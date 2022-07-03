VELODROME

Velodrome Finance, at its core, is a solution for protocols on Optimism to properly incentivize liquidity for their own use cases. Building on top of the groundwork laid out by Solidly, our team has addressed that first iteration's core issues to realize its full potential.

VardasVELODROME

ReitingasNo.618

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.62%

Cirkuliuojantis kiekis915,202,511

Maksimali pasiūla

Bendra pasiūla2,215,130,979.3339067

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.42450570475479027,2024-12-13

Mažiausia kaina0.005446333086879164,2022-07-03

Vieša blokų grandinėOP

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

etfindex:mc_etfindex_sourceAtsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

