognozė yra svarbi?

VELODROME kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į VELODROME dabar?
Pagal jūsų prognozes, VELODROME pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio VELODROME kainų prognozė?
Remiantis Velodrome Finance (VELODROME) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama VELODROME kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 VELODROME 2026 m.?
1 vieneto Velodrome Finance (VELODROME) kaina šiandien yra $0.05218. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VELODROME padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama VELODROME kaina 2027 m.?
Velodrome Finance (VELODROME) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 VELODROME kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė VELODROME kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Velodrome Finance (VELODROME) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė VELODROME kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Velodrome Finance (VELODROME) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 VELODROME 2030 m.?
1 vieneto Velodrome Finance (VELODROME) kaina šiandien yra $0.05218. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VELODROME padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia VELODROME kainų prognozė 2040 metams?
Velodrome Finance (VELODROME) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 VELODROME kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:30:34(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.